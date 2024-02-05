"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев - 05.02.2024 Украина.ру
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"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев
"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев - 05.02.2024 Украина.ру
"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев
В США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный повернет армию против президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд. Об этом говорится в аналитической статье на гонконгском портале Asia Times
2024-02-05T12:53
2024-02-05T12:53
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
сша
отставка
виктория нуланд
вашингтон
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Когда президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая непосредственно отвечает за политику США и НАТО в отношении Украины, бросилась в Киев, говорится в статье.По его словам, Залужный ещё в состоянии предпринять какие-то действия. А Нуланд, считает он, приехала в Киев, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским.Официально Вашингтон не заявляет о необходимости смены военного руководства Украины. "Белый дом заявляет, что это "внутренний украинский" вопрос, о котором Вашингтону нечего сказать. Конечно, это чистая ерунда. Вашингтон манипулировал внутренней политикой Украины еще до 2014 года", пишет автор.По его мнению, отставка Залужного не должна никого удивлять, так как "кто-то должен взять на себя вину за провал так называемого контрнаступления Киева и растрату миллиардов долларов на американское оборудование и поставки".Он добавил, что ситуация на фронте для Украины также ухудшается, так как "Украине скоро грозит потеря Авдеевки".По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".*внесен в российский список экстремистов и террористов
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сша, отставка, виктория нуланд, вашингтон
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, США, отставка, Виктория Нуланд, Вашингтон

"Залужный развернёт армию против Зеленского": в СМИ выяснили, для чего Нуланд примчалась в Киев

12:53 05.02.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак и Виктория Нуланд
Андрей Ермак и Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
В США опасались, что главком ВСУ Валерий Залужный повернет армию против президента Украины Владимира Зеленского, поэтому в Киев направили госсекретаря Викторию Нуланд. Об этом говорится в аналитической статье на гонконгском портале Asia Times
Когда президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая непосредственно отвечает за политику США и НАТО в отношении Украины, бросилась в Киев, говорится в статье.

"Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом посоветовал ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве дела пойдут не так. Очевидно, были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского", - пишет автор.

По его словам, Залужный ещё в состоянии предпринять какие-то действия. А Нуланд, считает он, приехала в Киев, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским.
Официально Вашингтон не заявляет о необходимости смены военного руководства Украины. "Белый дом заявляет, что это "внутренний украинский" вопрос, о котором Вашингтону нечего сказать. Конечно, это чистая ерунда. Вашингтон манипулировал внутренней политикой Украины еще до 2014 года", пишет автор.
По его мнению, отставка Залужного не должна никого удивлять, так как "кто-то должен взять на себя вину за провал так называемого контрнаступления Киева и растрату миллиардов долларов на американское оборудование и поставки".
Он добавил, что ситуация на фронте для Украины также ухудшается, так как "Украине скоро грозит потеря Авдеевки".
По информации западных СМИ, Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран "Группы семи" заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал возможную отставку Залужного. Президент Украины заверил, что думает о перезагрузке "не одного человека, а направления руководства страной".
*внесен в российский список экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 15:56
Генерал пошел в атаку: Залужный против ЗеленскогоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наносит ответный удар Зеленскому. Снова через западные СМИ
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСШАотставкаВиктория НуландВашингтон
 
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