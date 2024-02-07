https://ukraina.ru/20240207/1053143014.html

Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным

Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру

Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным

Представители западных СМИ регулярно подают заявки на интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-02-07T16:21

2024-02-07T16:21

2024-02-07T16:21

новости

россия

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

Американский журналист Такер Карлсон в своём видео накануне сказал, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь подчеркнул, что это СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Поэтому нет никакого желания общаться с такими средствами массовой информации. Выбор Такера Карлсона в качестве интервьюера Песков объяснил те, что его позиция отличается от остальных. "Она (позиция. - Ред.) никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции этих традиционных англосаксонских СМИ", - добавил он. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте Такера и в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) 8 февраля к вечернему американскому прайм-тайму. То есть в 18:00 по Вашингтону или в 02:00 по Москве."Сегодня Украина не спит до первой зорьки", - прокомментировал публицист Захар Прилепин. Некогда один из самых популярных независимых журналистов в США Алекс Джонс заявил, что Такер Карлсон поделился с ним подробностями об интервью с Путиным. "Такер написал мне и сказал, что интервью все изменит. Он пытается остановить Третью мировую. Такер сказал мне – это большое дело. А цензура наша – она сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме", – заявляет Джонс.Американский телеведущий Такер Карлсон жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, за что в итоге был уволен с Fox News. Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля прошлого года.Как пояснил свое увольнение сам Карлсон, он сказал "слишком много", и это не понравилось американскому руководству. Интересно, что даже несмотря на увольнение Карлсон был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".

https://ukraina.ru/20240207/1053110551.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, сми