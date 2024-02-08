https://ukraina.ru/20240208/1053153380.html

Демилитаризованная зона в условиях спецоперации

Демилитаризованная зона в условиях спецоперации - 08.02.2024 Украина.ру

Демилитаризованная зона в условиях спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что демилитаризованную линию на Украине отодвинут от границ России — она пройдет таким образом, чтобы обеспечить безопасность российских городов.

2024-02-08T05:30

2024-02-08T05:30

2024-02-08T05:30

эксклюзив

спецоперация

сво

геннадий алехин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1053153380.jpg?1707359403

«Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал Путин. Глава государства уточнил, что российская армия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине и сейчас занимается «как раз этим».«С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Понятие демилитаризованной зоны стало широко использоваться в XX веке в контексте международных конфликтов. Во время первой мировой войны была создана Зона демилитаризации вокруг Границы Рейна, с целью предотвращения вторжения германских войск на территорию Франции. Кроме того, после Второй мировой войны создание демилитаризованных зон было одной из мер для обеспечения безопасности послевоенной Европы.Наиболее известными примерами демилитаризованных зон стали Берлинская стена и Корейская демилитаризованная зона. Берлинская стена была построена в 1961 году СССР и ГДР для разделения Берлина на две части. Эта стена фактически стала границей между Социалистическим и Капиталистическим мирами и оставалась одной из главных символов Холодной войны. Корейская демилитаризованная зона была создана по итогам Корейской войны (1950-1953) и на данный момент остается одной из самых охраняемых и вооруженных границ в мире. Военные использовали такое понятие и в начале второй чеченской кампании, когда в начале контртеррористической операции освобождались три района на равнине-Надтеречный, Шелковской и Наурский, где проживали русские, гребенские казаки.С развитием международного права и политики, понятие демилитаризованной зоны стало применяться в более широком контексте. Сегодня демилитаризованные зоны создаются для предотвращения конфликтов и обеспечения безопасности на границах государств, а также для защиты экологически важных территорий и природных резерватов. Такие зоны могут быть временными или постоянными и зависят от политической и экономической обстановки. Демилитаризованные зоны выполняют важные функции в обеспечении мира и безопасности во время конфликтов. Они служат для создания условий для дипломатического урегулирования, обеспечения безопасности населения и уменьшения риска военных столкновений. Помимо этого, они создают возможность для предоставления гуманитарной помощи и смягчения последствий вооруженных конфликтов.Демилитаризованная зона (ДМЗ) — это граница между двумя вооруженными конфликтующими сторонами, на которой находится ограниченное количество или отсутствуют военные силы и средства. Данная зона имеет свои преимущества и недостатки, а также свои особенности в условиях проведения специальной военной операции на Украине.ДМЗ, по мнению экспертов и специалистов, может способствовать уменьшению вооруженных столкновений и напряженности между конфликтующими сторонами. Отсутствие военных сил и вооружений на данной границе может создавать атмосферу более мирного сосуществования. А еще послужит барьером, предотвращающим случайные или непреднамеренные инциденты. Она позволяет снизить вероятность вторжения диверсионно-разведывательных подразделений, что способствует сохранению мира и безопасности для проживающих вблизи данной зоны.В тоже время, несмотря на снижение напряженности внутри ДМЗ, сама зона может стать источником напряженности и конфликтов. Стороны могут пытаться использовать данную зону в своих интересах, нарушать ее ограничения или демонстрировать свою силу, что может привести к эскалации конфликта.Демилитаризованная буферная зона на Украине должна быть удалена (от России) настолько далеко, чтобы безопасность мирных городов нашей страны была гарантирована. Другими словами, выражаясь военным языком, противник не смог достать снарядами РСЗО, в т. ч. с кассетными боеприпасами, баллистическими ракетами, в т. ч. "Точка-У, крылатыми ракетами (Scalp, Storm Shadow, и т. д.). Не говоря уже о ствольной артиллерии и дронах, в том числе дальних и реактивных (типа "Стриж"). Причем, это далеко не полный перечень.Достаточно привести характерный пример. Как известно, артиллерия бывает ствольная и реактивная. Дальность полета чешских ракет РСЗО RM-70 Vampire, которые обстреливали Белгород, достигает 40,2 км. Высокоточные реактивные снаряды GLSDB из американской РСЗО HIMARS летят на 150 км, а дальность действия украинской РСЗО «Ольха», созданной на основе советского «Смерча», составляет 130 км с перспективой увеличения до 200 км.На мой взгляд, какая-то ещё специальная зона навряд ли будет приемлема, поскольку ВСУ всё равно будут вести обстрелы российской территории. Поэтому демилитаризованная зона должна быть расположена там, где украинской армии будет намного сложнее это делать. Скорее всего, Россия будет вводить ещё такое понятие, как буферная зона — территория, которая как бы никому не принадлежит, но находится под пристальным вниманием. То есть если ВСУ будут наносить какие-то удары, то они не должны будут достигать территории России. Рискну предположить, что самым благоприятным расположением такой зоны как раз является именно река Днепр.При этом возникает ключевой и, пожалуй, главный нюанс полномасштабного конфликта на Украине. Такая буферная зона в будущем может стать территорией, прирастающей к России: то есть граждане, находящиеся в этой зоне, жители ее населенных пунктов могут захотеть войти в состав Российской Федерации. Ведь это — бывшая территория Советского Союза и Российской империи, поэтому в данном случае мы просто возвращаем себе свои исторические земли. Но при этом не занимаемся «аннексией», как это утверждают на Западе, а решаем вопрос в пользу нашей национальной государственной безопасности. Она будет обеспечена, когда у киевского режима, который контролирует сегодня Украину, ничего не останется. Современные дроны и ракеты летают так далеко, что демилитаризованная зона должна быть на всей территории нынешней Украины. То есть, по сути, своим заявлением президент РФ дал добро на наступательные действия в ходе специальной военной операции.Да, это будут регионы, освобожденные российскими войсками, но на тот момент еще не принявшие решение о своей дальнейшей судьбе. Если они выразят на референдуме желание войти в состав России, то будут приняты. Не зря же Владимир Путин сказал, что Одесса — это русский город.Бесспорно, основные задачи по демилитаризации и денацификации Украины решает российская армия, в том числе и по демилитаризированной зоны. Наша армия за последние два года прошла большой и трудный путь. Оплаченный кровью появился реальный опыт ведения широкомасштабной войны. Наши бойцы доказали, что способны сдерживать в обороне значительно превосходящего в численности и в отдельных компонентах технологически противника. Враг полгода бился о «линию Суровикина» и откатился, понеся тяжелейшие потери в людях и технике. Более того, ВС РФ теперь даже сами наступают на отдельных участках фронта.Переход российской армии к широкомасштабному наступлению с глубокими прорывами и окружениями требует обеспечения непрерывной воздушной разведки на большую глубину, эффективных дальнобойных средств контрбатарейной борьбы, надежной защищенной связи для координации взаимодействия между различными родами войск, а также скорейшего решения проблемы с защитой от дронов-камикадзе бронетехники и пехоты.Пока ситуация на линии боевого соприкосновения складывается таким образом, что Россия просто методично, пусть и медленно продвигается вперёд, но это нельзя пока назвать широкомасштабным наступлением, это, скорее всего, такие наступательные действия оперативно-тактического характера. Идёт тяжёлая и кропотливая борьба, которая, конечно, приведёт Россию к успеху, но не всё так быстро будет. Пока ещё впереди много боевой работы.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240129/1052920186.html

https://ukraina.ru/20240207/1053099476.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

эксклюзив, спецоперация, сво, геннадий алехин