Зеленский пожаловался на "издевательство" поляков
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Через польскую границу идёт только пять процентов украинского агроекспорта. Блокировка польскими фермерами КПП на границе с Украиной выглядит "просто издевательски", пожаловался глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к жителям страны
"То, что происходит на нашей западной границе – границе с Польшей, – нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", – заявил он.
Он призвал польских фермеров искать совместные решения, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Протесты аграриев на границе Зеленский считает делом политическим, никак не связанным с зерном.
"Под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", – добавил украинский лидер.
Ранее руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Напомним, завтра, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Протестующие намерены ограничить проезд через все узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
13 февраля, 05:03"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границыВ понедельник, 12 февраля, польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной, требуя прекращения ввоза украинской сельхозпродукции. К блокаде готовы присоединиться и польские дальнобойщики.