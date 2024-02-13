https://ukraina.ru/20240213/1053257714.html

Подпитка безнадежного конфликта, взрывы, немыслимая позиция Трампа. Главное на Украине на утро 13 февраля

Подпитка безнадежного конфликта, взрывы, немыслимая позиция Трампа. Главное на Украине на утро 13 февраля - 13.02.2024 Украина.ру

Подпитка безнадежного конфликта, взрывы, немыслимая позиция Трампа. Главное на Украине на утро 13 февраля

Украина.ру, 13.02.2024

2024-02-13T09:00

2024-02-13T09:00

2024-02-13T10:08

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

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нато

сша

илон маск

взрыв

помощь

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На Западе поняли, что ни новые деньги, ни время не помогут Киеву в противостоянии с РФ. На Украине звучат взрывы. Трампа раскритиковали за позицию по защите союзников США по НАТОВыделение новых ассигнований на нужды Киева и продление боевых действий не помогают Украине. Таким мнением поделился американский бизнесмен Илон Маск."Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине", - сказал Маск в ходе разговора, который транслировался в соцсети Х.Он и ряд сенаторов приняли участие в обсуждении последней сенатской инициативы, подразумевающей выделении помощи в том числе и на нужды Украины.Американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, также заявлял, что Украина не сможет одолеть РФ на поле боя даже при поддержке западных стран."Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины", - заявил Карлсон в ходе интервью с сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом.При этом он отметил, что продолжение поддержки Киева со стороны западных стран принесет еще "больше погибших украинцев" и "дальнейшую деградацию западной экономики".В свою очередь сенатор от штата Огайо Вэнс указал, что США, выделяя новые средства для Киева, подпитывают безнадежный конфликт и провоцируют еще большее сокращение населения Украины.Кроме того, по словам сенатора, принятие данного законопроекта накладывает на правительство США обязательства оказывать помощь Украине в 2025 и 2026 годах вне зависимости от исхода предстоящих в ноябре очередных выборов американского президента."Представим себе, что в 2025 году у нас появится новый президент. Этот президент будет связан обещаниями, которые мы даем Украине сегодня", - указал Вэнс.Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера - Анна Эллиторп указала, что США необходимо инициировать переговоры, которые положат конец конфликту на Украине, вместо того, чтобы продолжать оказывать Киеву военную помощь."Войну на Украине можно и нужно было предотвратить. Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца", - возмутилась представительница политика.Эллиторп отметила, что США не участвуют в каких-либо дипломатических усилиях, призванных восстановить мир на Украине, а также не ведут мониторинг поступающих Киеву средств.При этом законопроект о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США в понедельник вечером прошел окончательное процедурное голосование в сенате и теперь будет рассмотрен верхней палатой конгресса США, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку такого решения высказались 66 сенаторов, 33 проголосовали против. Рассмотрение документа ожидается на текущей неделе и может состояться уже в среду. Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю - в размере около 14 миллиардов.Взрывы и атакиНа территории Украины с утра звучат взрывы.Местные телеграм-каналы пишут о взрывах в Харьковской области. Предположительно "ведется атака баллистическими ракетами".Телеканал "Общественное" информировал о взрывах в Днепропетровске.Украинское издание "Страна.ua" сообщает также о взрывах в подконтрольных Вооруженным силам Украины частях Красноармейского района (украинское название - Покровский район) ДНР.Также издание информирует, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии, утверждая, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске.Ранее "Страна.ua" писала, что в некоторых районах Днепропетровска после взрывов отключилось электричество.При этом украинские войска не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за прошедшие сутки они 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Сорок фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать два обстрела - на Донецком направлении. Пятнадцать обстрелов - на Горловском направлении… Три обстрела - на Ясиноватском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.Село Озеряновка в ДНР осталось без электричества в результате обстрела украинскими войсками, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.Украинские войска обстреляли Озеряновку в 4.50 мск тремя снарядами калибра 155 миллиметров. Ранее, в 00:20 было выпущено два таких же снаряда по Куйбышевскому району Донецка.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Критика ТрампаЭкс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны - партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место."Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это, если их хорошо попросить об этом", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что именно ему принадлежит заслуга усиления НАТО в последние годы, по его словам, это признают даже его оппоненты в лагере демократов.Он выразил уверенность в том, что, если страны - партнеры США откажутся поднять уровень собственных расходов для Украины, чтобы их взносы стали сопоставимы со взносами Вашингтона, "интересы США должны учитываться в первую очередь".Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посчитала, что слова Трампа являются "будильником" для некоторых стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на оборону."Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран - членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее", - сказала Каллас. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли назвала "немыслимой" позицию Трампа, ранее заявившего об отказе защищать союзников по НАТО в случае их конфликта с Россией, и напомнила, что Трамп множество раз высказывался за выход США из альянса во время своего пребывания на посту главы государства.При этом она признала, что США "стоит давить" на остальных участников Североатлантического альянса, чтобы они "платили больше"."В администрации он (Трамп. - ред.) множество раз говорил о выходе из НАТО", - также напомнила Хейли. По ее словам, в бытность Трампа президентом подобные слова звучали из его уст как публично, так и за закрытыми дверями.Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать всё, что они, черт возьми, захотят".

https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, дональд трамп, нато, сша, илон маск, взрыв, помощь, атака, обстрелы