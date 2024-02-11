"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76 - 11.02.2024 Украина.ру
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"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76
"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76 - 11.02.2024 Украина.ру
"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76
Украинская общественность уже сама требует искоренить нацизм, Россия требует международного расследования по крушению Ил-76, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-11T04:20
2024-02-11T04:20
новости
украина
россия
ил-76
расследование
украинцы
нацизм
украинский неонацизм
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Президент России Владимир Путин потребовал провести международное расследование по крушению самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными.Вайнер отметил, что пока что ни одна международная организация не отреагировала на крушение военно-транспортного самолета.Политолог подчеркнул, что России стоит ещё больше внимания уделять таким вещам и писать об этом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240207/1053131016.html
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новости, украина, россия, ил-76, расследование, украинцы, нацизм, украинский неонацизм
Новости, Украина, Россия, Ил-76, Расследование, украинцы, нацизм, украинский неонацизм

"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76

04:20 11.02.2024
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Украинская общественность уже сама требует искоренить нацизм, Россия требует международного расследования по крушению Ил-76, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру"
Президент России Владимир Путин потребовал провести международное расследование по крушению самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными.
Вайнер отметил, что пока что ни одна международная организация не отреагировала на крушение военно-транспортного самолета.
"Кстати, в Киеве на днях прошел антинацистский марш. Это доказывает, что украинцы видят, что им есть с кем бороться. И, главное, это лишний раз подтверждает, что все заявления России о существовании нацистского вызова на Украине — не просто заявления. Это серьезно, раз уже сама киевская общественность требует искоренить нацизм", - заявил Вайнер.
Политолог подчеркнул, что России стоит ещё больше внимания уделять таким вещам и писать об этом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
7 февраля, 10:51
Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому самолёту Ил-76, которые перевозил военнопленных. У России есть неопровержимые доказательства использования американского ЗРК Patriot, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН
 
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