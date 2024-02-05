Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Минобороны США давит на руководство Украины, чтобы они уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил 5 февраля журналист швейцарской газеты Le Temps
"Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США", — издание приводит слова источника в Минобороны Украины.
По его словам, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе".
"Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения [...] было бы наказание в виде увольнения", — добавил он.
Автор статьи убежден, что это именно Залужный, а не президент Украины Владимир Зеленский отрицает переговоры с Россией.
"Если он (Зеленский. — Ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — говорится в статье.
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.
*внесен в российский список экстремистов и террористов
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