https://ukraina.ru/20240218/1053375692.html

Эквадор: Бананы в обмен на оружие или Как Россия обыграла ЦРУ при помощи мушки-горбатки

Эквадор: Бананы в обмен на оружие или Как Россия обыграла ЦРУ при помощи мушки-горбатки - 18.02.2024 Украина.ру

Эквадор: Бананы в обмен на оружие или Как Россия обыграла ЦРУ при помощи мушки-горбатки

Эквадор, страна в Центральной Америке, недавно оказался в топе и наших, и украинских новостей. И новости были очень противоречивые.

2024-02-18T15:15

2024-02-18T15:15

2024-02-18T15:15

эксклюзив

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Настоящая интрига закрутилась в связи с решением Эквадора о поставках оружия для США (Украины), мухой-горбаткой, которую внезапно нашли в эквадорских бананах и как результат отказом России от экспорта эквадорских бананов.Но вся эта история - гораздо более интригующая, чем просто конфликт - "бананы против оружия".Для начала надо разобраться, что же это за необычная страна такая - Эквадор."Эквадорский узник"Легко можно вспомнить то время, когда слова "эквадорское посольство" звучали в каждом СМИ по многу раз в день. Конечно, это история с Джулианом Ассанжем, "эквадорским узником".Основатель разоблачительного сайта "Викиликс" Джулиан Ассанж 7 лет скрывался от "карающего правосудия" Англии и США в посольстве Эквадора в Лондоне. В качестве мести за его разоблачения ему угрожали многолетним тюремным заключением. В итоге, как все мы знаем, Ассанжа всё же выдали, он находится в США, ожидает "справедливого суда".Сделал это тогдашний президент Эквадора Ленин Морено, который сам сейчас находится под следствием (коррупция).Но об этом позже. Сначала - про бананы и оружие для Украины."Металлолом" для УкраиныВ январе президент Эквадора согласился осуществить поставки в США советской и российской военной техники, которую он назвал "металлоломом".Даниэль Нобоа был избран президентом 23 ноября 2023 года, он наследник крупнейшей банановой империи "Нобоа груп". Ему 36 лет, он один из самых молодых президентов в мире (на втором месте, после президента Буркина-Фасо), и в начале выборов он занимал только пятое место в рейтинге претендентов.Нобоа, отец которого тоже пять раз пытался стать президентом, выиграл выборы, вопреки всем прогнозам. Его дед и его отец - самые богатые граждане Эквадора.Решение о передаче оружия США было одним из первых решений молодого президента на своём посту.Почему Эквадор решил отдать российское вооружение США? Во-первых, взамен пообещали новое американское.Это традиционная схема сейчас. США перестали отдавать Украине новое вооружение, стараются добыть что-то устаревшее у "третьих стран".Причины тоже всем ясны. Зачем же тратить своё новое оружие с гарантированным его уничтожением на поле боя где-то возле Авдеевки.Но Эквадор согласился на эту сделку не из-за беспечности молодого президента и не от хорошей жизни.Бунт или цветная революция?Недавно в Эквадоре произошёл бунт заключенных. Тюрьмы были захвачены узниками: бунт произошёл скоординированно, как по приказу.Перед этим новый президент Эквадора объявил, что выполняет своё предвыборное обещание: начинается спецоперация против наркокартелей, которые давно хозяйничают в стране. Жители были в восторге.Внезапно из тюрьмы бежал глава самой опасной банды, "Лос Чонерос", в тюрьмах начались бунты, на улицах - разгул преступности, был даже захвачен местный телеканал.Сейчас в стране действует комендантский час, улицы патрулирует полиция.На самом деле, все эти бунты были устроены ЦРУ, что даже особо и не скрывалось. Включая и сам побег главаря "Чонерос". И скоординированные "протесты" в семи тюрьмах.В Эквадоре произошло что-то вроде цветной революции, только с участием наркокартелей вместо местных олигархов. В роли "массовки на площади" выступали заключённые эквадорских тюрем.Ситуация была критической. Милостиво спасти страну и нового президента согласились США.Одно из условий - поставки на Украину военной техники, в том числе вертолётов и РСЗО.Заодно Эквадор вынужден был отказать Китаю в создании зоны свободной торговли.Это была, считайте, своеобразная присяга на верность одному из кланов США, который решил вернуть страну в зону своего влияния. По сути, на территорию Эквадора была вынесена гражданская война, которая давно уже идёт в самих США.Мексиканские и албанские наркокартели (резидентура ЦРУ) приготовились полностью взять под контроль порты Эквадора.Дальше всё пошло немного не по этому хитрому плану.Мухи отдельно, бананы отдельноВмешалась Россия.Россельхознадзор приостановил действие лицензии пяти эквадорских компаний - поставщиков бананов.Россия сообщила, что начинает закупать бананы у Индии, своего союзника по БРИКС.А бананов в России едят много! На миллиард долларов ежегодно. Из них 690 миллионов в 2023 году получил Эквадор. Наверняка, немалую часть - "Нобоа груп".С гвоздиками из Эквадора тоже возникла проблема. С ананасами...После встречи с послом России президент Эквадора выступил с заявлением об отмене поставок оружия в США (на Украину). Муху - горбатку клятвенно пообещали полностью уничтожать прямо на территории Эквадора.Так что же, бананы и ананасы оказались всё таки важнее, чем поставки вертолётов на Украину? Частично, это так.Но не будем спешить с выводами.Ведь Эквадор - это и есть та самая "банановая республика", "задний двор США", описанная еще знаменитым американским писателем О"Генри.Страна постоянной нестабильности, бесконечных революций и бунтов. Экономика полностью зависит от импорта: поставок сельхозпродукции (бананов, в первую очередь).Интересные фактыЭквадор занимает почётное для такой маленькой страны пятое место в иерархии стран - производителей бананов. Первое и второе занимают страны - гиганты: Индия и Китай.Но Эквадор добывает также 500 тысяч баррелей нефти в день.Население - 17 миллионов человек.В Эквадоре одна из самых простых возможностей стать гражданином страны. Достаточно иметь пассивный доход в 600 долларов в месяц плюс 140 на каждого члена семьи.Есть визы для "цифровых кочевников", для пенсионеров, для покупателей недвижимости, для тех, у кого просто есть высшее образование (считается, что так Эквадор повышает процент образованного населения).Этим пользуются жители США, которые выбирают на пенсии жизнь в Эквадоре.Тем более, что и валюта страны - американский доллар.Есть и недостатки. Основная проблема страны - преступность. Теракты, похищения людей, заказные убийства, грабежи. На окнах и дверях домов в городах обязательно ставят решётки. С телефоном в руке по улице никто не ходит: вырвут из рук и убегут.Много лет назад жертвой такого нападения стал будущий президент Эквадора Ленин Морено. Его имя происходит от имени, конечно, Владимира Ленина. Второе его имя - Вольтер . Его отец, школьный учитель, был социалистом.Морено после нападения стал инвалидом, передвигался на коляске, но стал помогать себе и другим с помощью юмора. Издал несколько юмористических книг в помощь больным. Стал очень популярным человеком, не только в Эквадоре, но и во всём мире. Его предвыборная кампания даже шла под лозунгом "Улыбнись, Эквадор!"Был избран президентом с поддержкой в 77 процентов голосов, которая упала к концу его срока до 7 процентов.Именно он выдал США Джулиана Ассанжа.Сноуден и АссанжЭквадор знаменит ещё и тем, что именно эта маленькая страна предоставила убежище двум разоблачителям западного лицемерия.Джулиан Ассанж скрывался 7 лет на территории посольства Эквадора в Англии, с 2012 по 2019 год.А в 2013 году Эквадор выдал документы беженца бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену, который сейчас проживает на территории России.Мир от Джулиана Ассанжа узнал об ужасающих террористических актах США в Ираке и Афганистане, где по вине американской армии погибли тысячи мирных жителей.Разоблачения Ассанжа были убийственными. Они разоблачали, конечно, власть США. Но также они были направлены против одного из правящих кланов Америки. Это та же самая гибридная гражданская война в США, один из её эпизодов.Эквадор полностью зависит от США. Ни один президент, будь он даже трижды социалист, и даже если его зовут Ленин Вольтер, не способен противостоять этому влиянию.Но раскол элит в самих США заставляет действовать вот такими зигзагами и правительство Эквадора. Побеждают то одна группа влияния, то другая. Ведь уже давно существуют практически "две Америки".Зачем Ленин сдал Ассанжа?Вот этим и объясняется странная непоследовательность в решениях Эквадора. Эта страна - практически еще один штат Америки, и на её территории идёт непримиримая борьба различных групп управления США.Чья-то "невидимая рука" заставила Ленина Морено выдать Ассанжа Америке.Очень простым способом: коррупция.То же самое происходило и происходит на Украине, когда определённым чиновникам и даже президентам "разрешают" украсть и вывезти капиталы в оффшор где-нибудь в Панаме. А потом компромат всплывает, и президент вынужден делать то, что от него требуют.Нечто подобное произошло и с Зеленским ("Панамское досье ", компромат всплыл за несколько месяцев до начала СВО).Аналогично, траст, зарегистрированный Ленином Морено в Панаме, стал причиной падения его рейтинга, обвинений в коррупции. Он был вынужден выдать Ассанжа, и до сих пор находится под следствием.И опять про бананыНо вернёмся к нашим, вернее, к эквадорским бананам. Так что же произошло?Это большой успех русской дипломатии, который усилит влияния России в регионе.Но также это один из эпизодов гражданской войны США на территории Эквадора, где победила та группа влияния, которая спасала в свое время Ассанжа в посольстве Эквадора и выступает сегодня против войны на Украине.Кроме того, произошёл удар по наркокартелям и их планам захвата власти в стране.А ведь совсем недавно Дональд Трамп публично, на митинге, напрямую обвинял президента Байдена в том, что он связан с мексиканскими наркокартелями и буквально получает от них деньги.Говорят, что вице-президент Эквадора Вероника Абад Рохас очень симпатизирует Дональду Трампу.Вот таким удивительным образом далёкий банановый Эквадор оказался связан с Украиной.Надо сказать, что все остальные страны Южной Америки продемонстрировали солидарность в этом вопросе: все отказались поставлять оружие Украине - и Никарагуа, и Венесуэла, и Колумбия. Бразилия отказалась даже отдать "Леопарды" Германии.ТАСС уполномочен заявитьВ комментарии РИА "Новости" посол России в Эквадоре Владимир Спринчан сообщил:"Во время встречи с Даниэлем Нобоа мы подробно обсудили текущее двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения"."Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячей зоны, а способствовать урегулированию военных конфликтов мирным путём."

https://ukraina.ru/20240214/1053269024.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив