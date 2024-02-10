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В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild - 10.02.2024 Украина.ру
В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
В день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного в Киев приезжали генералы бундесвера. Офицеры посетили столицу для обмена информацией в сфере обороны. Об этом пишет немецкое издание Bild
2024-02-10T16:50
2024-02-10T16:50
2024-02-10T16:53
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По словам издания в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного 8 февраля в Киев приезжали высокопоставленные офицеры бундесвера — генеральный инспектор генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб минобороны ФРГ по вопросам Украины, сообщает Bild.То, что генералы посещали украинскую столицу подтвердили представители бундесвера. Ранее в министерстве обороны Германии не сообщали о визите военных в столицу Украины. Как сообщает издание, немецкие офицеры приехали в Киев по приглашению главкома ВСУ для "дальнейшего обмена информацией о текущих потребностях в сфере обороны и будущих военных задачах".8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами."Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - сказал Зеленский.Увольнение Залужного также подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил главкома, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией.
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новости, украина, германия, всу, бундесвер, военные, киев, генерал, сво, война, александр сырский
Новости, Украина, Германия, ВСУ, Бундесвер, военные, Киев, генерал, СВО, война, Александр Сырский
В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
16:50 10.02.2024 (обновлено: 16:53 10.02.2024)
В день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного в Киев приезжали генералы бундесвера. Офицеры посетили столицу для обмена информацией в сфере обороны. Об этом пишет немецкое издание Bild
По словам издания в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
8 февраля в Киев приезжали высокопоставленные офицеры бундесвера — генеральный инспектор генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб минобороны ФРГ по вопросам Украины, сообщает Bild.
"Они прибыли в Киев тайно по приглашению главкома ВСУ Валерия Залужного", - пишет издание.
То, что генералы посещали украинскую столицу подтвердили представители бундесвера. Ранее в министерстве обороны Германии не сообщали о визите военных в столицу Украины.
Как сообщает издание, немецкие офицеры приехали в Киев по приглашению главкома ВСУ для "дальнейшего обмена информацией о текущих потребностях в сфере обороны и будущих военных задачах".
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами.
"Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - сказал Зеленский.
Увольнение Залужного также подтвердил и министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил главкома, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией.