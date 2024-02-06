Бои за Авдеевку, что Европа может поставить Украине. О чём говорили эксперты 6 февраля
"Сам город – в охвате"
В телеграм-каналах публикуется информация, что главным результатом минувшей недели для ВС РФ стало наше продвижение у Авдеевки, где удалось вбить в позиции ВСУ сразу два клина, на юго-востоке и северо-востоке, а также завязать городские бои.
Наша армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на этих направлениях, и определенные успехи у нас есть, отмечает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.
При этом, признаёт он, в центре Авдеевки боев нет. В зависимости от того, что считать центром. Там есть железнодорожная станция (там боев сейчас нет). Там есть квартал многоэтажек, известный как укрепрайон "Крепость" (там тоже боев нет).
Скорее, бои идут на окраинах и дачных массивах. Там у русской армии есть продвижение.
"Нам не удалось отсечь Авдеевку по широкой линии окружения. Мы застряли под Петровским (Степовое), мы застряли под Тоненьким и Северным. У нас не получилось полностью окружить всю Авдеевку, потому что ВСУ нагнали туда большое количество резервов.
Но поскольку в город ведет только 1,5 трассы, включая трассу, где любят фотографироваться украинские политики и военные (Зеленский фотографировался у таблички "Авдеевка" с кучей флагов), то мы их взяли под частичный огневой контроль.
Были видео, где мы уничтожали танки. С каждым днем приближаясь к ней, мы ухудшаем логистику противника. ВСУ могут по ней передвигаться только ночью или на больших скоростях. Легковые машины еще могут проскочить, а грузовые "Уралы" — нет.
Так что противник внутри города не может снабжать крупную группировку. Она у него ограничена по размерам", – рассказал Угольный.
Вчера, 14:35Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной рекеПосле взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
По его словам, у противника сложился серьезный дефицит сил внутри самого города. Но на окраинах (Северное, Тоненькое, Ласточкино, Бердычи, Петровское и Очеретино) у них сил довольно много, потому что им там проще снабжаться.
"А сам город – в охвате. Коммуникации – под нашим частичным огневым контролем. Внутри города у ВСУ ограниченное количество ресурсов. Именно это имеет в виду украинский военкор Бутусов, когда говорит, что "нам нужны резервы, потому что русские просачиваются через наши порядки", – сказал эксперт.
"Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза пообещала нарастить военные поставки военной продукции киевскому режиму, увеличив производство на 40%.
Евробюрократия имеет свои представления, от реальности, как показывает практика, они очень сильно отличаются в сторону завышенных ожиданий, говорит аналитик, публицист Дмитрий Голубовский.
В Европе, отмечает он, идет острая дискуссия по поводу того, как потратить эти деньги с точки зрения поставок вооружений. Потратить ли их исключительно на европейскую промышленность, или на то, чтобы кто-то для Европы это сделал.
Сторонником первого варианта является Франция. Она блокирует любые решения, связанные с тем, что эти деньги могут быть отданы куда-то за пределы Еврозоны. Если они настоят на своем, то они все провалят, потому что производственных мощностей, чтобы существенно нарастить выпуск оборонной техники, нет.
Их создание потребует увеличения спроса на материалы, специалистов, в итоге эта техника станет гораздо дороже, чем к ней привыкли. На выделенные объемы техники можно будет приобрести гораздо меньше, произойдет инфляция вооружений. Когда на какие-то типы техники растет спрос, они резко дорожают, сообщил Голубовский.
Вчера, 05:04Дмитрий Голубовский: Если Россия выиграет войну чипов, то заберет Одессу и оставит от Украины пятачокУкраина очень хороший противник, кусачий, но в меру слабый и реально системного сопротивления оказать не может. Украина — это хорошая боксёрская груша. Пока она функционирует, надо этим пользоваться, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
"Европейский ВПК после холодной войны пришел в негодность. Европа всегда полагалась на США в деле обеспечения своей безопасности и считала, что ей ничего не угрожает и никогда угрожать не будет. В связи с этим есть вопрос политический и экономический.
Политический — это как убедить население Европы в том, что нужно тратить очень большие деньги на вооружение. Для этого придумывают истории о войне с Россией в 2044 году.
Смогут ли они в этом убедить избирателей, манипулируя общественным мнением, зависит от многих факторов, потому что поддержка войны на Украине падает, социальные проблемы в Европе растут. Не думаю, что люди между решением своих проблем и гонкой вооружений выберут последнее, если только их сильно не напугать", – заявил аналитик.
"Оздоровление общества и экономики"
Сейчас время в вопросе проведения СВО работает на Россию, а не на Запад, считает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.
Хоть и медленно, но происходит оздоровление общества и экономики, поясняет он. Наша военная промышленность встает на ноги. Да, не всем все нравится. Даже министру обороны не все нравится в части производства танков и артиллерии.
Тем не менее наша экономика сохранила устойчивость в условиях беспрецедентного давления этих двух лет.
"Слухи о том, что мы "бензоколонка и черная дыра" – оказались сильно преувеличены.
Если Россия вернется в состояние, когда она снова может стать самодостаточным государством, учитывая наши потенциальные технологические и интеллектуальные возможности (потому что последние 20-30 лет мы все равно отставали), а также людские ресурсы, все у нас будет хорошо.
Главное – не впадать в панику, не поддаваться на провокации и не спешить сдавать позиции, как это уже было в нашей истории при большевиках и при Горбачеве", – сказал Кочетков.
Вчера, 04:52Алексей Кочетков: Пока Россия пытается сбросить ВСУ с неба, Великобритания лукаво затевает новую войну Мы 1,5 года занимались противодроновыми ружьями. Когда-то они были очень хорошей новинкой, но сейчас это устройство уже малоэффективно. Технологии несколько поменялись. ВСУ стали использовать нестандартные частоты, причем часто меняя их. Тут за ними уже не угонишься
Если не произойдет измены внутри элиты или "Минска-4", наши перспективы будут гораздо радужнее, чем у наших противников, уверен политолог.