"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ - 19.02.2024 Украина.ру
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"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ
"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ - 19.02.2024 Украина.ру
"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ
Списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших. Если украинская власть признает, что потери на фронте приближаются к миллиону, это обернется катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T04:50
2024-02-19T04:50
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Новый главком ВСУ Александр Сырский действительно получил прозвища "генерал 200", "генерал котел", факты его биографии хорошо известны. Но я не знаю ярких операций, которые были бы записаны на его счет, рассказал эксперт.За главкомом ВСУ числится окружение под Изварино, где в котел попали подведомственные ему части, поздний отход с Дебальцевского выступа и очень неудачные операции по обороне Артемовска. Все это не красит Сырского как военачальника, добавил он.До сих пор списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших и не раздражать общество до состояния бунта. Если украинская власть признает, что потери ВСУ приближаются к миллиону, это обернется катастрофой для Украины, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053333468.html
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новости, всу, россия, украина, сво, александр сырский, потери, потери всу, аудит
Новости, ВСУ, Россия, Украина, СВО, Александр Сырский, потери, потери ВСУ, аудит

"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ

04:50 19.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ Украина оружие солдаты
ВСУ Украина оружие солдаты - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших. Если украинская власть признает, что потери на фронте приближаются к миллиону, это обернется катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Новый главком ВСУ Александр Сырский действительно получил прозвища "генерал 200", "генерал котел", факты его биографии хорошо известны. Но я не знаю ярких операций, которые были бы записаны на его счет, рассказал эксперт.
За главкомом ВСУ числится окружение под Изварино, где в котел попали подведомственные ему части, поздний отход с Дебальцевского выступа и очень неудачные операции по обороне Артемовска. Все это не красит Сырского как военачальника, добавил он.
"Смысл этого аудита [ВСУ, который проводит главком ВСУ Александр Сырский] действительно в том, чтобы попытаться ответить на вопрос куда же делись солдаты и офицеры. Но большая часть этих солдат и офицеров числится пропавшими без вести", - подчеркнул Анпилогов.
До сих пор списки погибших солдат ВСУ держали в подвешенном статусе, чтобы не выплачивать денежное довольствие семьям погибших и не раздражать общество до состояния бунта. Если украинская власть признает, что потери ВСУ приближаются к миллиону, это обернется катастрофой для Украины, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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НовостиВСУРоссияУкраинаСВОАлександр Сырскийпотерипотери ВСУаудит
 
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