https://ukraina.ru/20240210/1053218296.html

В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild

В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild - 10.02.2024 Украина.ру

В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild

В день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного в Киев приезжали генералы бундесвера. Офицеры посетили столицу для обмена информацией в сфере обороны. Об этом пишет немецкое издание Bild

2024-02-10T16:50

2024-02-10T16:50

2024-02-10T16:53

новости

украина

германия

всу

бундесвер

военные

киев

генерал

сво

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051265519_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5845fe2f25634a8d6ece6644f9bdb555.jpg.webp

По словам издания в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного 8 февраля в Киев приезжали высокопоставленные офицеры бундесвера — генеральный инспектор генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб минобороны ФРГ по вопросам Украины, сообщает Bild.То, что генералы посещали украинскую столицу подтвердили представители бундесвера. Ранее в министерстве обороны Германии не сообщали о визите военных в столицу Украины. Как сообщает издание, немецкие офицеры приехали в Киев по приглашению главкома ВСУ для "дальнейшего обмена информацией о текущих потребностях в сфере обороны и будущих военных задачах".8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами."Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - сказал Зеленский.Увольнение Залужного также подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил главкома, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией.

https://ukraina.ru/20240210/1053218024.html

украина

германия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, всу, бундесвер, военные, киев, генерал, сво, война, александр сырский