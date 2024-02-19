Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров - 19.02.2024 Украина.ру
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Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров - 19.02.2024 Украина.ру
Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за протестов местных фермеров. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило издание "Страна", ссылаясь на пост волонтёра Назара Смыка в сети
2024-02-19T23:35
2024-02-19T23:36
новости
украина
всу
польша
протесты
акции протеста
государственная граница
пересечение границы
сво
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По его словам, фуры с техникой для Украины уже несколько дней стоят на месте. Он также утверждает, что техника, застрявшая по вине польских фермеров, уже должны была использоваться артиллеристами украинской армии для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции. Президент Украины назвал блокировку польско-украинской границы "просто издевательством" и пожаловался на то, что сегодня через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта. Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие ограничат проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html
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новости, украина, всу, польша, протесты, акции протеста, государственная граница, пересечение границы, сво
Новости, Украина, ВСУ, Польша, протесты, акции протеста, государственная граница, пересечение границы, СВО

Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров

23:35 19.02.2024 (обновлено: 23:36 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за протестов местных фермеров. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщило издание "Страна", ссылаясь на пост волонтёра Назара Смыка в сети
По его словам, фуры с техникой для Украины уже несколько дней стоят на месте.
"Мои фуры уже три дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают", — написал волонтёр в социальной сети X.
Он также утверждает, что техника, застрявшая по вине польских фермеров, уже должны была использоваться артиллеристами украинской армии для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции.
Президент Украины назвал блокировку польско-украинской границы "просто издевательством" и пожаловался на то, что сегодня через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта.
Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие ограничат проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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23:58Азаров о Майдане: власти ожидали госпереворот на год позже
23:35Украина не может получить военную технику из-за протестов польских фермеров
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