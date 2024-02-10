У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия - 10.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240210/1053219203.html
У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия
У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия - 10.02.2024 Украина.ру
У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия
Без поддержки Запада у Украины хватит ресурсов только на два месяца войны. С таким заявлением выступил глава объединения "Слуга народа" Давид Арахамия, передает украинское издание "Страна.ua"
2024-02-10T18:41
2024-02-10T19:29
новости
давид арахамия
сша
запад
вооружение
снаряды
война
евросоюз
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741210_0:185:2048:1337_1920x0_80_0_0_e3e43cf56a7337a5d4219b6451efb9a1.jpg.webp
По мнению депутата, Киев вынужден финансировать новую мобилизацию за счет внутренних источников, так как ситуация с внешними складывается непросто."Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года", - сказал Арахамия.Он добавил, что на прошлой неделе посетил США и стал свидетелем поддержки Украины. При этом внутри самих Штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей, сказал Арахамия.Украинский депутат надеется, что США в ближайшие два месяца примут решение о выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.
https://ukraina.ru/20240210/1053218537.html
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103074/12/1030741210_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_ba58c3e071ffeae7c72329d3394968ed.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, давид арахамия, сша, запад, вооружение, снаряды, война, евросоюз, финансы
Новости, Давид Арахамия, США, Запад, вооружение, снаряды, война, Евросоюз, финансы

У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия

18:41 10.02.2024 (обновлено: 19:29 10.02.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны
ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Читать в
Без поддержки Запада у Украины хватит ресурсов только на два месяца войны. С таким заявлением выступил глава объединения "Слуга народа" Давид Арахамия, передает украинское издание "Страна.ua"
"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - заявил Арахамия.
По мнению депутата, Киев вынужден финансировать новую мобилизацию за счет внутренних источников, так как ситуация с внешними складывается непросто.
"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года", - сказал Арахамия.
Он добавил, что на прошлой неделе посетил США и стал свидетелем поддержки Украины. При этом внутри самих Штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей, сказал Арахамия.

Украинский депутат надеется, что США в ближайшие два месяца примут решение о выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.
Митинг языковой закон язык мова
17:29
После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИВ случае распада Украины ее покинет около 10 млн жителей, большая часть из них направится на запад Европы. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на компетентные источники
 
НовостиДавид АрахамияСШАЗападвооружениеснарядывойнаЕвросоюзфинансы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
19:01Борьба с "журналами для учёта журналов", отказ США. Итоги 10 февраля на Украине
18:51Главная проблема Владимира Путина
18:41У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия
17:30Фанни Каплан: дочь меламеда из волынского хедера спровоцировавшая "красный террор"
17:29После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
16:50В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
15:28Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в ответ на действия Киева
14:33Столтенберг призвал НАТО готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией - СМИ
14:03Лузер, реваншист, козел отпущения. Три ипостаси Залужного для Украины
13:47"Сначала подлечит здоровье": обозреватель раскрыл, чем теперь займется уволенный главком ВСУ Залужный
13:38Киев меняет тактику военных действий, делая ставку на диверсии - Затулин
13:10"План действий на 2024-й год": эксперт раскрыл, как Сырский будет решать невыполнимые задачи Зеленского
13:06Германию пугают беженцами и последними днями, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
13:01"Пот, грязь и порох": Как тренируются разведчики перед отправкой на линию боестолкновения
12:48Зеленский не смог договориться о поставке дальнобойных ракет ATACMS
12:07Сергей Маркедонов: Грузия выбирает между прагматикой и "украинизацией"
11:56У берегов Крыма уничтожен украинский боевой катер-камикадзе - МО
11:26СК проводит проверку после сообщений о выступлении детей на пилоне в баре Луганска
10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – Затулин
Лента новостейМолния