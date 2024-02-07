"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию - 07.02.2024 Украина.ру
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"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию
"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию - 07.02.2024 Украина.ру
"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию
Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои пожелания, интересы и стратегия. Поэтому Британия традиционно ведет тонкую информационную войну против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T03:10
2024-02-07T03:10
новости
россия
украина
великобритания
информационная война
кэмерон
британцы
война
лондон
интересы
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Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его удручают пессимистичные прогнозы о будущем Украины, поэтому надо "продемонстрировать, что сейчас время на стороне Великобритании, а не на стороне президента РФ Владимира Путина".Кэмерон не единственный, кто утверждает, что сейчас Россия якобы находится в не очень хорошем положении. Сразу несколько крупных британских изданий выпустили подобные материалы, рассказал политолог.Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои "хотелки", свои интересы и своя стратегия. Есть поговорка, что "нет худшего врага, чем друг-англичанин". Все заявления Кэмерона – тонкая информационная война Британии с Россией, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, великобритания, информационная война, кэмерон, британцы, война, лондон, интересы, стратегии
Новости, Россия, Украина, Великобритания, информационная война, Кэмерон, британцы, война, Лондон, интересы, стратегии

"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию

03:10 07.02.2024
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои пожелания, интересы и стратегия. Поэтому Британия традиционно ведет тонкую информационную войну против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его удручают пессимистичные прогнозы о будущем Украины, поэтому надо "продемонстрировать, что сейчас время на стороне Великобритании, а не на стороне президента РФ Владимира Путина".
Кэмерон не единственный, кто утверждает, что сейчас Россия якобы находится в не очень хорошем положении. Сразу несколько крупных британских изданий выпустили подобные материалы, рассказал политолог.
"Есть одно правило, которое за 300 лет усвоило значительная часть современного человечества: если британцы говорят, что вас что-то плохо, это значит, что у вас все более-менее нормально. И наоборот. Если британцы начинают вас хвалить, то вам надо задуматься", - указал Кочетков.
Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои "хотелки", свои интересы и своя стратегия. Есть поговорка, что "нет худшего врага, чем друг-англичанин". Все заявления Кэмерона – тонкая информационная война Британии с Россией, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
5 февраля, 17:17
Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУРоссия показала себя миролюбивой страной, когда радушно приняла американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Компромисс по финансированию Киева может быть найден за счет изъятии денег из "украинского пирога" в 60 миллиардов в пользу суммы на решение вопроса нелегальной миграции в США
 
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