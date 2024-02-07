https://ukraina.ru/20240207/1053148981.html

Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель

Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель - 07.02.2024 Украина.ру

Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель

Украине не требуются поставки дронов из ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины

2024-02-07T17:53

2024-02-07T17:53

2024-02-07T17:53

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беспилотники

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Боррель ранее прибыл с визитом в Киев. По мнению евродипломата, Украина сама в состоянии производить беспилотники. Месяцем ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.

https://ukraina.ru/20240114/1052681435.html

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новости, украина, евросоюз, ес, жозеп боррель, дроны, беспилотники