Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру
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Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру
Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным
Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста
2024-02-08T07:40
2024-02-08T10:54
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«Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Ред.)», — говорится в публикации американского журналиста в соцсети.При этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода этого интервью.На днях Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Накануне факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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карлсон, владимир путин, новости, россия
Карлсон, Владимир Путин, Новости, Россия

Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

07:40 08.02.2024 (обновлено: 10:54 08.02.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано 9 февраля в 2 часа ночи по московскому времени, следует из анонса журналиста
«Такер Карлсон интервьюирует Владимира Путина… завтра, 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени (2:00 9 февраля мск. — Ред.)», — говорится в публикации американского журналиста в соцсети.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода этого интервью.

«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным», — сказал он журналистам на вопрос о том, беспокоится ли американская администрация из-за предстоящей публикации.

На днях Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По словам журналиста, он намеревался взять интервью из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Накануне факт того, что интервью Карлсона с Путиным состоялось, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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