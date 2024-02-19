Киев получит от Японии $12,1 млрд - 19.02.2024 Украина.ру
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Киев получит от Японии $12,1 млрд
Киев получит от Японии $12,1 млрд - 19.02.2024 Украина.ру
Киев получит от Японии $12,1 млрд
Япония обязалась поддерживать Украину и готова выделить стране финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале
2024-02-19T20:01
2024-02-19T20:01
новости
украина
япония
денис шмыгаль
военная помощь
финансирование
сво
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По его словам, Украина постоянно чувствует солидарность Японии – в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Потому до конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов. Украина и Япония подписали&nbsp;56 документов и договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. К заключенным соглашениям относятся: конвенция во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договорённость о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, а также предоставление Украине гранта на быстрое восстановление. Ранее Япония ввела санкции против 57 компаний из России.
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новости, украина, япония, денис шмыгаль, военная помощь, финансирование, сво
Новости, Украина, Япония, Денис Шмыгаль, военная помощь, финансирование, СВО

Киев получит от Японии $12,1 млрд

20:01 19.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Япония обязалась поддерживать Украину и готова выделить стране финансовую помощь в объёме 12,1 миллиарда долларов. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале

"Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализованный объём", – написал он.

По его словам, Украина постоянно чувствует солидарность Японии – в макрофинансовой, гуманитарной, санкционной поддержке. Потому до конца февраля Киев получит от партнёра грант на сумму 4,7 миллиарда долларов.
Украина и Япония подписали 56 документов и договорились начать переговоры по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. К заключенным соглашениям относятся: конвенция во избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, договорённость о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры, а также предоставление Украине гранта на быстрое восстановление.
"Наши страны сближает наличие временно оккупированных Россией территорий. Наша общая задача – победить деструктивные силы, которые пытаются отбросить человечество в прошлое", – добавил Шмыгаль.
Ранее Япония ввела санкции против 57 компаний из России.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
12:38
Украина и Япония подписали налоговую конвенцию, пришлось менять советский договорУкраина и Япония в рамках конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио подписали 56 документов – меморандумов, межправительственных соглашений и договоренностей. Об этом 19 февраля рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
 
НовостиУкраинаЯпонияДенис Шмыгальвоенная помощьфинансированиеСВО
 
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