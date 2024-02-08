https://ukraina.ru/20240208/1053155019.html

Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру

Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста

2024-02-08T07:40

2024-02-08T07:40

2024-02-08T10:54

карлсон

владимир путин

новости

россия

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«Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Ред.)», — говорится в публикации американского журналиста в соцсети.При этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода этого интервью.На днях Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Накануне факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20240207/1053143014.html

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карлсон, владимир путин, новости, россия