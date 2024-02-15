https://ukraina.ru/20240215/1053299851.html

Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку

Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру

Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку

Солдат израильской армии, убивает оружие, которое США поставляет на Украину. То есть, США убивает солдат своего союзника руками коррумпированных украинских военных и ближневосточных террористов, уверен бывший сотрудник СБУ, руководитель центра расследований "Укрликс" Василий Прозоров

2024-02-15T05:13

2024-02-15T05:13

2024-02-15T05:21

интервью

сша

всу

армия

вс рф

авдеевка

дроны

сирия

украина

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/44/1033824429_160:195:1727:1076_1920x0_80_0_0_2ffae1733084d65c3f3536df5a7aee64.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Василий Николаевич, недавно вы выпустили фильм "Расследование", посвященный контрабанде оружия с Украины. Расскажите о том, как вы собирали материал для этого фильма.– Началось все два года назад, когда весной 2022 года я принимал участие в изучении документов, захваченных в здании Мариупольского управления СБУ.Тогда на глаза попались сообщения агентов СБУ, о том, что еще осенью 2021 года (до начала СВО) военнослужащие ВСУ осуществляли продажу систем западного вооружения за границу, в том числе, на Ближний Восток.Честно скажу, что очень тяжело продвигалось расследование, хотя подтверждали эту информацию военнопленные. В фильме я показал только двух военнопленных, из самых одиозных подразделений – это один бывший боец "Азова" * (запрещенного в России), из Мариуполя, а второй боец 95-й десантно-штурмовой бригады, тоже элита, которые сообщили, что командование этих подразделений, при содействии и при полном прикрытии со стороны военной контрразведки СБУ, осуществляли продажу западных единиц оружия – "Джавелин", NLAW за границу, в том числе на Ближний Восток.Информация накапливалась, собиралась. В 2022 и 2023 году уже было много сообщений в европейских СМИ, в африканских СМИ, в ближневосточных СМИ, где говорилось прямым текстом, что оружие из Украины попадает в руки преступных и террористических организаций. Все мои попытки достучаться до официальных структур в Европе ни к чему не привели. Мы иногда даже не получали никаких отписок – просто молчание, и все.Журналисты иностранные – немецкие, итальянские, с кем в фильме есть интервью, говорили, что в Европе и вообще на Западе поставлено табу на любое негативное упоминание Украины. Любая информация о каких-то противоправных действий со стороны украинских властей, украинских военнослужащих под запретом. Про это никто не будет говорить и публиковать.Это были единичные проявления свободы слова, когда директор Интерпола говорит, что оружие из Украины, которое мы поставляем на Украину ("мы" в смысле Запад) из Украины уходит в нелегальный оборот. В конечном итоге зацепить что-то в Европе вообще не удалось.С другой стороны, очень интересная информация приходила со стороны Ближнего Востока – это Сирия, Ливан, Турция, где четко говорили, что оружие, поставляемое Западом на Украину, в конечном итоге попадает в руки террористических исламских группировок, которые действуют на Ближнем Востоке.Мы начали работать в этом направлении, и в конечном итоге дело закончилось тем, что мы поехали в Сирию в командировку – я со своей съемочной группой. Большое спасибо командованию российской группировки в Сирии, и местным спецслужбам, это сирийский "Мухабарат" – нам реально показали и захваченные комплексы западного вооружения, которые попадают в Сирию, в Турцию из Украины, и дальше показали кадры оперативной видеосъемки захвата одной партии оружия, которая в грузовике, в тайниках ехала, и сирийский спецназ перехватил этот грузовик и изъял это оружие.Специалисты сирийского "Мухабарата" четко уверены, что за лето август-сентябрь 2023 года – это до начала боевых действий в Секторе Газа, они перехватили три таких крупных каравана, три партии вооружения – это были "Джавелины", NLAW, немецкие гранатометы, это были боеприпасы для стрелкового оружия, для автоматических гранатометов. Это все поступает из Украины.Вплоть до того, что нам удалось взять интервью у бывшего боевика "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, организации, запрещенной в РФ, который воспользовался амнистией и перешел на сторону правительственных сил Республики Сирия. Он в свое время отвечал за маленький участок контрабандного канала, от провинции Идлиб, неподконтрольной сирийской власти на границе с Турцией.Это оружие контрабандными путями, второстепенными дорогами, в обход блокпостов, идет до границы с Ливаном, и дальше оно переходит на ливанскую территорию, и потом попадает в руки Хезболлы, ХАМАС и т.д.По территории Сирии эта контрабандная тропа разбита на маленькие участки, на которых за безопасность продвижения отвечает конкретный человек. Мы взяли интервью у одного из таких специалистов по логистике. Он рассказал, что боевики исламских группировок раз в неделю подают заявки руководству "Хизб ут-Тахрир"*, которая отвечает за поставки этого оружия. Подают заявки и говорят: нам нужно два "Джавелина", один "Стингер", четыре NLAW, и столько-то боеприпасов.Эти заявки аккумулируются, и руководство той же "Хизб ут-Тахрир"* отправляют заявки по своим коррумпированным связям на Украину, где собирается партия, и потом отправляется в Сирию.Сроки поставки от Украины до Сирии, продвижение – порядка двух недель. Речь идет о налаженном механизме, системе снабжения исламских террористических группировок со стороны коррумпированных военных властей Украины, именно снабжения западным оружием.Причем этот бывший боевик нам четко сказал, что "раньше нам с Украины постоянно оружие поступало, но раньше это было все советского образца, а где-то с 2021 года это пошла система западного вооружения – те же NLAW, "Джавелины", и т.