https://ukraina.ru/20240205/1053091305.html

"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев

"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев - 05.02.2024 Украина.ру

"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев

В США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный повернет армию против президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд. Об этом говорится в аналитической статье на гонконгском портале Asia Times

2024-02-05T12:53

2024-02-05T12:53

2024-02-05T12:53

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владимир зеленский

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виктория нуланд

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Когда президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая непосредственно отвечает за политику США и НАТО в отношении Украины, бросилась в Киев, говорится в статье.По его словам, Залужный ещё в состоянии предпринять какие-то действия. А Нуланд, считает он, приехала в Киев, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским.Официально Вашингтон не заявляет о необходимости смены военного руководства Украины. "Белый дом заявляет, что это "внутренний украинский" вопрос, о котором Вашингтону нечего сказать. Конечно, это чистая ерунда. Вашингтон манипулировал внутренней политикой Украины еще до 2014 года", пишет автор.По его мнению, отставка Залужного не должна никого удивлять, так как "кто-то должен взять на себя вину за провал так называемого контрнаступления Киева и растрату миллиардов долларов на американское оборудование и поставки".Он добавил, что ситуация на фронте для Украины также ухудшается, так как "Украине скоро грозит потеря Авдеевки".По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".*внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240202/1053053732.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сша, отставка, виктория нуланд, вашингтон