https://ukraina.ru/20240212/1053246443.html

"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного

"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного - 12.02.2024 Украина.ру

"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос 11 февраля в эфире espreso.tv прокомментировал изменения в руководстве ВСУ

2024-02-12T13:53

2024-02-12T13:53

2024-02-12T13:53

александр сырский

валерий залужный

владимир зеленский

новости

кривонос

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"Это борьба не за победу, а за славу. Давайте вспомним предыдущую жизнь нашего президента. Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит. Поэтому смена (главкома ВСУ Валерия) Залужного в первую очередь – это борьба за поддержку. Но на данном этапе (Владимир) Зеленский себе сделал хуже", – заверил украинский генерал.Он назвал обновление руководства ВСУ способом отвлечь внимание от политических неудач власти.Генерал подчеркнул, что власть во время войны не перевела функционирование экономики на "военные рельсы", а также "абсолютно ничего не сделала" в соответствии с действующим законом о мобилизации для обеспечения деятельности ВСУ. На прошлой неделе Кривонос уже критиковал Зеленского, отмечая, что тот "в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации", вопросов к нему "в миллион раз больше", чем к Залужному.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.

https://ukraina.ru/20240212/1053241739.html

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александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, новости, кривонос