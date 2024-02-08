https://ukraina.ru/20240208/1053175023.html

Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля

Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру

Ракетный удар по военным целям на Украине, беда Евросоюза. О чём говорили эксперты 8 февраля

Украина.ру, 08.02.2024

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:04

2024-02-08T17:05

эксклюзив

дмитрий выдрин

евросоюз

украина

александр кофман

россия

пво

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036481172_199:572:2823:2048_1920x0_80_0_0_3b52c314f3182af84f3470b86f712d6c.jpg

Тщательно выверенная атакаУтром 7 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам военной инфраструктуры на территории Украины. В частности, сообщалось о поражении завода "Океан" в Николаеве, Дрогобычском НПЗ возле Львова, а в Киеве на какое-то время погас свет.Сначала дроны прощупали украинское ПВО, провели разведку, сделали необходимую корректировку, а после этого основной массой ракет было нанесено поражение, рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов.По его словам, эта атака характерна тем, что она была тщательно выверена. Она была качественно организована по времени и по метеоусловиям, а также была хорошо оснащена разведывательными данными."Мы не били туда, куда нам взбрело в голову. Мы били туда, где были военные цели. Нас никто не может обвинить в убийствах мирных жителей, чтобы потом это обсуждать на Совете Безопасности ООН.Это был один из наших мощных огневых налетов по всем разведанным целям. Это говорит о достаточном количестве у нас боеприпасов и политической воли в достижении наших целей. А также о слабости хваленых и дорогостоящих западных средств ПВО, которыми так гордятся украинские власти", – сказал Насонов.К сожалению, добавил он, одна из украинских ракет от ПВО не смогла правильно сманеврировать между жилыми постройками и поразила два-три этажа многоквартирного дома.Киевская пропаганда стала утверждать, что ракета якобы российская. Но боевая часть нашего снаряда составляет 500 килограммов. Дом бы просто пополам сложился. А боевая часть украинской ракеты от ПВО составляет всего несколько килограммов."Это уже не первый случай, когда украинские ракеты попадают в жилые дома. Это связано с тем, что вражеские зенитчики непрофессионально выбирают стартовые позиции, и с тем, что киевский режим крайне пренебрежительно относится к собственному населению.Не зря они свою мобилизацию называют могилизацией. Для них это просто расходный материал", – заявил эксперт."Острейший цивилизационный разлом"В России долгие десятилетия — с Ельцина, даже еще с Горбачева, пошла омерзительная практика, что чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает, говорит председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.Тем больше с тобой пытаются договориться, тем больше тебя пытаются в чем-то подкупить, смазать, чтобы ты якобы работал на страну. Сейчас эта практика закончилась."Это вызывает настолько трепетные и осторожные надежды, что Россия, благодаря окончившейся этой практике, превратится в страну развитого гражданского общества.Тогда любой гражданин страны будет знать: чем лучше он относится к собственной родине, тем больше родина ему даст в ответ", – отмечает Кофман.Он надеется, эта тенденция и дальше будет развиваться в правильном направлении."Что произошло с теми, кто долгие годы был рядом с нами и ничем от нас не отличался, я не знаю, но факт остается фактом. Идет острейший цивилизационный разлом. Те ценности, которые они пропагандируют, те методы, которые они используют, просто недопустимы для любого нормального человека.Первая вспышка этого противостояния, наверное, была в тридцатые годы прошлого века, когда Гитлер объявил национал-социалистическую политику. Может быть, тогда вторая ветвь благополучно зачистила первую, но не до конца, а может быть, идёт новая вспышка этого конфликта.Но я действительно чем дальше, тем с большей отчетливостью понимаю, что договориться и примиряться там не с кем – это другая цивилизация, которая также рассчитывает на единственное свое место под солнцем", – говорит Кофман.Это во многом, продолжает он, объясняет всю бесчеловечность их политики."Все, они уже не представители хомо сапиенс. В будущем антропологи, спустя триста-четыреста лет, размышляя об этом конфликте, назовут их "хомо нацистикус", "хомо либералус", это уже не хомо сапиенс", – заявил председатель общественной палаты ДНР.Евросоюз и кровьЕвросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Об этом 6 февраля на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Это заявление натолкнуло политолога и политтехнолога Дмитрия Выдрина на литературную аналогию. В одном из рассказов Джека Лондона есть жуткая сцена охоты эскимосов на полярных волков."В стылую землю рукояткой вниз вмораживают обоюдоострый кинжал. Натирают лезвие пахучим салом нерпы. Хищник подкрадывается и начинает слизывать сало. Режет себе язык, хлещет горячая кровь. А зверю кажется, что это клинок источает живительную жидкость. Лижет и лижет. Пока не захлебывается собственной кровью…", – описал процесс Выдрин.Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо, немецкой конструкции — собственную кровь.Заглатывает ее с животным удовольствием. Не понимает, что скоро в ней и захлебнется. Собственной кровью не насытиться — как и на безвозвратных кредитах не построить ни свою экономику, ни армию", – отметил политолог.

https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html

https://ukraina.ru/20240208/1053165877.html

https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, дмитрий выдрин, евросоюз, украина, александр кофман, россия, пво, дроны