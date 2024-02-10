https://ukraina.ru/20240210/1053219203.html

У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия

У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия - 10.02.2024 Украина.ру

У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия

Без поддержки Запада у Украины хватит ресурсов только на два месяца войны. С таким заявлением выступил глава объединения "Слуга народа" Давид Арахамия, передает украинское издание "Страна.ua"

2024-02-10T18:41

2024-02-10T18:41

2024-02-10T19:29

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По мнению депутата, Киев вынужден финансировать новую мобилизацию за счет внутренних источников, так как ситуация с внешними складывается непросто."Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на грядущие 4 года", - сказал Арахамия.Он добавил, что на прошлой неделе посетил США и стал свидетелем поддержки Украины. При этом внутри самих Штатов еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей, сказал Арахамия.Украинский депутат надеется, что США в ближайшие два месяца примут решение о выделение помощи Израилю, Украине и Тайвани.

https://ukraina.ru/20240210/1053218537.html

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новости, давид арахамия, сша, запад, вооружение, снаряды, война, евросоюз, финансы