Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Украине не требуются поставки дронов из ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины
Боррель ранее прибыл с визитом в Киев. По мнению евродипломата, Украина сама в состоянии производить беспилотники.
"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал Боррель.
Месяцем ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.
Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.