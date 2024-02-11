Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом 10 февраля Зеленский сообщил в своём телеграм-канале
"Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы,[…] и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — сказал Зеленский в видеообращении.
Также президент Украины назначил заместителей начальника Генштаба ВСУ. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.
Вечером 8 февраля Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного. На его место назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал сухопутными войсками.