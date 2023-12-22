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Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами
Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами - 22.12.2023 Украина.ру
Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами
В пятницу, 22 декабря, российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и других лиц
2023-12-22T21:39
2023-12-22T21:39
2023-12-22T21:40
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Баунов, Куваев, Ратникова и Дарбиням выступали против Специальной военной операции, распространяли недостоверные сведения о её проведении, принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Кроме того, Дарбиням является сооснователем общественной организации, включенной в реестр иностранных агентов, занимает должность генерального советника в организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Куваев, помимо прочего, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. В ведомстве добавили, что интернет-издание "Вёрстка Медиа" и "Можем объяснить" принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, также выступали против СВО и распространяли ложную информацию.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, иноагент, минюст рф, сво, дискредитация вс рф
Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами
21:39 22.12.2023 (обновлено: 21:40 22.12.2023)
В пятницу, 22 декабря, российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и других лиц
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Г. Баунов, С.С. Дарбинян, О.И. Куваев, А.В. Кураев, ВЕ. Ратникова, АЮ. Рыклин. Интернет-издание "Вёрстка Медиа", а также проект "Можем объяснить", – уточнила пресс-служба ведомства.
Баунов, Куваев, Ратникова и Дарбиням выступали против Специальной военной операции, распространяли недостоверные сведения о её проведении, принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.
Кроме того, Дарбиням является сооснователем общественной организации, включенной в реестр иностранных агентов, занимает должность генерального советника в организации, зарегистрированной в иностранном государстве.
Куваев, помимо прочего, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины.
"Рыклин принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также в отношении Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации", – уточнили в минюсте.
В ведомстве добавили, что интернет-издание "Вёрстка Медиа" и "Можем объяснить" принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, также выступали против СВО и распространяли ложную информацию.