Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру
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Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной
Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной - 19.02.2024 Украина.ру
Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной
Во вторник, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua", ссылаясь на организаторов протестов
2024-02-19T20:16
2024-02-19T20:16
новости
польша
протесты
акции протеста
фермер
украина
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государственная граница
пересечение границы
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Уточняется, что сейчас украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады, в который раз заблокировали дорогу. Ранее в этот же день руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях. Ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец". В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
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новости, польша, протесты, акции протеста, фермер, украина, кпп, государственная граница, пересечение границы, торговля, экономика
Новости, Польша, протесты, акции протеста, фермер, Украина, КПП, государственная граница, пересечение границы, торговля, экономика

Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной

20:16 19.02.2024
 
© X / Michał Kołodziejczak
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© X / Michał Kołodziejczak
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Во вторник, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua", ссылаясь на организаторов протестов
"Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам", – сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады, в который раз заблокировали дорогу.
Ранее в этот же день руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
Ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец". В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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