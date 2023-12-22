https://ukraina.ru/20231222/1052347114.html

Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами

Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами - 22.12.2023 Украина.ру

Минюст объявил Кураева и Баунова иноагентами

В пятницу, 22 декабря, российский минюст дополнил список иностранных агентов именами экс-клирика РПЦ Андрея Кураева, создателя мультипликационного персонажа "Масяня" Олега Куваева, журналиста Александра Баунова и других лиц

2023-12-22T21:39

2023-12-22T21:39

2023-12-22T21:40

новости

иноагент

минюст рф

сво

дискредитация вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052346900_0:177:3108:1925_1920x0_80_0_0_f8ed81e3a487bf8ff2f083a7dffe4493.jpg

Баунов, Куваев, Ратникова и Дарбиням выступали против Специальной военной операции, распространяли недостоверные сведения о её проведении, принимали участие в создании и распространении материалов иностранных агентов, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. Кроме того, Дарбиням является сооснователем общественной организации, включенной в реестр иностранных агентов, занимает должность генерального советника в организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Куваев, помимо прочего, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. В ведомстве добавили, что интернет-издание "Вёрстка Медиа" и "Можем объяснить" принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, также выступали против СВО и распространяли ложную информацию.

https://ukraina.ru/20231222/1052338155.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иноагент, минюст рф, сво, дискредитация вс рф