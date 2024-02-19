https://ukraina.ru/20240219/1053404637.html

Киев получит от Японии $12,1 млрд

Киев получит от Японии $12,1 млрд - 19.02.2024 Украина.ру

Киев получит от Японии $12,1 млрд

Япония обязалась поддерживать Украину и готова выделить стране финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:01

2024-02-19T20:01

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По его словам, Украина постоянно чувствует солидарность Японии – в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Потому до конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов. Украина и Япония подписали 56 документов и договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. К заключенным соглашениям относятся: конвенция во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договорённость о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, а также предоставление Украине гранта на быстрое восстановление. Ранее Япония ввела санкции против 57 компаний из России.

https://ukraina.ru/20240219/1053390066.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, япония, денис шмыгаль, военная помощь, финансирование, сво