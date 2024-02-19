https://ukraina.ru/20240219/1053407115.html

Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков

Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков - 19.02.2024 Украина.ру

Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков

Через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта. Блокировка польскими фермерами КПП на границе с Украиной выглядит "просто издевательски", пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к жителям страны

2024-02-19T22:56

2024-02-19T22:56

2024-02-19T22:56

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Он призвал польских фермеров искать совместные решения, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Протесты аграриев на границе Зеленский считает делом политическим, никак не связанным с зерном. Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие намерены ограничить проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html

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новости, украина, владимир зеленский, протесты, польша, фермер, кпп, государственная граница, пересечение границы, экономика, экспорт