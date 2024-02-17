Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
© Скриншот видео ZDF
Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ не изменит положения дел на фронте, он будет выполнять команды сверху, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
"Сырский ничего изменить не может, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху", - заявил Кимаковский.
Советник главы ДНР подчеркнул, что положение на фронте будут менять не его решения, а наличие поставок Киеву западных вооружений. Сложные системы, при этом, запад не доверяет украинцам.
А передача американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и британских ракет большой дальности Storm Shadowпроходит под полным контролем военных из стран НАТО. "Управление ракетами находится в руках западных специалистов, а не украинцев", уточнил он.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
13 февраля, 16:23Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУПо военному полигону в Селидово (ДНР, подконтрольная Украине территория) на Донецком направлении фронта ВС РФ нанесла мощный ракетный удар. Об этом 13 февраля сообщили российские телеграм-каналы