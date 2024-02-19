Киев получит от Японии $12,1 млрд
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Япония обязалась поддерживать Украину и готова выделить стране финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале
"Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализованный объём", – написал он.
По его словам, Украина постоянно чувствует солидарность Японии – в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Потому до конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов.
Украина и Япония подписали 56 документов и договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. К заключенным соглашениям относятся: конвенция во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договорённость о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, а также предоставление Украине гранта на быстрое восстановление.
"Наши страны сближает наличие временно оккупированных Россией территорий. Наша общая задача – победить деструктивные силы, которые пытаются отбросить человечество в прошлое", – добавил Шмыгаль.
Ранее Япония ввела санкции против 57 компаний из России.
12:38Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договорУкраина и Япония в рамках конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио подписали 56 документов – меморандумов, межправительственных соглашений и договоренностей. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале