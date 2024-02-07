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Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76
Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76 - 07.02.2024 Украина.ру
Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76
США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому самолёту Ил-76, которые перевозил военнопленных. У России есть неопровержимые доказательства использования американского ЗРК Patriot, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:51
2024-02-07T10:51
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Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно"."Однако как только общественность узнала, что самолет перевозил пленных украинских военнослужащих к месту обмена, в офисе президента Зеленского радикально сменили свою риторику и начали трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе", - сказал Небензя.Изначально, отметил он, Зеленский заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76. В своём видеообращении Зеленский заявил, что Украина "будет настаивать на международном расследовании"."Однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - подчеркнул Небензя.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.Накануне, 27 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили подлинность списка погибших украинских военнопленных, который опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
https://ukraina.ru/20240131/1053012237.html
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Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, всу, ил-76, совбез оон, совет безопасности оон, оон, василий небензя, владимир зеленский
Новости, Россия, США, Украина, ВСУ, Ил-76, Совбез ООН, Совет Безопасности ООН, ООН, Василий Небензя, Владимир Зеленский
Небензя назвал США прямыми соучастниками крушения Ил-76
США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому самолёту Ил-76, которые перевозил военнопленных. У России есть неопровержимые доказательства использования американского ЗРК Patriot, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН
"Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", - сказал Небензя.
Дипломат также отметил, что практически сразу после крушения самолёта генштаб ВСУ "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно".
"Однако как только общественность узнала, что самолет перевозил пленных украинских военнослужащих к месту обмена, в офисе президента Зеленского
радикально сменили свою риторику и начали трусливо отрицать какую бы то ни было причастность Украины к катастрофе", - сказал Небензя.
Изначально, отметил он, Зеленский заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76. В своём видеообращении Зеленский заявил, что Украина "будет настаивать на международном расследовании".
"Однако по мере появления все новых и новых доказательств причастности ВСУ киевский режим отказался от этого требования, осознав, что привлечение к расследованию непредвзятых международных экспертов может подтвердить его виновность и окончательно похоронить и без того запятнанную репутацию Украины", - подчеркнул Небензя.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.
Накануне, 27 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили подлинность списка погибших украинских военнопленных, который опубликовала
главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.