Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053137736.html
Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО
Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО - 07.02.2024 Украина.ру
Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО
Если случится конфликт между Россией и НАТО, то он пойдёт не по сценарию спецоперации, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
2024-02-07T13:58
2024-02-07T13:58
новости
россия
дмитрий медведев
война
нато
запад
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_e7d1306b62bf6d8edffed3be57470430.jpg
НАТО - огромный военный блок, а население стран Альянса составляет почти миллиард человек. Их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов, подсчитал Медведев."Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО", - написал он.По словам Медведева, в случае прямого столкновения России и НАТО война не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.Он отметил, что такой способ защиты России оговорен в доктринальных военных документах страны. "И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - пояснил он.По мнению Медведева, западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не "держать их за безмозглых идиотов". Западные лидеры должны объяснить гражданам, что реально случится, а не повторять "лживую мантру" о готовности к войне с Россией.
https://ukraina.ru/20240207/1053136614.html
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_cd3906d505d12b79671ee5a1e748b856.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий медведев, война, нато, запад, сво, спецоперация
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, война, НАТО, Запад, СВО, Спецоперация

Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТО

13:58 07.02.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Если случится конфликт между Россией и НАТО, то он пойдёт не по сценарию спецоперации, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
НАТО - огромный военный блок, а население стран Альянса составляет почти миллиард человек. Их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов, подсчитал Медведев.
"Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО", - написал он.
По словам Медведева, в случае прямого столкновения России и НАТО война не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ.
"Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками", - добавил Медведев.
Он отметил, что такой способ защиты России оговорен в доктринальных военных документах страны. "И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - пояснил он.
По мнению Медведева, западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не "держать их за безмозглых идиотов". Западные лидеры должны объяснить гражданам, что реально случится, а не повторять "лживую мантру" о готовности к войне с Россией.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев записал обращение к участникам стратегической сессии Росатома - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
12:54
Медведев объяснил, зачем Запад "талдычит о войне с Россией"Страны Запада говорят о "готовности к войне с Россией", чтобы отвлечь внимание от многомиллиардных трат на Украину, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияДмитрий МедведеввойнаНАТОЗападСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния