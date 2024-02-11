Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру
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Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ
Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ - 11.02.2024 Украина.ру
Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом 10 февраля Зеленский сообщил в своём телеграм-канале
2024-02-11T09:56
2024-02-11T09:56
новости
украина
владимир зеленский
всу
александр сырский
валерий залужный
главкомы
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Также президент Украины назначил заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.Вечером 8 февраля Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного. На его место назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.
https://ukraina.ru/20240209/1053195996.html
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новости, украина, владимир зеленский, всу, александр сырский, валерий залужный, главкомы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский, Валерий Залужный, главкомы

Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ

09:56 11.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом 10 февраля Зеленский сообщил в своём телеграм-канале
"Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы,[…] и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — сказал Зеленский в видеообращении.
Также президент Украины назначил заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.
Вечером 8 февраля Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного. На его место назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
9 февраля, 12:31
От Залужного – к Сырскому. О новом главнокомандующем ВСУНесмотря на все опасения относительно рисков отставки весьма популярного главкома Валерия Залужного, никаких особых последствий не было
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВСУАлександр СырскийВалерий Залужныйглавкомы
 
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