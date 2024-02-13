https://ukraina.ru/20240213/1053274463.html

Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля

Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля - 13.02.2024 Украина.ру

Удар по полигону ВСУ, истерика мэра Днепропетровска Филатова*, Киркоров на фронте. Итоги 13 февраля

Украинские и российские телеграм-каналы сообщили об ударе по полигону ВСУ в Селидово; под Днепропетровском (Днепром) выведена из строя крупнейшая ТЭС, мэр города накинулся на военкомов; Филипп Киркоров отправился в Донбасс

2024-02-13T18:02

2024-02-13T18:02

2024-02-13T19:03

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Удар по СелидовоВо вторник, 13 февраля, ряд украинский телеграм-каналов сообщил о прилетах в Селидово (ДНР, находится под контролем Киева) и соседнему Часову Яру. По информации российских СМИ, в Селидово располагается крупный полигон для тренировок украинских военнослужащих.В местных телеграм-каналах и чатах стали появляться сообщения о погибших и раненных военных, однако уже спустя несколько часов все они были заблокированы."С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.Позднее информация стала появляться на российских ресурсах. В частности, военный обозреватель, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин сообщил следующее:"Никаких 1500 убитых там, конечно, нет. Это примерно столько было на полигоне на построении в момент удара. Пока нет объективных данных, сколько именно из них убито и сколько ранено. Пока что можно говорить, что противник понес серьезные единоразовые потери в живой силе, - одни из крупнейших за последний год.То, что расчет был на уничтожение живой силы, говорит каскад ударов, в том числе числе с применением кассетного боеприпаса. Возможно, это будет один из наиболее эффективных эпизодов применения кассетного боеприпаса за всю войну."Официального подтверждения с украинской стороны не было, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук написал только о прилетах:"Селидово. Прилеты были, и в том числе кассетными боеприпасами… Сейчас тоже громко… По погибшим и раненым инфы пока точной нет… Жду точные данные с места", - сообщил он.Минобороны России удар также пока не подтверждало."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с боеприпасами 126 бригады теробороны, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах", - сказано в дневной сводке за 13 февраля.Если значительная доля 1500 военнослужащих, которые попали под удар, либо убита, либо получила тяжелые ранения, – это очень серьезно: это сопоставимо с численностью батальонно-тактической группы, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов."Возле Авдеевки для ВСУ не только нарастает, но и развивается оперативный кризис, связанный с перехватом коммуникаций этого крупного укрепрайона. А мы наносим противнику такие серьезные потери в оперативном тылу. Эти солдаты и офицеры должны были вступить в бой, но они перешли в статус двухсотых или трехсотых, которыми линию фронта точно не поддержишь.Конечно, мы не знаем, какие конкретно потери получил противник. Но, учитывая, что применялись кассетные боеприпасы, это количество может быть очень значительными. Этот снаряд покрывает определенную территорию большим количеством осколочных элементов, которые крайне эффективны против незащищенной пехоты. Если она не находится ни в окопах, ни в бронетехнике, то получает очень тяжелые осколочные ранения, зачастую несовместимые с жизнью", - объяснил эксперт.По его словам, несмотря на то, что украинская пропаганда попытается замолчать потери после удара, по количеству открытых некрологов в соцсетях через одну-две недели станет ясно, сколько человек погибло в Селидово."В стратегическом плане есть еще один важный момент. Верховная рада никак не может принять закон о мобилизации, который позволил бы добиться просматриваемой на горизонте стабилизации обстановки. Это ставит генштаб ВСУ в очень тяжелую ситуацию. Надеяться на быстрый приток рекрутов им не приходится.Таким образом, учитывая отсутствие у противника оперативных резервов, перебрасывание сил между участками фронта и стратегический тупик в плане мобилизации, потери на полигоне в Селидово – это серьезный удар по ВСУ", - заключил Анпилогов.Ближе к вечеру командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский назвал информацию об ударе вбросом российского ИПСО. Он подтвердил только утренний удар по Красноармейскому (Покровскому району), по поселку Цукурино, где были повреждены, по словам Тарнавского, несколько зданий, погибших и пострадавших не было.Последствия обстрела ДнепропетровщиныНочными ударами дронов по Днепропетровской области была выведена из строя Приднепровская ТЭС – крупнейшая в регионе, сообщил в эфире объединенного телемарафона исполнительный директор электрокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук.Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, восстановление станции может занять недели и даже месяцы, уточнил он."Станция сейчас не работает, происходит анализ повреждений, дефектация того, что повреждено, что можно использовать в будущем", - сказал Сахарук.Несмотря на то, что в данный момент все потребители Днепропетровска и области со светом, схема электроснабжения, по его словам, ненадежна, потому что отсутствует очень важный источник электроэнергии, что значительно снижает надежность электроснабжения.Днем мэр областного центра, Борис Филатов*, написал в своих соцсетях, что работать над восстановлением электростанции некому из-за действий ТЦК (территориальных центров комплектования – военкоматов)."Я пишу этот пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держится на ниточке. Уважаемые керманычи, политические лидеры, министры и спецслужбисты. Пожалуйста, уберите до конца войны своих собак.Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет ОЗУ, издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии.У нас каждый раз если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию, или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", - написал он в своих соцсетях.Киркоров приехал в ГорловкуПевец Филипп Киркоров посетил Горловскую больницу и выступил перед ранеными бойцами российской армии, сообщил 13 февраля портал "Горловская мозаика".Киркоров спел пациентам и сотрудникам больницы песню "Снег" украинской исполнительницы Ирины Билык. Пропуская и путая строчки, певец акцентировал на словах: "Разучился любить февраль, он украл тебя навсегда", в России песня известна именно в исполнении Киркорова.Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко в комментарии изданию "Абзац" назвала поездку певца хорошей попыткой реабилитировать себя."Я считаю, что это попытка реабилитировать себя. Но это неплохо. На самом деле это хорошо. Это сигнал для нашей элиты, тусовки в шоу-бизнесе. Они должны понимать, что им грозит, если они будут себя вести неподобающим образом, и что нужно делать, чтобы реабилитироваться. Поэтому я считаю, что посещение Киркоровым Донбасса – это хороший пример", - сказала она.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале тоже написала о визите Киркорова в Донбасс:"Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения – он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь."В последние несколько месяцев многие выступления артиста были отменены после участия в Almost Naked вечеринке в декабре.*В РФ признан экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240213/1053271356.html

https://ukraina.ru/20240213/1053267640.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, донбасс, обстрелы, приднепровская тэс, днепропетровская область, филипп киркоров