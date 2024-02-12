"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного - 12.02.2024 Украина.ру
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"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного
"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного - 12.02.2024 Украина.ру
"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного
Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос 11 февраля в эфире espreso.tv прокомментировал изменения в руководстве ВСУ
2024-02-12T13:53
2024-02-12T13:53
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
новости
кривонос
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"Это борьба не за победу, а за славу. Давайте вспомним предыдущую жизнь нашего президента. Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит. Поэтому смена (главкома ВСУ Валерия) Залужного в первую очередь – это борьба за поддержку. Но на данном этапе (Владимир) Зеленский себе сделал хуже", – заверил украинский генерал.Он назвал обновление руководства ВСУ способом отвлечь внимание от политических неудач власти.Генерал подчеркнул, что власть во время войны не перевела функционирование экономики на "военные рельсы", а также "абсолютно ничего не сделала" в соответствии с действующим законом о мобилизации для обеспечения деятельности ВСУ. На прошлой неделе Кривонос уже критиковал Зеленского, отмечая, что тот "в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации", вопросов к нему "в миллион раз больше", чем к Залужному.Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
https://ukraina.ru/20240212/1053241739.html
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александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, новости, кривонос
Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Новости, Кривонос

"Так и остался актером": генерал Кривонос раскритиковал Зеленского за увольнение Залужного

13:53 12.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос Кривонос
 Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кривонос
Читать в
Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос 11 февраля в эфире espreso.tv прокомментировал изменения в руководстве ВСУ
"Это борьба не за победу, а за славу. Давайте вспомним предыдущую жизнь нашего президента. Он так и остался в своем восприятии актером. Один он может быть на сцене, чтобы только ему аплодировали, поэтому других не потерпит. Поэтому смена (главкома ВСУ Валерия) Залужного в первую очередь – это борьба за поддержку. Но на данном этапе (Владимир) Зеленский себе сделал хуже", – заверил украинский генерал.
Он назвал обновление руководства ВСУ способом отвлечь внимание от политических неудач власти.
Генерал подчеркнул, что власть во время войны не перевела функционирование экономики на "военные рельсы", а также "абсолютно ничего не сделала" в соответствии с действующим законом о мобилизации для обеспечения деятельности ВСУ.
На прошлой неделе Кривонос уже критиковал Зеленского, отмечая, что тот "в принципе не справляется с определенной частью своих обязанностей касательно Конституции и касательно закона о мобилизации", вопросов к нему "в миллион раз больше", чем к Залужному.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля 2024 года назначил главнокомандующим ВСУ 58-летнего главкома сухопутных войск Александра Сырского.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях назвал нового главкома ВСУ "бахмутским мясником". Он также напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он отличился и во время летнего провального контрнаступления ВСУ.
Залужный Сырский
11:48
После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJУвольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ The Wall Street Journal в статье от 12 февраля назвал самым важным выбором президента Владимира Зеленского с момента начала специальной военной операции
 
Александр СырскийВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийНовостиКривонос
 
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