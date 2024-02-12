https://ukraina.ru/20240212/1053247792.html

Юрий Светов о минских соглашениях: Голос ООН не слышен не только на Украине, но и в Газе и Тайване

Юрий Светов о минских соглашениях: Голос ООН не слышен не только на Украине, но и в Газе и Тайване - 12.02.2024 Украина.ру

Юрий Светов о минских соглашениях: Голос ООН не слышен не только на Украине, но и в Газе и Тайване

Совет безопасности ООН по ситуации на Украине пройдет по запросу России 12 февраля, в годовщину подписания минских соглашений. Об этом 11 февраля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

2024-02-12T14:34

2024-02-12T14:34

2024-02-12T14:34

интервью

россия

украина

оон

запад

минские соглашения

сво

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046539284_132:32:792:403_1920x0_80_0_0_05e8f3787d787e0f491f647a13fcaa5f.jpg

О том, что ответит Запад на напоминание России о соблюдении минских соглашений, в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист и политолог Юрий Светов.— Юрий Ильич, о чем будут говорить российские представители в ООН?— Цель, как я понимаю, напомнить о том, как наши западные партнёры относятся к договорённостям. Если вы подписали какие-то международные соглашения, то их необходимо выполнять. Они все время твердят о мире, основанном на правилах; твердят о правопорядке. При этом подписавшие соглашение канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в открытую говорят, что не собирались выполнять договорённости.Странное правило: подписываешь соглашение и предполагаешь, что обманешь другую сторону? Мы два раза с этим столкнулись. В 2014 году, когда западными государствами, в том числе Польшей, были подписаны гарантии для Украины, для Януковича. А далее — эти самые минские соглашения.В преддверии мирных переговоров России и Украины, предвосхищая подписание каких-либо договорённостей, которые будут гарантировать безопасность Украины, мы, видимо, хотим напомнить ООН, какова цена этого. Потому что, с одной стороны, нас призывают к переговорам о мире, о приостановлении специальной военной операции (СВО). С другой — мы слышим заявления, что Западу необходимо перевооружаться и готовиться к неизбежной войне с Россией в 2024 или 2025 году. Видимо, в этом ключе мы попытаемся говорить. Мы всегда используем возможность сказать лишний раз об этом.— Услышат ли нас на Западе?— Я думаю, не услышат. Их позиция — никаких наших доводов не слышать. Когда Путин заявил о необходимости создать демилитаризованную зону на границе России и Украины, чтобы последняя лишилась возможности обстреливать территорию Российской Федерации, что ответили с той стороны? Дескать, пусть Россия выведет свои войска с Украины — вот и будет демилитаризованная зона.То есть то, что Украина собирается вступить в НАТО и значит базы организации появится в стране, граничащей с нами, — это не милитаризация. А милитаризация — это только тогда, когда там [на Украине] есть российские войска. Странный какой-то подход у Запада…Я повторюсь, что крайне скептически отношусь ко всем заседаниям ООН. Организация стремительно теряет свой авторитет. Это видно не только на примере Украины. Но и на примере того, что происходит в секторе Газа, в Тайване, где голос ООН не был слышен.— Но ведь недавно суд ООН отверг часть претензий Украины к России по иску 2017 года?— Это было решение международного суда. Они сделал это чисто формально. Ну, какой геноцид на Украине, может быть со стороны России. С этим ничего не получилось бы — фактов и доказательств этим нелепым обвинениям со стороны Киева нет. Поэтому в ООН уступили.Что касается минских соглашений все гораздо серьезнее. Здесь, получается, ООН должна признать, что Франция и Германия нарушили свои обязательства в рамках договорённостей. Как они на такое могут пойти?Это равносильно тому, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону в глаза сказал: это вы [США] взорвали Cеверный поток. А реакции на это никакой. Швеция заявляет, что никаких доказательств не нашла. Германия говорит — все это секретно. И так далее. Есть русская поговорка: "Плюй в глаза — скажут божья роса". Это мы все время наблюдаем.

https://ukraina.ru/20230524/1046539463.html

https://ukraina.ru/20240212/1053239850.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, оон, запад, минские соглашения, сво, международные отношения