https://ukraina.ru/20240207/1053137736.html

Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО

Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО - 07.02.2024 Украина.ру

Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО

Если случится конфликт между Россией и НАТО, то он пойдёт не по сценарию спецоперации, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале

2024-02-07T13:58

2024-02-07T13:58

2024-02-07T13:58

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россия

дмитрий медведев

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нато

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спецоперация

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НАТО - огромный военный блок, а население стран Альянса составляет почти миллиард человек. Их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов, подсчитал Медведев."Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО", - написал он.По словам Медведева, в случае прямого столкновения России и НАТО война не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.Он отметил, что такой способ защиты России оговорен в доктринальных военных документах страны. "И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - пояснил он.По мнению Медведева, западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не "держать их за безмозглых идиотов". Западные лидеры должны объяснить гражданам, что реально случится, а не повторять "лживую мантру" о готовности к войне с Россией.

https://ukraina.ru/20240207/1053136614.html

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новости, россия, дмитрий медведев, война, нато, запад, сво, спецоперация