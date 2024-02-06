https://ukraina.ru/20240206/1053123205.html

Бои за Авдеевку, что Европа может поставить Украине. О чём говорили эксперты 6 февраля

Бои за Авдеевку, что Европа может поставить Украине. О чём говорили эксперты 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру

Бои за Авдеевку, что Европа может поставить Украине. О чём говорили эксперты 6 февраля

Украина.ру, 06.02.2024

2024-02-06T17:31

2024-02-06T17:31

2024-02-06T17:31

эксклюзив

авдеевка

всу

украина

владимир зеленский

дмитрий голубовский

европа

сво

россия

алексей кочетков

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"Сам город – в охвате"В телеграм-каналах публикуется информация, что главным результатом минувшей недели для ВС РФ стало наше продвижение у Авдеевки, где удалось вбить в позиции ВСУ сразу два клина, на юго-востоке и северо-востоке, а также завязать городские бои.Наша армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на этих направлениях, и определенные успехи у нас есть, отмечает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.При этом, признаёт он, в центре Авдеевки боев нет. В зависимости от того, что считать центром. Там есть железнодорожная станция (там боев сейчас нет). Там есть квартал многоэтажек, известный как укрепрайон "Крепость" (там тоже боев нет).Скорее, бои идут на окраинах и дачных массивах. Там у русской армии есть продвижение."Нам не удалось отсечь Авдеевку по широкой линии окружения. Мы застряли под Петровским (Степовое), мы застряли под Тоненьким и Северным. У нас не получилось полностью окружить всю Авдеевку, потому что ВСУ нагнали туда большое количество резервов.Но поскольку в город ведет только 1,5 трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные (Зеленский фотографировался у таблички "Авдеевка" с кучей флагов), то мы их взяли под частичный огневой контроль.Были видео, где мы уничтожали танки. С каждым днем приближаясь к ней, мы ухудшаем логистику противника. ВСУ могут по ней передвигаться только ночью или на больших скоростях. Легковые машины еще могут проскочить, а грузовые "Уралы" — нет.Так что противник внутри города не может снабжать крупную группировку. Она у него ограничена по размерам", – рассказал Угольный.По его словам, у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что им там проще снабжаться."А сам город – в охвате. Коммуникации – под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Именно это имеет в виду украинский военкор Бутусов, когда говорит, что "нам нужны резервы, потому что русские просачиваются через наши порядки", – сказал эксперт."Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза пообещала нарастить военные поставки военной продукции киевскому режиму, увеличив производство на 40%.Евробюрократия имеет свои представления, от реальности, как показывает практика, они очень сильно отличаются в сторону завышенных ожиданий, говорит аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.В Европе, отмечает он, идет острая дискуссия по поводу того, как потратить эти деньги с точки зрения поставок вооружений. Потратить ли их исключительно на европейскую промышленность, или на то, чтобы кто-то для Европы это сделал.Сторонником первого варианта является Франция. Она блокирует любые решения, связанные с тем, что эти деньги могут быть отданы куда-то за пределы Еврозоны. Если они настоят на своем, то они все провалят, потому что производственных мощностей, чтобы существенно нарастить выпуск оборонной техники, нет.Их создание потребует увеличения спроса на материалы, специалистов, в итоге эта техника станет гораздо дороже, чем к ней привыкли. На выделенные объемы техники можно будет приобрести гораздо меньше, произойдет инфляция вооружений. Когда на какие-то типы техники растет спрос, они резко дорожают, сообщил Голубовский."Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность. Европа всегда полагалась на США в деле обеспечения своей безопасности и считала, что ей ничего не угрожает и никогда угрожать не будет. В связи с этим есть вопрос политический и экономический.Политический — это как убедить население Европы в том, что нужно тратить очень большие деньги на вооружение. Для этого придумывают истории о войне с Россией в 2044 году.Смогут ли они в этом убедить избирателей, манипулируя общественным мнением, зависит от многих факторов, потому что поддержка войны на Украине падает, социальные проблемы в Европе растут. Не думаю, что люди между решением своих проблем и гонкой вооружений выберут последнее, если только их сильно не напугать", – заявил аналитик."Оздоровление общества и экономики"Сейчас время в вопросе проведения СВО работает на Россию, а не на Запад, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Хоть и медленно, но происходит оздоровление общества и экономики, поясняет он. Наша военная промышленность встает на ноги. Да, не всем все нравится. Даже министру обороны не все нравится в части производства танков и артиллерии.Тем не менее наша экономика сохранила устойчивость в условиях беспрецедентного давления этих двух лет."Слухи о том, что мы "бензоколонка и черная дыра" – оказались сильно преувеличены.Если Россия вернется в состояние, когда она снова может стать самодостаточным государством, учитывая наши потенциальные технологические и интеллектуальные возможности (потому что последние 20-30 лет мы все равно отставали), а также людские ресурсы, все у нас будет хорошо.Главное – не впадать в панику, не поддаваться на провокации и не спешить сдавать позиции, как это уже было в нашей истории при большевиках и при Горбачеве", – сказал Кочетков.Если не произойдет измены внутри элиты или "Минска-4", наши перспективы будут гораздо радужнее, чем у наших противников, уверен политолог.

https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

https://ukraina.ru/20240206/1053105400.html

https://ukraina.ru/20240206/1053105808.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, авдеевка, всу, украина, владимир зеленский, дмитрий голубовский, европа, сво, россия, алексей кочетков, запад, экономика