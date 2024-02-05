https://ukraina.ru/20240205/1053099268.html

Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps

Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps - 05.02.2024 Украина.ру

Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps

Минобороны США давит на руководство Украины, чтобы они уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил 5 февраля журналист швейцарской газеты Le Temps

2024-02-05T16:20

2024-02-05T16:20

2024-02-05T16:20

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украина

сша

пентагон

минобороны

валерий залужный

владимир зеленский

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По его словам, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе"."Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения [...] было бы наказание в виде увольнения", — добавил он.Автор статьи убежден, что это именно Залужный, а не президент Украины Владимир Зеленский отрицает переговоры с Россией."Если он (Зеленский. — Ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — говорится в статье.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240205/1053096835.html

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новости, украина, сша, пентагон, минобороны, валерий залужный, владимир зеленский