Александр Кофман: Россия погрузилась в кровавую купель войны с хомо нацистикусами и хомо либералусами
13:53 08.02.2024 (обновлено: 15:13 08.02.2024)
© из личного архиваАлександр Кофман интервью
© из личного архива
В России долгие десятилетия существовала омерзительная практика: чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает. Сейчас эта практика закончилась, считает председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Александр, пранкеры Вован и Лексус разыграли писателей Людмилу Улицкую и Михаила Веллера от лица руководителя офиса президента Украины Ермака. Почему такие люди не задумываются, с чего бы реальному президенту или премьеру им звонить?
— Самомнение, воспитанное той, прошлой Россией — давайте все-таки признавать общие ошибки — колоссально. В России долгие десятилетия — с Ельцина, даже еще с Горбачева, пошла омерзительная практика, что чем хуже ты относишься к своей стране, тем больше тебе страна дает.
Тем больше с тобой пытаются договориться, тем больше тебя пытаются в чем-то подкупить, смазать, чтобы ты якобы работал на страну. Сейчас эта практика закончилась.
Это вызывает настолько трепетные и осторожные надежды, что Россия, благодаря окончившейся этой практике, превратится в страну развитого гражданского общества.
Тогда любой гражданин страны будет знать: чем лучше он относится к собственной родине, тем больше родина ему даст в ответ.
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Чтобы омерзительные шуточки а-ля «родина тебя не забудет, но никогда не вспомнит, сынок», больше не звучали. Это то, что я, например, слышу с 2014 года.
Я надеюсь, что эта тенденция пошла и дальше будет развиваться в правильном направлении, и, соответственно, больше не будет на вершинах той или иной пирамиды таких, как Улицкая, Глуховский*, Веллер, Пугачева, Галкин* и прочие, несмотря на какие-то таланты, которые у них, несомненно, имеют место быть, — не будет, все.
Ближе к концу прошлого века замечательный американский фантаст Саймон Кларк, автор романов в стиле ужасов, написал замечательную вещь под названием «Кровавая купель». Несмотря на название — это очень глубокая психологическая книга.
Я очень не люблю западную фантастику, но рекомендую к прочтению всем.
В этой книге неожиданно в один из прекрасных дней все население старше 18 лет сходит с ума. Они начинают жить, согласно коллективному бессознательному, по Юнгу.
Они превращаются в этаких рабочих муравьев, у которых есть единая общая цель, и ради достижения этой цели в первую очередь необходимо уничтожить тупиковую ветвь эволюции — молодое подрастающее поколение, что они успешно делают. И вот молодые ребята от нуля до 18 лет пытаются этому противостоять.
В качестве сравнения приводят пример конфликта кроманьонцев и неандертальцев. Неандертальцы по ряду версий считаются тупиковой версией эволюции, которая долгое время сосуществовала параллельно кроманьонцам и была кроманьонцами вытеснена, уничтожена.
Вспоминая роман Кларка, начинаешь думать, что сейчас идет та же цивилизационная война. Я не собираюсь размышлять, кто из нас кроманьонцы, кто неандертальцы, но нам противостоит абсолютно иная цивилизация.
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Что произошло с теми, кто долгие годы был рядом с нами и ничем от нас не отличался, я не знаю, но факт остается фактом. Идет острейший цивилизационный разлом. Те ценности, которые они пропагандируют, те методы, которые они используют, просто недопустимы для любого нормального человека.
Первая вспышка этого противостояния, наверное, была в тридцатые годы прошлого века, когда Гитлер объявил национал-социалистическую политику. Может быть, тогда вторая ветвь благополучно зачистила первую, но не до конца, а может быть, идёт новая вспышка этого конфликта.
Но я действительно чем дальше, тем с большей отчетливостью понимаю, что договориться и примиряться там не с кем — это другая цивилизация, которая также рассчитывает на единственное свое место под солнцем.
Это во многом объясняет всю бесчеловечность их политики. Все, они уже не представители хомо сапиенс. В будущем антропологи, спустя триста-четыреста лет, размышляя об этом конфликте, назовут их «хомо нацистикус», «хомо либералус», это уже не гомо сапиенс.
И тем не менее надо понимать, что конфликт цивилизаций в очередной раз попал в острую фазу. И наша задача, как той молодежи Саймона Кларка, — просто выжить и вычистить поле для дальнейшей жизни наших детей, как бы жестко и бесчеловечно сейчас ни звучали мои слова.
— Все эти люди, неполживые товарищи, жили в России, выступали, развивали бизнес и зарабатывали отлично, потом уехали в большинстве своем в Израиль, но продолжили считать, что они все так же и есть Россия. С чего они вдруг так решили, а во-вторых, как евреи по паспорту, по взглядам, могут выражать настолько нацистские взгляды?
— У меня очень своеобразное отношение к термину «еврей».
Первый, кто дал определение еврея как этноса, национальности, что очень удивительно, — это был Гитлер. Именно при Гитлере евреев стали определять по форме носа, ушей, черепа. До этого понятия «еврей» не существовало. Оно использовалось как синоним слова «иудей».
Дело в том, что до XIX века практически не было атеистов, и люди делились по другому признаку — по месту рождения и по вероисповеданию. Поэтому евреев определяли как представителей иудаизма — не более и не менее.
