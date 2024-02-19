https://ukraina.ru/20240219/1053405060.html

Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной

Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру

Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной

Во вторник, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua", ссылаясь на организаторов протестов

2024-02-19T20:16

2024-02-19T20:16

2024-02-19T20:16

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Уточняется, что сейчас украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады, в который раз заблокировали дорогу. Ранее в этот же день руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. Ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец". В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.

https://ukraina.ru/20240120/1052771064.html

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новости, польша, протесты, акции протеста, фермер, украина, кпп, государственная граница, пересечение границы, торговля, экономика