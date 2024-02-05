Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps - 05.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240205/1053099268.html
Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps - 05.02.2024 Украина.ру
Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
Минобороны США давит на руководство Украины, чтобы они уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил 5 февраля журналист швейцарской газеты Le Temps
2024-02-05T16:20
2024-02-05T16:20
новости
украина
сша
пентагон
минобороны
валерий залужный
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430447_91:174:1420:921_1920x0_80_0_0_dcb2ca17486e6f4308b86d0dc6bf409e.jpg
По его словам, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе"."Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения [...] было бы наказание в виде увольнения", — добавил он.Автор статьи убежден, что это именно Залужный, а не президент Украины Владимир Зеленский отрицает переговоры с Россией."Если он (Зеленский. — Ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — говорится в статье.По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.*внесен в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240205/1053096835.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430447_4:148:1503:1272_1920x0_80_0_0_fcc22420c2f044ec7f1504ec83e489bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, пентагон, минобороны, валерий залужный, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Пентагон, Минобороны, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps

16:20 05.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Минобороны США давит на руководство Украины, чтобы они уволили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил 5 февраля журналист швейцарской газеты Le Temps

"Я слышал собственными ушами, что высокопоставленные американские военные говорили, что Валерий Залужный представляет собой серьезную проблему, что он даже является препятствием к продолжению получения Украиной военной помощи от США", — издание приводит слова источника в Минобороны Украины.

По его словам, Залужный совершил множество ошибок, которые привели к "нынешней катастрофе".
"Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения [...] было бы наказание в виде увольнения", — добавил он.
Автор статьи убежден, что это именно Залужный, а не президент Украины Владимир Зеленский отрицает переговоры с Россией.
"Если он (Зеленский. — Ред.) хочет вести переговоры, у Владимира Зеленского, возможно, не будет иного выбора, как расстаться со своим главнокомандующим", — говорится в статье.
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
Издание Asia Times опубликовала статью, в которой говорится, что в США опасались, что главком ВСУ Залужный повернет армию против Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд.
*внесен в российский список экстремистов и террористов
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
15:39
Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горлоВ украинской "схватке главкомов", этой новой национальной игре между верховным главнокомандующим и президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обозначился новый уровень, напоминающий знаменитый шутейный плакат "Никогда не сдавайся!"
 
НовостиУкраинаСШАПентагонМинобороныВалерий ЗалужныйВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16Зеленский отправит Залужного послом в Великобританию - депутат Рады
18:23Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине
17:59Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
17:58Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
17:39"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
17:27"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя
17:22Такер Карлсон в Москве. Насколько оправдан ажиотаж вокруг его приезда?
17:17Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУ
17:15Военные действия рано или поздно закончатся, Россия должна быть готова - Хуснуллин
16:59Военкоры поделятся опытом: как выжить в зоне СВО и привезти хороший репортаж
16:52Авдеевка: российские штурмовики перерезают город пополам. ВСУ могут уйти, сдаться или погибнуть
16:46Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет
16:41"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине
16:36Дональд Трамп и развал НАТО
16:20Пентагон давит на власти Украины, требуя уволить Залужного - Le Temps
16:19Украина скоро получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км - Наев
16:02Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского
15:44Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутат
15:39Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло
14:55Увольнение Залужного зависит не от Залужного - Кличко
Лента новостейМолния