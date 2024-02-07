Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру
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Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру
Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
Представители западных СМИ регулярно подают заявки на интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-02-07T16:21
2024-02-07T16:21
новости
россия
владимир путин
такер карлсон
дмитрий песков
сми
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Американский журналист Такер Карлсон в своём видео накануне сказал, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь подчеркнул, что это СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Поэтому нет никакого желания общаться с такими средствами массовой информации. Выбор Такера Карлсона в качестве интервьюера Песков объяснил те, что его позиция отличается от остальных. "Она (позиция. - Ред.) никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции этих традиционных англосаксонских СМИ", - добавил он. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте Такера и в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) 8 февраля к вечернему американскому прайм-тайму. То есть в 18:00 по Вашингтону или в 02:00 по Москве."Сегодня Украина не спит до первой зорьки", - прокомментировал публицист Захар Прилепин. Некогда один из самых популярных независимых журналистов в США Алекс Джонс заявил, что Такер Карлсон поделился с ним подробностями об интервью с Путиным. "Такер написал мне и сказал, что интервью все изменит. Он пытается остановить Третью мировую. Такер сказал мне – это большое дело. А цензура наша – она сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме", – заявляет Джонс.Американский телеведущий Такер Карлсон жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, за что в итоге был уволен с Fox News. Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля прошлого года.Как пояснил свое увольнение сам Карлсон, он сказал "слишком много", и это не понравилось американскому руководству. Интересно, что даже несмотря на увольнение Карлсон был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".
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новости, россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, сми
Новости, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, СМИ

Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным

16:21 07.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Представители западных СМИ регулярно подают заявки на интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявил 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Американский журналист Такер Карлсон в своём видео накануне сказал, что в последнее время ни один западный журналист не удосужился взять интервью у президента России Владимира Путина.
"Господин Карлсон не прав. Он, собственно, этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом, но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ традиционных телеканалов, больших газет, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего", - заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что это СМИ, которые занимают исключительно однобокую позицию. Поэтому нет никакого желания общаться с такими средствами массовой информации.
Выбор Такера Карлсона в качестве интервьюера Песков объяснил те, что его позиция отличается от остальных. "Она (позиция. - Ред.) никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции этих традиционных англосаксонских СМИ", - добавил он.
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте Такера и в его аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) 8 февраля к вечернему американскому прайм-тайму. То есть в 18:00 по Вашингтону или в 02:00 по Москве.

"Сегодня Украина не спит до первой зорьки", - прокомментировал публицист Захар Прилепин.
Некогда один из самых популярных независимых журналистов в США Алекс Джонс заявил, что Такер Карлсон поделился с ним подробностями об интервью с Путиным.
"Такер написал мне и сказал, что интервью все изменит. Он пытается остановить Третью мировую. Такер сказал мне – это большое дело. А цензура наша – она сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме", – заявляет Джонс.
Американский телеведущий Такер Карлсон жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, за что в итоге был уволен с Fox News. Последний раз в эфир его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, вышло 21 апреля прошлого года.
Как пояснил свое увольнение сам Карлсон, он сказал "слишком много", и это не понравилось американскому руководству. Интересно, что даже несмотря на увольнение Карлсон был признан журналом Time "самым влиятельным консерватором в Америке".
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Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФСиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти на диалог. Но конфликт между Россией и Западом уже невозможно разрешить с помощью челночной дипломатии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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