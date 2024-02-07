Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель - 07.02.2024 Украина.ру
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Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель - 07.02.2024 Украина.ру
Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
Украине не требуются поставки дронов из ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины
2024-02-07T17:53
2024-02-07T17:53
новости
украина
евросоюз
ес
жозеп боррель
дроны
беспилотники
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Боррель ранее прибыл с визитом в Киев. По мнению евродипломата, Украина сама в состоянии производить беспилотники. Месяцем ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
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новости, украина, евросоюз, ес, жозеп боррель, дроны, беспилотники
Новости, Украина, Евросоюз, ЕС, Жозеп Боррель, дроны, беспилотники

Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель

17:53 07.02.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Украине не требуются поставки дронов из ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции Борреля с главой МИД Украины
Боррель ранее прибыл с визитом в Киев. По мнению евродипломата, Украина сама в состоянии производить беспилотники.
"Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества", - сказал Боррель.
Месяцем ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Федоров отметил, что пройти инженерный курс, который научит, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома, можно пройти посредством видео в Zoom.
Газета Washington Post со ссылкой на Федорова ранее писала, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
14 января, 11:05
Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на домуМинистр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал жителей страны изготавливать беспилотники в домашних условиях. Такую идею Федоров озвучил в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинаЕвросоюзЕСЖозеп Боррельдроныбеспилотники
 
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