https://ukraina.ru/20240219/1053402721.html

Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на Украине

Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на Украине - 19.02.2024 Украина.ру

Бои у Работино, предатель ни жив, ни мёртв. Итоги 19 февраля на Украине

Стало известно об ожесточённых боях в районе сёл Вербовое и Работино в Запорожской области. СМИ сообщили о возможной смерти угнавшего на Украину вертолёт Максима Кузьминова, российские эксперты не поверили

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

2024-02-19T18:40

эксклюзив

хроники

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Об ожесточении боёв у Работино и Вербового сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши ребята теснят противника в районе Вербового и Работино. Враг несет потери — как в военной технике, так и личном составе", — рассказал он.По его словам, российские подразделения наносят удары по противнику из Новопокровки, Вербового, Новопрокоповки и западнее Работино.Ранее, утром 19 февраля, Рогов рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Запорожской области."О ситуации на Запорожском фронте. Русская Армия продолжает освобождать захваченные нацистами в результате т.н. контрнаступа территории на Ореховском участке в районе н.п. Вербовое и Работино. На протяжении пары недель я регулярно получал всё больше обнадёживающих вводных о положении дел на передовой Запорожского фронте", - писал Рогов в своём телеграм-канале.По его словам, были взяты украинские опорные пункты в районе Вербового и Работино."Среди прочего речь шла о взятии вражеских опорников в районе н.п. Вербовое и Работино. И количество взятых опорных пунктов боевиков ВСУ регулярно увеличивалось. Всё чаще наносилось поражение живой силе и технике противника, а с 16-17 февраля огневое воздействие наших воинов на нацистов увеличилось кратно. Помимо ФАБов и ствольной артиллерии удары наносились из РСЗО и ТОС "Солнцепёк", что вызывало у врага подгорание в прямом смысле этого слова", - писал Рогов.Он указал, что благодаря такой качественной артподготовке российские штурмовики смогли продвинуться значительно дальше своих изначальных позиций, заняв более выгодные."Буквально за выходные глубина продвижения передовых отрядов Русской Армии на ЛБС составила от сотни метров до полутора километров. Всё явственнее перед врагом встала угроза потери т.н. "Работинского выступа", расположенного на участке между Новопокровкой и Нестерянкой. Идут тяжёлые бои высокой интенсивности, не прекращающиеся ни днём ни ночью. Наши богатыри продолжают наступательные действия по пяти направлениям. С Богом, родные!" - отмечал Рогов.Примечательно, что некоторые блогеры к тому времени успели заявить, что бои идут чуть ли не в самом Работино. В итоге военкорам пришлось опровергать эту информацию."Народ, в Работино мы пока не зашли. Если кто-то из блогеров там, срочно выходите, - в селе немцы", - отметил вечером 18 февраля военкор Роман Сапоньков.Примечательно, что информацию о боях под Работино ранее подтвердили и украинские источники."Примерно с 12:00 (13:00 по Москве — Ред.) активизировался участок фронта под Работино. ВС РФ пошли в атаку после арт подготовки. Потери с обеих сторон, есть небольшое продвижение ВС РФ. К вечеру активизировалась артиллерия возле Днепра в районе Камянского. Ещё позавчера украинские паблики сообщали о подготовке группировки ВС РФ возле Работино. Возможно, это отвлекающий маневр, чтобы не дать ВСУ сосредоточить ПВО в районе Авдеевки, а, возможно, реализация тактики распределённого давления", - писал 17 февраля популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Уже 19 февраля этот же канал, рассказывая о визите президента Украины Владимира Зеленского в Купянск, снова упомянул о боях у Работино."Будет ли наступление на Купянск? Зеленский с Ермаком приехали в штаб 14-й бригады на Купянском направлении. В сети ходит такая теория, что после приезда Зе, на участке начинаются нехорошие события: перед Новым годом президент был в Авдеевке, фоткался возле знака; двенадцать дней назад был под Работино, где с позавчера идёт наступление РФ (пока не анализируем, нет достоверных данных). Теперь Купянск, на направлении которого стоит наземная группировка ВС РФ совокупно равная Авдеевской и Работинской вместе взятым. Не думаем, что тут какая-то мистика. Просто Зеленский ездит подбодрить личный состав и проверить готовность подразделений на направлениях предполагаемого удара ВС РФ. Так что это не примета, а объективный фактор, который также стоит учитывать", - отмечал телеграм-канал.Таким образом на Украине ожидают непростой обстановки не только под Работино, но и под Купянском.Смерть предателя или новая спецоперация ГУРУгнавший в 2023 году российский военный вертолёт лётчик Максим Кузьминов якобы был обнаружен мёртвым в Испании. Об этом сообщил вечером 19 февраля ряд российских СМИ со ссылкой на испанские масс-медиа.При этом утверждалось, что первой о гибели предателя сообщила газета ABC. По её информации, тело 33-летнего мужчины нашли на пандусе гаража в Ла-Вильяхойосе в Аликанте, что в Валенсии, с несколькими пулевыми ранениями.В то же время, на сайте издания EL ESPAÑOL ещё 14 февраля появилась новость об убитом в Ла-Вильяхойосе без указания его имени."По данным источников, знакомых с делом, преступление произошло рано утром во вторник днём в жилом комплексе недалеко от Ла-Калы. Как подтвердили EL ESPAÑOL, уведомление поступило от службы экстренной помощи 112 в 17:40 (19:40 по Москве — Ред.). После первых расследований эти источники подтвердили, что жертвой является 33-летний мужчина украинской национальности. Сначала местная полиция Ла-Вильяхойосы была уведомлена о несчастном случае со смертельным исходом в гараже, поскольку свидетель видел, как автомобиль проехал над телом жертвы", - указывалось в публикации.По прибытию на место бригады скорой помощи выяснилось, что на теле мужчины около полудюжины огнестрельных ранений. Медики констатировали гибель неизвестного.Дело передали в Гражданскую гвардию Испании. Тело направили в Институт судебной медицины Аликанте для проведения судебно-медицинской экспертизы.Новость о том, что погиб именно Кузьминов в России восприняли не только с ликованием, но и с недоверием."Сообщают, что предатель Кузьминов был убит в Испании. Или не убит, а сам умер. Поскольку нет никаких видео или фото доказательств, лучше всем подождать с восторженными комментариями", - отметил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Не поверил в гибель лётчика-предателя и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов."Убийство Кузьминова скорее всего вброс, чтобы снова предать его личности медийного веса, на фоне украинских неудач. Сейчас все наши СМИ подхватят, а через 2 дня он запишет видео и пафосно скажет, что он главный враг России, поэтому так все эту новость понесли. Остановитесь, а", - призвал Безсонов.Его поддержал бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."А ещё стоит помнить, что это может быть акция прикрытия, для легендирования смены личности. Максик ушёл, и вуаля, где то появился Максимильян Себастьянович. Так что без железобетонных доказательств, вообще не стоит какие то эмоции испытывать на этот счёт. З.Ы. из каментов, топ - прикрытие операции по смене пола. Вот уж точно будет потом сложно найти, тем более там это модно. И ищи потом среди эскортниц в Дубайске", - указал он.Пока нет данных, позволяющих утверждать, что погибший в Ла-Вильяхойосе — предатель Кузьминов.

https://ukraina.ru/20240219/1053390812.html

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https://ukraina.ru/20240218/1053381169.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники