https://ukraina.ru/20240217/1053357013.html

Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов

Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов - 17.02.2024 Украина.ру

Кто несёт ответственность за появление у ВСУ сербских боеприпасов

При последнем обстреле Белгорода могли использоваться сербские боеприпасы. Речь идёт о снарядах к чешской РСЗО "Вампир", способных бить на 40 км.

2024-02-17T07:17

2024-02-17T07:17

2024-02-17T07:17

эксклюзив

владимир зотов

спецоперация

всу

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обстрелы

сербия

александр вучич

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Напомним, большая часть ракет, использовавшихся при ударе, была перехвачена, однако оставшихся хватило для того, чтобы убить шесть человек, включая одного грудного ребёнка. Многие наблюдатели, проанализировав изображения обломков боеприпасов, уверенно заявили, что они были произведены в Сербии. Также был назван производитель (оборонное предприятие "Крушик") и место изготовления (завод в Валево).Сербские снаряды для РСЗО уже были предметом международного разбирательства. В конце февраля 2023 года в соцсетях были опубликованы фотографии документов, из которых следовало, что Сербия отправила на Украину минимум несколько тысяч снарядов для "Града". Согласно этим документам, боеприпасы, произведённые той же компанией "Крушик", попали в распоряжение ВСУ через Турцию и Словакию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу заявила, что Россия внимательно следит за данной информацией. Она также сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство официально обратилось к Белграду за разъяснениями.Президент Сербии Александр Вучич назвал сведения об отправке сербского оружия на Украину "откровенной ложью". Официальная позиция сербских властей по данному вопросу состоит в том, что Белград не поставляет каких-либо вооружений сторонам конфликта. При этом, по словам Вучича, Сербия и дальше продолжит производить оружие и боевую технику и продавать её за границу, так как это позволяет "кормить народ". Оружие, по версии Белграда, закупают на внешних рынках контрагенты, и куда оно отправляется дальше, проследить невозможно.Весной 2023 года Reuters сослалось на секретный документ Пентагона, согласно которому Белград согласился вооружать Украину, имея для этого "политическую волю". Сербские власти, опять же, опровергли эти сведения.По факту же сербские боеприпасы начали появляться в прифронтовой зоне задолго до начала СВО. Доброволец ополчения ДНР Деян Берич ещё в 2015 году сообщал, что у проникшей на территорию республики украинской диверсионно-разведывательной группы были обнаружены патроны сербского производства. В 2019 году на болгарском портале Watch Arms вышла статья о том, как ВСУ используют сделанные в Сербии миномётные мины.Российские апологеты Вучича склонны оправдывать его вплоть до заверений в том, что сербское оружие, поступающее на Украину, на самом деле никакое не сербское. В качестве доказательств непричастности сербских властей к происходящему они приводят различные внешние признаки типа маркировки ящиков с боеприпасами или даже их цвета. К примеру, в ходе прошлогоднего скандала со снарядами для "Градов" на изображениях контейнеров, в которых они содержались, была обнаружена надпись, согласно которой боеприпасы предназначались исключительно для Турции. Соответственно, речь идёт о нарушении договора, в рамках которого велись поставки.Действительно, с формальной точки зрения сербскую власть обвинить не в чем. Она просто продаёт оружие третьим странам, а то, что эти страны потом отправляют его ВСУ – так это уже их решение, причём нарушающее действующие обязательства. Однако если Белград вообще не контролирует пути, которыми перемещается по миру произведённое им оружие, что вроде как должно снимать с него любую ответственность за его попадание на Украину, то возникает вполне логичный вопрос.Может ли сербское оружие оказаться у России?Разумеется, речь не идёт об открытых поставках. Официально факт предоставления Москве своих вооружений отрицают даже Иран и Северная Корея, которые зависят от Запада на порядки меньше, чем нынешний сербский режим. Можно было использовать все приличествующие случают процедуры – изменить маркировку, подкорректировать документацию, подготовить длинную схему реэкспорта через любые дружественные России страны. И речь даже не идёт о чем-то крупном, типа сербских РСЗО или 155-мм самоходной гаубицы "Нора" - которая, уверен, пришлась бы генштабу ВС РФ вполне ко двору, особенно если вспомнить проблемы с дальнобойностью российской артиллерии, о которых сегодня часто говорят эксперты. Можно было просто ограничиться артиллерийскими боеприпасами, которых никогда не бывает много. Однако очевидно, что этого не произойдёт никогда.Сербское оружие в зоне российско-украинского конфликта всегда всплывало только на одной стороне – что до начала СВО, что после. Отдельные российские наблюдатели любят говорить о том, что придание этому факту чрезмерного значения негативно сказывается на состоянии российско-сербских отношений. Действительно, каждый случай появления у ВСУ сербских боеприпасов вызывает в российском сегменте интернета целый шквал саркастических пассажей по поводу лицемерных "братушек". На деле же население Сербии в абсолютном своём большинстве поддерживает Россию – достаточно посмотреть, сколько сербов сражается в российских подразделениях.Не народ поставляет оружие Украине, и не народ подвергает уголовному преследованию сербских добровольцев, воюющих за Россию. И не все моменты, связанные с появлением в распоряжении Киева средств истребления мирного российского населения, обусловлены лишь желанием заработать. Преобладающим фактором является именно политика, в данном случае проявляющаяся через необходимость угождать западным покровителям. Оправдать подобное, зная, чем оно в итоге оборачивается, невозможно ни при каких обстоятельствах.

https://ukraina.ru/20240215/1053325227.html

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