д., и этот поток не прекращается". В связи с этим я напомню, что когда начались боевые действия в Секторе Газа, неоднократные были видео, которые появлялись в интернете, где боевики того же ХАМАС благодарят украинские власти за то, что они снабжают их западным вооружением.Получается – это система, налаженный механизм, в котором откат получают все. Тут огромный вопрос у меня сразу возник к американским и израильским властям. Они не могут не знать это. Или правая рука не знает, что делает левая, или же им это выгодно, и они в этом заинтересованы.То есть, условно говоря, солдат ЦАХАЛ, израильской армии, убивает оружие, которое США поставляет на Украину. То есть, США убивает солдат своего союзника руками коррумпированных украинских военных и ближневосточных террористов.– Много говорят о конфликте Зеленского и Залужного, который стал причиной отставки последнего. Но какая нам разница, кто и какой пост занимает в Киеве?– Вся эта ситуация для меня интересна только в том контексте, что чем хуже у врага – тем лучше для нас. Если они в порыве своей внутренней борьбы в Киеве помешают каким-то военным действиям, логистике, отправке новых солдат или новых снарядов на фронт, я буду только приветствовать.Слишком много у нас уделяют этой истории внимания, и я опасаюсь того, что у нас очень многие эксперты, очень многие СМИ начинают говорить: если у них такой разброд и шатание, то значит, режим уже на пороге краха, вот-вот рухнет.Но на самом деле я думаю – нет, он достаточно еще силен, крепок, и падать не собирается. Да, есть проблемы, да, у них большие неприятности, огромные потери на фронте, но я не склонен думать, что они вот-вот, сейчас у них все рухнет, и фронт посыплется, и чиновники начнут массово убегать. Боюсь, что многие наши эксперты и СМИ выдают желаемое за действительное.– Поговорим об угрозе реальной, об угрозе физической – об FPV-дронах. Насколько эффективны они на фронте и какую угрозу представляют для мирных жителей?– Cейчас это реальный кошмар на линии фронта, причем, я так понимаю, и с нашей стороны, и со стороны противника. С учетом того, что у них падает активность артиллерии, это отмечают все, они реально заменяют артиллерию, снаряды артиллерийских систем fpv-дронами.Там это действительно проблема, и реально, когда там находишься, ты постоянно слушаешь, слушаешь, слушаешь, чтобы не дай бог где-то жужжание услышать, потому что это признак грядущей возможности опасности.Мне один знакомый говорит, что, когда он заходит в парикмахерскую, и его начинают стричь машинкой – он начинает нервничать. Это говорит о том, что у бойцов на фронте начинается психическая зависимость от таких вещей. Сейчас основной фактор – метеозависимость этих дронов, потому что это легкие системы, от них мало толку в тумане и при сильном ветре.Последние удачные операции нашей армии в той же Авдеевке, если вы обратили внимание, они прошли в дни, когда был туман, была плохая видимость, и враг был ограничен в применении дронов. В ясную погоду, это вундерваффе, а в условиях плохой видимости и плохих погодных условий – дождь, ветер он ограничен, и конечно, это его плюс, и это его минус.То, что военная наука будет меняться в связи с этим – несомненно. Я, кстати, замечу, что наша армия, и соответственно, противник – это сейчас лидеры в мире по применению дронов. Была бы против израильской армии, какая-нибудь 72-я бригада ВСУ, или 110-я бригада Первого армейского корпуса ВС РФ, то я думаю, там и вся израильская техника сгорела бы в течение пары часов.– Можно ли эффективно защитить города от ракетных и артиллерийских ударов? Достаточно дли бетонных укреплений по городу и сирен оповещения?– В Крыму сирены предупреждения о ракетной угрозе идут заблаговременно. Как минимум пять-десять минут – есть у граждан время спрятаться. От артиллерии такого спасения нет, в том же Донецке или Белгороде, или Горловке. Это бесполезно просто, сирена включится в любом случае уже после прилетов.Что касается бетонных укреплений, то характерная черта Донецка – это открытые двери подъездов, магазинов. Чем это хуже, чем бетонные укрепления на остановках? Для спасения от осколков этого вполне достаточно. У людей, которые идут по улице, и здесь открытая дверь подъездов, у них есть всегда десять-пятнадцать секунд спрятаться, если в этот момент не прилетит прямо рядом с ними.Поэтому, бетонные укрепления – конечно, да, если они спасут хоть одну жизнь, то значит, их применение оправдано. Полагаться на них, как на панацею от гибели мирного населения – я думаю, это преувеличение.Единственный способ спасти города от таких обстрелов – это, конечно, отодвигать линию фронта. Увы, это так. Когда тот же Луганск вы прекрасно помните 2014-2015 год для Луганска – это был реально просто кошмар. Город стирали с лица земли. Как только в 2022 году линию фронта отодвинули далеко – Луганск живет абсолютно мирной жизнью, если только враг не ударит серьезными дальнобойными средствами типа "Шторм шедоу", "Скальпы".Но таких систем немного, во-вторых, это такие цели, которые в принципе, ПВО умеют сбивать. Артиллерийский снаряд сбить практически нереально, а такую ракету – можно. Поэтому отодвинув фронт хотя бы километров на пятьдесят, города будут спасены. Конечно, не будем исключать, что будут прилеты ракет типа "Таурус" или ATACMS, но артой уже их не достанет, и это, конечно, спасение.*Запрещенная в России организация

https://ukraina.ru/20230124/1042904699.html

https://ukraina.ru/20240212/1053243312.html

https://ukraina.ru/20240214/1053292117.html

https://ukraina.ru/20240214/1053291546.html

https://ukraina.ru/20240214/1053295466.html

https://ukraina.ru/20240209/1053192847.html

сша

армия

авдеевка

сирия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сша, всу, армия, вс рф, авдеевка, дроны, сирия, украина, пво, артиллерия, сбу, джавелины