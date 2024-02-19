Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков - 19.02.2024 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков
Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков - 19.02.2024 Украина.ру
Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков
Через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта. Блокировка польскими фермерами КПП на границе с Украиной выглядит "просто издевательски", пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к жителям страны
2024-02-19T22:56
2024-02-19T22:56
новости
украина
владимир зеленский
протесты
польша
фермер
кпп
государственная граница
пересечение границы
экономика
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Он призвал польских фермеров искать совместные решения, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Протесты аграриев на границе Зеленский считает делом политическим, никак не связанным с зерном. Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие намерены ограничить проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
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новости, украина, владимир зеленский, протесты, польша, фермер, кпп, государственная граница, пересечение границы, экономика, экспорт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, протесты, Польша, фермер, КПП, государственная граница, пересечение границы, экономика, экспорт

Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков

22:56 19.02.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта. Блокировка польскими фермерами КПП на границе с Украиной выглядит "просто издевательски", пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к жителям страны

"То, что происходит на нашей западной границе границе с Польшей, нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", – заявил он.

Он призвал польских фермеров искать совместные решения, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Протесты аграриев на границе Зеленский считает делом политическим, никак не связанным с зерном.
"Под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", – добавил украинский лидер.
Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие намерены ограничить проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 05:03
"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границыВ понедельник, 12 февраля, польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной, требуя прекращения ввоза украинской сельхозпродукции. К блокаде готовы присоединиться и польские дальнобойщики.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийпротестыПольшафермерКППгосударственная границапересечение границыэкономикаэкспорт
 
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