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Условно говоря, эта черта оседлости, чтобы переехать в Центральную Россию. Благодаря Екатерине была выстроена черта оседлости, за которую евреи не могли якобы переезжать. Достаточно было просто принять православие.
Стоит ли это отребье, которое хлынуло в Израиль, назвать евреями? Они иудеи? Нет. У них корни еврейские? Это какие? Две-три тысячи лет назад их предки жили в Палестине? Нет.
То, что они сами себя называют евреями, то, что эти условные евреи сформировали какое-то антироссийское сообщество, они к евреям не имеют ни малейшего отношения.
У меня сформировалось чисто мое мировоззрение, и я всячески ему следую. Это касается не только евреев, это касается всех. Если человек называет себя антисоветчиком, противником идеологии социализма, идеологии Советского Союза — это наш враг.
Впоследствии он все равно всплывет как наш враг. Поэтому очень легко провести «водораздел». Если еврей рассказывает про «кровавую гэбню» и прочее — все, это условно антисоветский еврей, который не может быть положительным персонажем.
Есть исключение, которое только подтверждает правило, — это Бродский. Бродский был лютым антисоветчиком, но при этом необычайно порядочным человеком. Наверное, в этой среде тоже существуют такие же исключения, но их очень и очень мало.
Поэтому нет смысла акцентироваться на их еврействе. Нужно акцентироваться на их негативных характерологических качествах, которые к еврейству по сути отношения не имеют.
— А с чего эти люди решили, что они и есть Россия?
— Это делают не только евреи. Да, евреев большинство, тех, кто называет себя евреями, но тем не менее очень многие, кто так себя ведет. Условно Пугачева — у нее из еврейского только фортепиано, которое стояло в доме ее родителей.
Почему они так себя ведут? Ну так это же мы виноваты — я, вы, все наше окружение, те, кто все эти домайданные годы с восторгами слушали, читали.
Я вспомнил покойного Моторолу, который говорил: «Ну и что, что "Океан Эльзы" воюет против нас, но песни-то хорошие». Нельзя прощать! Когда я говорил, что я не могу читать стихи Цветаевой, потому что она омерзительна как личность и человек, мне говорили: «Отделяй творца от личности».
Благодаря тому, что мы долгие десятилетия отделяли творцов от личности, мы получили эту сухую выжимку мерзавцев от творчества, мерзавцев от политики, мерзавцев от экономики — неважно.
«Ну и что, что он мерзавец, — он прекрасный экономист». И Кох убегает, куда он убежал, тоже в Израиль? По-моему, нет. «Ну и что, что он мерзавец, он прекрасный дипломат». Один из первых министров иностранных дел Российской Федерации, Козырев, убегает в Штаты.
Нельзя отделять, моральные качества человека — это главная составляющая его деятельности. Его творчество, его профессиональная деятельность – их никогда нельзя разделять. Как только мы это поймем — все будет нормально.
— Недавно вы общались со студентами Мелитопольского госуниверситета. Вы регулярно общаетесь со студентами, с теми, кто будет представлять нашу страну в ближайшем будущем. Какое оно, наше будущее?
— Давайте я начну с Мариупольского госуниверситета. Я приехал на одно из мероприятий, которое организовывал Мариупольский госуниверситет. Были студенты. Как обычно думаешь: бедные ребята, нагнали их, мешают им учиться. И тут прозвучал гимн Российской Федерации.
Те ребята, кто работал у меня волонтерами на фестивале «Звезды над Донбассом», они его поют. А потом зазвучал гимн республики — они тоже его поют! А ведь мы только два года назад как пришли в Мариуполь! А потом гимн республики зазвучал, они тоже продолжали его петь.
Дети, наверное, лучше взрослых чувствуют фальшь и стараются от нее уйти. Мне кажется, мы сейчас в чем выигрываем? Дети тянутся к бунтарству, а ведь сейчас бунтарями являемся мы, и они к нам тянутся.
Мы являемся бунтарями в Мелитополе, мы являемся бунтарями в Мариуполе, поэтому этот шанс нельзя упустить. Пока мы для них не закостеневшие чиновники, а вот те самые робингуды-бунтари, и они к нам реально тянутся — нужно максимально много хорошего им показать.
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Показать, что здесь нет коррупции, А если она есть, значит, нужно с ней жестче бороться. Показать, что здесь нет этого чиновничества. Поверьте мне, со всеми случаями равнодушия со стороны чиновников в Донецке и при помощи главы ДНР и т. д. очень жестко борются, если это доходит.
Мне жалуются на кого-то, я говорю: «Дайте мне официальное заявление, чтобы я мог начать действовать». — «Нет, мы боимся». Эта овечья политика, к сожалению, тоже имеет место. Но там, где начинают жаловаться и вскрывать, — там очень жесткая борьба идет, слава богу.
Это то, что мы должны показать этим деткам. И тогда эти дети вырастут именно теми, кого мы от них ждем. То есть по-настоящему любящими свою страну.
Они выросли в суровое время, эта калька накладывается — детей войны, о которых мы только что говорили, что это наши деды. Плюс у них должен быть пример хоть какой-то.
Пример того, что старшее поколение не хапало в три горла, а вместе с ними испытывало все те горести и несчастья, которые выпали на их долю. И радости тоже вместе с ними испытывало.
* Признан террористом и экстремистом.
** Признаны иноагентами.