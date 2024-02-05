https://ukraina.ru/20240205/1053089672.html
Зеленский заявил о необходимости смены руководства Украины
Зеленский заявил о необходимости смены руководства Украины - 05.02.2024 Украина.ру
Зеленский заявил о необходимости смены руководства Украины
Украине необходима смена руководства, не только военного, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью директору итальянского телеканала Tg1 Джану Марко Кьоччи
2024-02-05T12:12
2024-02-05T12:12
2024-02-05T12:12
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
руководство
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Зеленский подчеркнул, что подразумевает смену руководства в ряде секторов, не только в военном."Поэтому я и говорю о перезапуске, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - добавил Зеленский.Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.*внесен в российский список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240205/1053082437.html
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, руководство
Зеленский заявил о необходимости смены руководства Украины
Украине необходима смена руководства, не только военного, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью директору итальянского телеканала Tg1 Джану Марко Кьоччи
"Это вопрос людей, которые будут руководить Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало. […] Я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - ответил Зеленский
на вопрос о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного
.
Зеленский подчеркнул, что подразумевает смену руководства в ряде секторов, не только в военном.
"Поэтому я и говорю о перезапуске, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", - добавил Зеленский.
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного.
Вечером 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному
объявили об отставке, но "указа пока нет". По словам украинского депутата, Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, но он отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.
*внесен в российский список экстремистов и террористов