У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия
18:41 10.02.2024 (обновлено: 19:29 10.02.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Без поддержки Запада у Украины хватит ресурсов только на два месяца войны. С таким заявлением выступил глава объединения "Слуга народа" Давид Арахамия, передает украинское издание "Страна.ua"
"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - заявил Арахамия.
По мнению депутата, Киев вынужден финансировать новую мобилизацию за счет внутренних источников, так как ситуация с внешними складывается непросто.
"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года", - сказал Арахамия.
Он добавил, что на прошлой неделе посетил США и стал свидетелем поддержки Украины. При этом внутри самих Штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей, сказал Арахамия.
Украинский депутат надеется, что США в ближайшие два месяца примут решение о выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.
Украинский депутат надеется, что США в ближайшие два месяца примут решение о выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.