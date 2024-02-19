https://ukraina.ru/20240219/1053386778.html

Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля

Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля - 19.02.2024 Украина.ру

Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля

В Генштабе ВС РФ сообщили о воюющих на Украине военнослужащих стран - членов НАТО. Российские военные полностью освободили коксохимический завод на Украине. В ДНР перехватили британский беспилотник, нацеленный на объект гражданской инфраструктуры в Мариуполе

2024-02-19T09:33

2024-02-19T09:33

2024-02-19T10:12

эксклюзив

хроники

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О том, что военнослужащие НАТО под видом наёмников участвуют в боевых действиях на Украине, в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской."Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов", - сообщил Рудской.По его словам, офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций Вооружённых сил Украины.Также Рудской указал, что страны НАТО желают нанести стратегическое поражение России."Страны Запада не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение нашей стране. Для достижения этой цели Вашингтон и Брюссель выбрали Украину, где с момента распада СССР ими культивировались антироссийские, националистические настроения. В настоящее время украинский народ используется США в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций на глобальное доминирование. Поэтому нынешние угрозы, стоящие перед нашим Отечеством, не менее серьёзные, чем в 1941–1945 годах прошлого столетия", - отметил начальник главного оперативного управления ГШ ВС РФ.Днём ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине Западу нужна для улучшения положения, а для России — это вопрос жизни и смерти."Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас — это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", - отметил Путин.До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Евросоюз настаивает на ударах вглубь России."[ЕС советует] делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как Евросоюз это описывает, и тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", - отметил он.Кроме того, 18 февраля РИА Новости со ссылкой на информированный источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что трагедия с Ил-76 в Белгородской области произошла из-за британских военных."Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — отметил источник.Также взятые в плен в Авдеевке украинские военнослужащие рассказали, что вместе с ними сражались и иностранные наёмники. Об этом, в частности, сообщал командир 2-й стрелковой роты 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Гарнага.Также ранее СМИ сообщали о том, что на Украине воевали кадровые польские военные. В ноябре 2022 года появилась информация о создании в Польше кладбищ для военнослужащих, погибших на Украине. Так, по информации издания Niezależny Dziennik Polityczny, ещё в начале ноября 2022 года региональные польские СМИ сообщили о планах по созданию в Ольштыне мест захоронений, похожих на американские военные кладбища. Эти новости возмутили и жителей самого города, и население Польши в целом."Это некрополь для поляков? У нас другая культура", — цитировало издание записи поляков в соцсетях.Само кладбище в гмине Дывиты является главным некрополем Ольштина. Его площадь составляет более 35 га. Как сообщили региональные СМИ, в скором будущем часть этого некрополя станет похожа на военное кладбище США."Ни деревьев, ни скамеек, ни склонившихся над могилами ангелов. Надгробия будут почти одинаковыми, отличие будет только в цвете. Цветов производители предусмотрели только три: черный, серый и красно-коричневый", — сообщало издание.При этом основной причиной создания кладбища по американскому образцу в Ольштыне "стало резко возросшее количество захоронений в регионе, причём в основном военнослужащих"."Эта ситуация стала реальной проблемой для местного самоуправления Ольштына, на территории которого размещены 16-я Поморская механизированная дивизия. Почти ежедневные военные похороны в сочетании с почётными залпами начали раздражать жителей и спровоцировали многочисленные претензии к администрации города и командованию 16-й Дивизии. Чтобы избежать излишнего шума, власти приняли решение о создании отдельного, "американского" кладбища", — указывалось в публикации.Niezależny Dziennik Polityczny утверждало, что среди отправившихся воевать на Украину были профессиональные военнослужащие 16-й механизированной дивизии и проживающие в регионе ветераны данного подразделения."За 10 месяцев кровопролитных боев только по информации из общедоступных источников на Украине погибло более 1,2 тысячи польских граждан, в том числе военнослужащих и ветеранов 16-й дивизии. Число раненых и искалеченных также составляет несколько тысяч человек", — подчёркивалось в публикации.Тогда издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщало, что таких захоронений только в Ольштыне планировалось 1700.Британский беспилотникГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о перехвате британского беспилотника."Управлением ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде семи килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте", - написал Пушилин в своём телеграм-канале.По его информации, при помощи британского беспилотника намеревались устроить теракт в Мариуполе."В результате расшифровки полётного задания беспилотника установлено, что он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя, должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива", - отметил глава ДНР.Он обвинил Запад в подготовке теракта."Мы видим, как западные террористы вместе со своими украинскими пособниками хотели в очередной раз устроить чудовищный теракт и обвинить во всем Россию. На фоне крупного поражения украинских вооруженных формирований в Авдеевке киевский режим предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в Республике. Но благодаря слаженной работе наших спецслужб удалось предотвратить масштабный теракт с человеческими жертвами", - отметил Пушилин.К своей записи он прикрепил фото и видео с беспилотником.Освобождение коксохимаРоссийские войска полностью освободили от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны РФ."Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — указывалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны России.Там же было размещено видео боёв на предприятии.Также оборонное ведомство сообщило, что подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.Российские военные поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией, группировка войск "Центр" продолжает активные действия, добавили в Минобороны.Тем временем на Украине обвинили командование в том, что оно не обеспечило безопасный отход военнослужащих ВСУ из Авдеевки. Однако есть информация о том, что украинская оборона в Авдеевке "посыпалась" из-за самовольного отхода с позиций подразделений 3-й ОШБР ВСУ, в том числе и с позиций на коксохимическом заводе."Наш источник сообщает, что главком Сырский отдал вчера ночью приказ о выходе из-за Авдеевки только по одной причине. Подразделения ВСУ начали сами уходить. Но, в первую очередь третья штурмовая сама решила уйти с позиций коксохима, так как нахождения там было смертельным, как в ловушке. Для Генштаба и Банковой это было потрясения, что никто не остался биться до последнего, как было на Азовстали. Солдаты выбрали жизнь, а не смерть ради политических интересов Зеленского и его окружения. Это была вынужденная мера Сырского, чтобы показать, что в армии нет бунта и раскола, что всё "планово". Вот почему некоторые подразделения ВСУ остались заблокированные на коксохиме и не успели уйти, как и многие в Авдеевке. Их никто не предупредил о выходе. Об этом факте они узнали из интернета", - сообщил 18 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По его информации, боевой дух ВСУ упал, в т.ч. и из-за информационной политики власти.

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Егор Леев

Егор Леев

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