"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию
Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои пожелания, интересы и стратегия. Поэтому Британия традиционно ведет тонкую информационную войну против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его удручают пессимистичные прогнозы о будущем Украины, поэтому надо "продемонстрировать, что сейчас время на стороне Великобритании, а не на стороне президента РФ Владимира Путина".
Кэмерон не единственный, кто утверждает, что сейчас Россия якобы находится в не очень хорошем положении. Сразу несколько крупных британских изданий выпустили подобные материалы, рассказал политолог.
"Есть одно правило, которое за 300 лет усвоило значительная часть современного человечества: если британцы говорят, что вас что-то плохо, это значит, что у вас все более-менее нормально. И наоборот. Если британцы начинают вас хвалить, то вам надо задуматься", - указал Кочетков.
Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои "хотелки", свои интересы и своя стратегия. Есть поговорка, что "нет худшего врага, чем друг-англичанин". Все заявления Кэмерона – тонкая информационная война Британии с Россией, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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