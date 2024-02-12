https://ukraina.ru/20240212/1053239850.html

Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля

Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля - 12.02.2024 Украина.ру

Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля

Россия запросила заседание Совбеза ООН по теме Минских соглашений

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

2024-02-12T09:41

эксклюзив

хроники

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О запросе России сообщил в своём телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."На утро 12 февраля - в годовщину принятия Минского комплекса мер - мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач - предотвращении кризисов и конфликтов. Начало в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве)", - сообщил он.Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что триггером сегодняшних событий послужило невыполнение Украиной взятых на себя в Минске обязательств."Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как Вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - указал Путин.Он отметил, что по этому поводу Россия обращалась и к США, и к ЕС."Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины, там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено, это правда. Но я был уверен абсолютно, я и сейчас Вам скажу: я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, – их надо было ещё уговорить возвратиться в рамки украинской государственности, – то постепенно, постепенно раны заживут. Постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия – всё постепенно, постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И всё дошло до этой ситуации, когда на Украине объявили: нет, мы не будем ничего [исполнять]. Начали ещё подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022-м, это попытка её прекратить", - рассказывал Путин.Отвечая на вопрос Карлсона, не спровоцировало ли военные действия расширение НАТО и стремление Украины вступить в Альянс, Путин снова вспомнил о Минских соглашениях."Ещё раз повторяю: мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал. И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять Минские соглашения – им там ничего не нравится, – и продолжало военную активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там по существу начали создавать базы. Вот и всё", - подчеркнул Путин.Примечательно, что и до интервью Путина и на самой Украине многие отмечали, что украинскому руководству следовало бы соблюдать Минские соглашения."История всех рассудит, но уже ясно одно, что Минск-2 и Стамбульский мир был благом для Украины. Мы не потеряли бы две области, сотни тысяч погибших, промышленный потенциал, а самое главное генофонд страны, когда 9 миллионов рабочего населения выехало из Украины! Про кредиты в 100 миллиардов и бедность населения даже писать не нужно, к сожалению на Банковой не смогли адекватно проанализировать сценарий и выбрали войну!" - писал 28 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".В понедельник, 12 февраля также вышло интервью газете "Аргументы и Факты" первого заместителя секретаря Совбеза РФ, экс-министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева."Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что альтернативы Минским соглашениям нет. Россия искренне стремилась урегулировать конфликт на Украине мирным путем, и в этом смысле подписание 12 февраля 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских соглашений было абсолютно оправданным. За семь лет действия Минских соглашений из всех пунктов частично был реализован только обмен пленными. Киев планомерно срывал выполнение договоренностей, в том числе принимая новые законы, которые откровенно противоречили Минску-2", - напомнил Нургалиев.Он отметил, что "при желании всех заинтересованных сторон" Минские соглашения можно было реализовать."Если бы достигнутые договоренности были выполнены в 2015 году, гражданская война на территории Украины закончилась бы в том же году. Кроме того, Комплекс мер имел вес международного документа — он одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года. Это были базовые соглашения, на которых должны были выстраиваться дальнейшие отношения Киева с Донбассом. И то, что Киев и страны Запада стали использовать Минские договоренности как рычаг геополитического давления на Россию, — не вина Москвы", - подчеркнул Нургалиев.Он указал, что за все годы действия Минских соглашений "территория ДНР и ЛНР беспрерывно подвергалась артиллерийским ударам, жертвы которых исчисляются тысячами"."Население республик Донбасса, вынужденное жить в подвалах, скрываясь от бомбежек и обстрелов, фактически столкнулось с прямой угрозой физического уничтожения киевским режимом", - указал Нургалиев.Он указал и на то, что Запад и Украина использовали предоставленную Минскими соглашениями передышку для усиления украинской армии."Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, "чтобы стать сильнее", и поддержавшего её президента Франции Франсуа Олланда, признавшего, что "время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь", наглядно продемонстрировали, чего стоят слова и дела представителей "цивилизованного Запада". Открыто заявив об изначальном нежелании Киева, Берлина и Парижа реализовывать Минские соглашения, Меркель и Олланд лишь признали то, что было понятно еще в 2015 году. При этом, не позволяя украинскому руководству выполнять договоренности, Запад обвинял в их срыве Россию. Неслучайно в том же 2015 году Меркель заявляла, что невыполнение Минска-2 станет поводом для жестких экономических санкций против Москвы", - отметил Нургалиев.Первый замсекретаря Совбеза РФ напомнил и о том, что пятый президент Украины Пётр Порошенко также признавал фиктивность Минских соглашений. Он также указал и на роль США в нарушении Минских соглашений."В печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль: не дав гарантий соглашениям, они с самого начала продемонстрировали свое отношение к этому документу. Дистанцировавшись от минского процесса еще в 2014 году, администрация Барака Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией. Киев ориентировался не на Париж и Берлин — для него имела значение только позиция Вашингтона. А США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая четкий сигнал: делайте, что хотите", - указал Нургалиев.В то же время, вряд ли стоит ожидать от Запада признания своих ошибок в том, что касается неисполнения Украиной Минских соглашений.

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https://ukraina.ru/20240211/1053231353.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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