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Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского

Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского - 17.02.2024 Украина.ру

Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского

Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ не изменит положения дел на фронте, он будет выполнять команды сверху, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-17T06:30

2024-02-17T06:30

2024-02-17T06:30

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Советник главы ДНР подчеркнул, что положение на фронте будут менять не его решения, а наличие поставок Киеву западных вооружений. Сложные системы, при этом, запад не доверяет украинцам.А передача американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и британских ракет большой дальности Storm Shadowпроходит под полным контролем военных из стран НАТО. "Управление ракетами находится в руках западных специалистов, а не украинцев", уточнил он.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240213/1053271211.html

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новости, украина, александр сырский, фронт, всу, главкомы