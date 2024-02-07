https://ukraina.ru/20240207/1053112091.html

"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию

"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию - 07.02.2024 Украина.ру

"У Лондона свои хотелки": политолог объяснил, какую игру затеяли британцы и зачем они хвалят Россию

Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои пожелания, интересы и стратегия. Поэтому Британия традиционно ведет тонкую информационную войну против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T03:10

2024-02-07T03:10

2024-02-07T03:10

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лондон

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Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его удручают пессимистичные прогнозы о будущем Украины, поэтому надо "продемонстрировать, что сейчас время на стороне Великобритании, а не на стороне президента РФ Владимира Путина".Кэмерон не единственный, кто утверждает, что сейчас Россия якобы находится в не очень хорошем положении. Сразу несколько крупных британских изданий выпустили подобные материалы, рассказал политолог.Позиция британцев несколько отличается от позиции американцев. У Лондона свои "хотелки", свои интересы и своя стратегия. Есть поговорка, что "нет худшего врага, чем друг-англичанин". Все заявления Кэмерона – тонкая информационная война Британии с Россией, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

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