https://ukraina.ru/20240211/1053228570.html

Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ

Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру

Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом 10 февраля Зеленский сообщил в своём телеграм-канале

2024-02-11T09:56

2024-02-11T09:56

2024-02-11T09:56

новости

украина

владимир зеленский

всу

александр сырский

валерий залужный

главкомы

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Также президент Украины назначил заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.Вечером 8 февраля Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного. На его место назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.

https://ukraina.ru/20240209/1053195996.html

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новости, украина, владимир зеленский, всу, александр сырский, валерий залужный, главкомы