https://ukraina.ru/20240219/1053353701.html

"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ

"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ - 19.02.2024 Украина.ру

"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ

Списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших. Если украинская власть признает, что потери на фронте приближаются к миллиону, это обернется катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-19T04:50

2024-02-19T04:50

2024-02-19T04:50

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Новый главком ВСУ Александр Сырский действительно получил прозвища "генерал 200", "генерал котел", факты его биографии хорошо известны. Но я не знаю ярких операций, которые были бы записаны на его счет, рассказал эксперт.За главкомом ВСУ числится окружение под Изварино, где в котел попали подведомственные ему части, поздний отход с Дебальцевского выступа и очень неудачные операции по обороне Артемовска. Все это не красит Сырского как военачальника, добавил он.До сих пор списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших и не раздражать общество до состояния бунта. Если украинская власть признает, что потери ВСУ приближаются к миллиону, это обернется катастрофой для Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html

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новости, всу, россия, украина, сво, александр сырский, потери, потери всу, аудит