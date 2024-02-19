Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность - 19.02.2024 Украина.ру
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Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность - 19.02.2024 Украина.ру
Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
Президент Украины Владимир Зеленский утратит легитимность 21 мая, так как срок его полномочий истекает, а новые президентские выборы он не назначил, написал экс-премьер Украины Николай Азаров с Facebook*
2024-02-19T09:27
2024-02-19T09:27
новости
украина
николай азаров
владимир зеленский
президентские выборы
президент украины
полномочия
легитимность
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Экс-премьер напомнил, что конституция Украины не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения в стране до 13 мая.В начале ноября прошлого года президент Украины&nbsp;Владимир Зеленский&nbsp;отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах“.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, николай азаров, владимир зеленский, президентские выборы, президент украины, полномочия, легитимность
Новости, Украина, Николай Азаров, Владимир Зеленский, президентские выборы, президент Украины, полномочия, легитимность

Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность

09:27 19.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский утратит легитимность 21 мая, так как срок его полномочий истекает, а новые президентские выборы он не назначил, написал экс-премьер Украины Николай Азаров с Facebook*
"Легитимным ли Зеленский станет после 21 мая 2024 года? Нет. В этот день заканчивается срок его полномочий. […] Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом", - написал Азаров.
Экс-премьер напомнил, что конституция Украины не предусматривает отмену президентских выборов в результате введения военного положения.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении действия военного положения в стране до 13 мая.
В начале ноября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться в марте 2024 года. Он назвал их "несвоевременными". Ранее он пояснял, что проводить голосование во время военного положения запрещено.
Однако такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели согласятся присутствовать в том числе "в окопах“.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Зеленский Трамп
17 февраля, 16:20
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НовостиУкраинаНиколай АзаровВладимир Зеленскийпрезидентские выборыпрезидент Украиныполномочиялегитимность
 
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