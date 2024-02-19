https://ukraina.ru/20240219/1053385937.html

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность - 19.02.2024 Украина.ру

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность

Президент Украины Владимир Зеленский утратит легитимность 21 мая, так как срок его полномочий истекает, а новые президентские выборы он не назначил, написал экс-премьер Украины Николай Азаров с Facebook*

2024-02-19T09:27

2024-02-19T09:27

2024-02-19T09:27

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украина

николай азаров

владимир зеленский

президентские выборы

президент украины

полномочия

легитимность

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Экс-премьер напомнил, что конституция Украины не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения в стране до 13 мая.В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах“.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240217/1053366309.html

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новости, украина, николай азаров, владимир зеленский, президентские выборы, президент украины, полномочия, легитимность