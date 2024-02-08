Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
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Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля
Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля
Украина.ру, 08.02.2024
2024-02-08T17:04
2024-02-08T17:05
эксклюзив
дмитрий выдрин
евросоюз
украина
александр кофман
россия
пво
дроны
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Тщательно выверенная атакаУтром 7 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. В частности, сообщалось о поражении завода "Океан" в Николаеве, Дрогобычском НПЗ возле Львова, а в Киеве на какое-то время погас свет.Сначала дроны прощупали украинское ПВО, провели разведку, сделали необходимую корректировку, а после этого основной массой ракет было нанесено поражение, рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов.По его словам, эта атака характерна тем, что она была тщательно выверена. Она была качественно организована по времени и по метеоусловиям, а также была хорошо оснащена разведывательными данными."Мы не били туда, куда нам взбрело в голову. Мы били туда, где были военные цели. Нас никто не может обвинить в убийствах мирных жителей, чтобы потом это обсуждать на Совете Безопасности ООН.Это был один из наших мощных огневых налетов по всем разведанным целям. Это говорит о достаточном количестве у нас боеприпасов и политической воли в достижении наших целей. А также о слабости хваленых и дорогостоящих западных средств ПВО, которыми так гордятся украинские власти", – сказал Насонов.К сожалению, добавил он, одна из украинских ракет от ПВО не смогла правильно сманеврировать между жилыми постройками и поразила два-три этажа многоквартирного дома.Киевская пропаганда стала утверждать, что ракета якобы российская. Но боевая часть нашего снаряда составляет 500 килограммов. Дом бы просто пополам сложился. А боевая часть украинской ракеты от ПВО составляет всего несколько килограммов."Это уже не первый случай, когда украинские ракеты попадают в жилые дома. Это связано с тем, что вражеские зенитчики непрофессионально выбирают стартовые позиции, и с тем, что киевский режим крайне пренебрежительно относится к собственному населению.Не зря они свою мобилизацию называют могилизацией. Для них это просто расходный материал", – заявил эксперт."Острейший цивилизационный разлом"В России долгие десятилетия — с Ельцина, даже еще с Горбачева, пошла омерзительная практика, что чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает, говорит председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.Тем больше с тобой пытаются договориться, тем больше тебя пытаются в чем-то подкупить, смазать, чтобы ты якобы работал на страну. Сейчас эта практика закончилась."Это вызывает настолько трепетные и осторожные надежды, что Россия, благодаря окончившейся этой практике, превратится в страну развитого гражданского общества.Тогда любой гражданин страны будет знать: чем лучше он относится к собственной родине, тем больше родина ему даст в ответ", – отмечает Кофман.Он надеется, эта тенденция и дальше будет развиваться в правильном направлении."Что произошло с теми, кто долгие годы был рядом с нами и ничем от нас не отличался, я не знаю, но факт остается фактом. Идет острейший цивилизационный разлом. Те ценности, которые они пропагандируют, те методы, которые они используют, просто недопустимы для любого нормального человека.Первая вспышка этого противостояния, наверное, была в тридцатые годы прошлого века, когда Гитлер объявил национал-социалистическую политику. Может быть, тогда вторая ветвь благополучно зачистила первую, но не до конца, а может быть, идёт новая вспышка этого конфликта.Но я действительно чем дальше, тем с большей отчетливостью понимаю, что договориться и примиряться там не с кем – это другая цивилизация, которая также рассчитывает на единственное свое место под солнцем", – говорит Кофман.Это во многом, продолжает он, объясняет всю бесчеловечность их политики."Все, они уже не представители хомо сапиенс. В будущем антропологи, спустя триста-четыреста лет, размышляя об этом конфликте, назовут их "хомо нацистикус", "хомо либералус", это уже не хомо сапиенс", – заявил председатель общественной палаты ДНР.Евросоюз и кровьЕвросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Это заявление натолкнуло политолога и политтехнолога Дмитрия Выдрина на литературную аналогию. В одном из рассказов Джека Лондона есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков."В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…", – описал процесс Выдрин.Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию", – отметил политолог.
https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html
https://ukraina.ru/20240208/1053165877.html
https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дмитрий выдрин, евросоюз, украина, александр кофман, россия, пво, дроны
Эксклюзив, Дмитрий Выдрин, Евросоюз, Украина, Александр Кофман, Россия, ПВО, дроны

Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля

17:04 08.02.2024 (обновлено: 17:05 08.02.2024)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Тщательно выверенная атака
Утром 7 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. В частности, сообщалось о поражении завода "Океан" в Николаеве, Дрогобычском НПЗ возле Львова, а в Киеве на какое-то время погас свет.
Сначала дроны прощупали украинское ПВО, провели разведку, сделали необходимую корректировку, а после этого основной массой ракет было нанесено поражение, рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов.
По его словам, эта атака характерна тем, что она была тщательно выверена. Она была качественно организована по времени и по метеоусловиям, а также была хорошо оснащена разведывательными данными.
"Мы не били туда, куда нам взбрело в голову. Мы били туда, где были военные цели. Нас никто не может обвинить в убийствах мирных жителей, чтобы потом это обсуждать на Совете Безопасности ООН.
Это был один из наших мощных огневых налетов по всем разведанным целям. Это говорит о достаточном количестве у нас боеприпасов и политической воли в достижении наших целей. А также о слабости хваленых и дорогостоящих западных средств ПВО, которыми так гордятся украинские власти", – сказал Насонов.
Роман Насонов интервью
04:33
Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят АвдеевкуЕсли послушать вражеские голоса, то они уже вскрыли нашу 40-тысячную группировку, готовую к прорыву к Купянску. Параллельно они вскрыли другую группировку. Может быть, это правда
К сожалению, добавил он, одна из украинских ракет от ПВО не смогла правильно сманеврировать между жилыми постройками и поразила два-три этажа многоквартирного дома.
Киевская пропаганда стала утверждать, что ракета якобы российская. Но боевая часть нашего снаряда составляет 500 килограммов. Дом бы просто пополам сложился. А боевая часть украинской ракеты от ПВО составляет всего несколько килограммов.
"Это уже не первый случай, когда украинские ракеты попадают в жилые дома. Это связано с тем, что вражеские зенитчики непрофессионально выбирают стартовые позиции, и с тем, что киевский режим крайне пренебрежительно относится к собственному населению.
Не зря они свою мобилизацию называют могилизацией. Для них это просто расходный материал", – заявил эксперт.
"Острейший цивилизационный разлом"
В России долгие десятилетия — с Ельцина, даже еще с Горбачева, пошла омерзительная практика, что чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает, говорит председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Тем больше с тобой пытаются договориться, тем больше тебя пытаются в чем-то подкупить, смазать, чтобы ты якобы работал на страну. Сейчас эта практика закончилась.
"Это вызывает настолько трепетные и осторожные надежды, что Россия, благодаря окончившейся этой практике, превратится в страну развитого гражданского общества.
Тогда любой гражданин страны будет знать: чем лучше он относится к собственной родине, тем больше родина ему даст в ответ", – отмечает Кофман.
Александр Кофман интервью
13:53
Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусамиВ России долгие десятилетия существовала омерзительная практика: чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает. Сейчас эта практика закончилась, считает председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман
Он надеется, эта тенденция и дальше будет развиваться в правильном направлении.
"Что произошло с теми, кто долгие годы был рядом с нами и ничем от нас не отличался, я не знаю, но факт остается фактом. Идет острейший цивилизационный разлом. Те ценности, которые они пропагандируют, те методы, которые они используют, просто недопустимы для любого нормального человека.
Первая вспышка этого противостояния, наверное, была в тридцатые годы прошлого века, когда Гитлер объявил национал-социалистическую политику. Может быть, тогда вторая ветвь благополучно зачистила первую, но не до конца, а может быть, идёт новая вспышка этого конфликта.
Но я действительно чем дальше, тем с большей отчетливостью понимаю, что договориться и примиряться там не с кем – это другая цивилизация, которая также рассчитывает на единственное свое место под солнцем", – говорит Кофман.
Это во многом, продолжает он, объясняет всю бесчеловечность их политики.
"Все, они уже не представители хомо сапиенс. В будущем антропологи, спустя триста-четыреста лет, размышляя об этом конфликте, назовут их "хомо нацистикус", "хомо либералус", это уже не хомо сапиенс", – заявил председатель общественной палаты ДНР.
Евросоюз и кровь
Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Это заявление натолкнуло политолога и политтехнолога Дмитрия Выдрина на литературную аналогию. В одном из рассказов Джека Лондона есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков.
"В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…", – описал процесс Выдрин.
Дмитрий Выдрин интервью
00:35
Дмитрий Выдрин: о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо немецкой конструкции, — собственную кровь.
Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.
Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию", – отметил политолог.
 
ЭксклюзивДмитрий ВыдринЕвросоюзУкраинаАлександр КофманРоссияПВОдроны
 
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