Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского - 17.02.2024 Украина.ру
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Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского
Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского - 17.02.2024 Украина.ру
Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского
Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ не изменит положения дел на фронте, он будет выполнять команды сверху, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-17T06:30
2024-02-17T06:30
новости
украина
александр сырский
фронт
всу
главкомы
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Советник главы ДНР подчеркнул, что положение на фронте будут менять не его решения, а наличие поставок Киеву западных вооружений. Сложные системы, при этом, запад не доверяет украинцам.А передача американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и британских ракет большой дальности Storm Shadowпроходит под полным контролем военных из стран НАТО. "Управление ракетами находится в руках западных специалистов, а не украинцев", уточнил он.Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240213/1053271211.html
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Украина.ру
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новости, украина, александр сырский, фронт, всу, главкомы
Новости, Украина, Александр Сырский, фронт, ВСУ, главкомы

Советник главы ДНР рассказал, что изменит на фронте назначение Сырского

06:30 17.02.2024
 
© Скриншот видео ZDFАлександр Сырский
Александр Сырский
© Скриншот видео ZDF
Читать в
Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ не изменит положения дел на фронте, он будет выполнять команды сверху, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский в интервью изданию "Украина.ру"

"Сырский ничего изменить не может, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху", - заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР подчеркнул, что положение на фронте будут менять не его решения, а наличие поставок Киеву западных вооружений. Сложные системы, при этом, запад не доверяет украинцам.
А передача американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и британских ракет большой дальности Storm Shadowпроходит под полным контролем военных из стран НАТО. "Управление ракетами находится в руках западных специалистов, а не украинцев", уточнил он.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
всу
13 февраля, 16:23
Сутки будут вывозить покойников. ТГ-каналы сообщили о мощном ракетном ударе ВС РФ по полигону ВСУПо военному полигону в Селидово (ДНР, подконтрольная Украине территория) на Донецком направлении фронта ВС РФ нанесла мощный ракетный удар. Об этом 13 февраля сообщили российские телеграм-каналы
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийфронтВСУглавкомы
 
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Заголовок открываемого материала
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