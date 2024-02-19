Польские фермеры полностью заблокируют границу с Украиной
© X / Michał Kołodziejczak
© X / Michał Kołodziejczak
Во вторник, 20 февраля, польские фермеры намерены полностью заблокировать границу с Украиной. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua", ссылаясь на организаторов протестов
"Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам", – сказано в сообщении.
Уточняется, что сейчас украинские водители, которые застряли в Польше из-за блокады, в который раз заблокировали дорогу.
Ранее в этот же день руководитель министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что на польско-украинской границе заблокировано шесть пунктов пропуска. Наиболее критическая ситуация сложилась на КПП "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта – протестующие не пропускают гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.
Польские охотники присоединяются к протестам фермеров, сообщил один из руководителей Польского охотничьего союза Фридерик Валихт в письме, которое опубликовал в соцсетях.
Ранее, 13 февраля, польские перевозчики заблокировали второй пункт пропуска на украинской границе — КПП "Корчевая - Краковец". В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требованией фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
20 января, 05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить УкраинуЕсли Польша заберет западные области Украины и станет ведущей страной Европы, это вполне устроит США. Если армия РФ дойдет до Чопа, будет очень сложно удержать большую враждебную территорию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный