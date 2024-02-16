https://ukraina.ru/20240216/1053356210.html

Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине

Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине - 16.02.2024 Украина.ру

Смерть Навального*, продвижение в Авдеевке. Итоги 16 февраля на Украине

Алексей Навальный* умер исправительной колонии № 3 в ЯНАО, его смерть вызвала бурную реакцию на Украине. Подразделения ВС РФ продвигаются в Авдеевке

2024-02-16T18:50

2024-02-16T18:50

2024-02-16T19:08

хроники

эксклюзив

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О смерти Навального* стало известно днём 16 февраля."16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный А. А.* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осуждённого. Причины смерти устанавливаются", сообщило УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.Позднее в комментарии интернет-изданию LIFE пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ФСИН в связи со смертью Навального* предпринимает все шаги, которые нужно делать в такой ситуации."Президенту доложено. ФСИН сейчас принимает те шаги, которые нужно принимать в такой ситуации по тем правилам, которые существуют. Больше мне нечего сказать", - отметил Песков.Лидеры стран - членов НАТО сразу же прокомментировали смерть Навального*."Это ужасная новость", - написал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на своей странице в соцсети X.Британский премьер заявил, что Навальный* якобы был "самым ярым защитником российской демократии" и выразил соболезнования супруге умершего.Глава МИД Франции Стефан Сежурне выразил соболезнования семье Навального*."Его семье и его близким Франция выражает соболезнования", - написал политик в Х.Он указал, что Навальный* "отдал жизнь борьбе с политической системой".Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает на власти России единоличную ответственность за смерть Навального*."ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть", - написал Мишель в сети X.После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такими заявлениями Запад разоблачает себя."Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы", - написала Захарова в своём телеграм-канале.Но Запад продолжил обвинять Россию. Так, выступая на международной конференции в Мюнхене, вице-президент США Камала Харрис заявила, что США работают над подтверждением новостей о кончине Навального* и выразила соболезнования его семье."Что бы там ни говорили, нужно ясно понимать, что ответственность несет Россия", - сказала она, начав со слов о смерти Навального свое выступление.Харрис добавила, что американские власти позднее выступят с более развёрнутыми заявлениями на эту тему.Также находящийся в Мюнхене глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что США намерены провести консультации со "многими заинтересованными странами"."Россия ответственна за это. Мы будем говорить со многими заинтересованными странами об Алексее Навальном*, особенно если эти сообщения подтвердятся", - отметил он.Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью National Public Radio назвал случившееся трагедией."Соединённые Штаты активно ищут подтверждения сообщения о смерти Алексея Навального*. Если это подтвердится, то это ужасная трагедия".В итоге МИД РФ призвал США к сдержанности."Смерть человека всегда трагедия. Интересно, почему для Белого дома и госдепа смерть российского гражданина в российской исправительной колонии оказалась гораздо важнее и показалась более ужасной, чем гибель американского гражданина, журналиста Гонсало Лиры, замученного в украинской тюрьме? Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы", - указывалось в заявлении МИД России.Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты смерти Навального* нужно установить, а Москва "должна ответить на серьёзные вопросы"."Россия никому ничего не должна — с этого начнём. Вы там лучше пошукайте, что мы такого в космосе понаделали. Этим закончим", - отреагировала на это заявление главред МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.Примечательно, что на Мюнхенской конференции вдруг оказалась жена Навального* Юлия, в чём некоторые комментаторы усмотрели странное совпадение. Иные также обратили внимание на её поведение и улыбку.Смерть Навального* прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он воспользовался шансом, чтобы обвинить в случившемся президента России Владимира Путина."Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный*, очевидно он убит Путиным <...> Ему безразлично, кто погибнет, чтобы он сохранил свои позиции. И именно поэтому он не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное", - отметил Зеленский в Мюнхене.Многие упрекнули украинского президента в неискренности и в желании воспользоваться смертью Навального* для получения от Запада новых денег и вооружений.При этом даже украинские СМИ не верят в вину России."На фоне краха Авдеевки и того факта, что военное руководство просто бросило раненых и ушло, произошло также весомое событие. В российской тюрьме умер Алексей Навальный*, что частично смещает акценты даже в мировой прессе. Неужели кто-то решил разыграть эту карту и пойти в ва-банк? Для российского руководства он был сейчас не страшен и его не было смысла убирать. Значит, два варианта: 1. Дикая случайность. Здоровье подвело. 2. Убрали западные разведки, которые могли подкупить кого угодно (адвоката, который передавал ему кое-что, тюремщиков, заключённых). Сейчас даже Зеленский высказался по этому поводу. Далее следуют заявления западных лидеров и 100% под это демократы начнут качать кейс выделения помощи Киеву для борьбы со "злым Путиным", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Неискренность Зеленского особенно видна на фоне заявлений его сторонников — лидеров общественного мнения Украины."Навальный* умер в колонии, - росСМИ. Ну хоть какие-то хорошие новости", - написал на своей странице в соцсети Х популярный украинский блогер и волонтёр Сергей Стерненко.Украинский журналист проекта "Телебачення Торонто" Максим Щербина обратился к подписчикам."Как это ты ещё не пошутил о смерти Навального*? Уже совсем утратил вкус к жизни или как?" - написал он в Х.Примечательно, что даже замкомандира 3-й ОШБР ВСУ, сформированной из ветеранов запрещённого в РФ "Азова"**, Родион Кудряшов, и тот выразился умереннее. Он дежурно обвинил в произошедшем Путина, но подчеркнул, что Навальный не был оппозицией."Для меня непосредственно эта новость не новость", - подытожил он.Кудряшова, судя по его комментариям СМИ, больше беспокоит ситуация в Авдеевке, где его бригада ведёт ожесточённые бои.Обстановка в АвдеевкеВ комментарии одному из украинских СМИ Кудряшов признал, что некоторые группы его бригады фактически бьются в Адвеевке в окружении."На некоторых отрезках ситуация — критическая, на некоторых — напряжённая. В некоторых случаях у нас есть 180 градусов, в некоторых — даже 360 градусов. Мы пытаемся выровнять ситуацию. И скажу: у нас сейчас, на данный момент, ситуация тяжёлая, но контролируемая", - отметил он.Так, по его словам, полностью окружён один из ВОПов, который занимают бойцы бригады."Авдеевка. Ток-шоу по заветам "Редиса" (командира запрещённой в РФ бригады Нацгвардии "Азов"** Дениса Прокопенко, известного под позывным "Редис" - Ред.). Замкомандира 3-й штурмовой бригады Родион Кудряшов открывает сезон телемостов из Авдеевского котла. Говорит, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180. Но также есть возможность прорыва этого окружения за счет штурмовых действий. Видимо, не сильно осведомлен о результатах таких прорывов. По законам жанра скоро будет клянчить международное содействие и экстракшн", - прокомментировал это заявление Кудряшова российский военкор Александр Коц.В официальном сообщении 3-й ОШБР также говорится о тяжёлых боях, а также утверждается, что "ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжёлой".Сам Зеленский в Мюнхене заявил, что находятся в постоянном контакте с военным руководством и знает о тяжёлой ситуации в Авдеевке."Главный сигнал от меня: наши военные — это самое главное, что у нас есть, и это наше главное оружие", - подчеркнул он.В этом некоторые усмотрели намёк на возможность приказа об отступлении.Тем временем стало известно об освобождении Донецкой фильтровальной станции, находившейся между Авдеевкой и Донецком."ДФС тоже отбили. Донецкая фильтр-станция - это отдельная драма войны 14-22, и как выразился [военкор Дмитрий]Астрахань, хотя там уже все, конечно, разрушили, некую логическую точку в этой истории поставили", - написал военный историк Евгений Норин.Военкор Евгений Поддубный указал, что ДФС была "крепким опорником противника", и что это - "очень важный кирпичик обороны ВСУ".В Авдеевке идут тяжёлые бои.* лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.** организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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