https://ukraina.ru/20240211/1053170158.html

"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76

"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76 - 11.02.2024 Украина.ру

"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76

Украинская общественность уже сама требует искоренить нацизм, Россия требует международного расследования по крушению Ил-76, рассказал политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-11T04:20

2024-02-11T04:20

2024-02-11T04:20

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Президент России Владимир Путин потребовал провести международное расследование по крушению самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными.Вайнер отметил, что пока что ни одна международная организация не отреагировала на крушение военно-транспортного самолета.Политолог подчеркнул, что России стоит ещё больше внимания уделять таким вещам и писать об этом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240207/1053131016.html

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новости, украина, россия, ил-76, расследование, украинцы, нацизм, украинский неонацизм