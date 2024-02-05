Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром - 05.02.2024 Украина.ру
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Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром
Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром - 05.02.2024 Украина.ру
Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром
Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не буду удалять из плейлиста песни группы "Океан Эльзы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
2024-02-05T03:20
2024-02-05T03:20
новости
украина
россия
сво
бог
спецоперация
война
командование
океан эльзы
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Война — это лакмусовая бумажка общества, на фронте я вижу, как эта бумажка краснеет. Где-то в столице носки надевают далеко не на ступни, а бабушка из российской провинции на днях передала нам автомобиль "Нива", рассказал командир.Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не собираюсь удалять из плейлиста "Океан Эльзы", добавил офицер.Я не верю в бога и на любые утверждения, что люди сами делают свой выбор, я отвечу как командир роты. Я лично жестко накажу своего подчинённого, если он решится на жестокое обращение с пленным на основании того, что "они же наших парней не жалеют", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240201/1053014294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сво, бог, спецоперация, война, командование, океан эльзы
Новости, Украина, Россия, СВО, бог, Спецоперация, война, командование, Океан Эльзы

Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром

03:20 05.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не буду удалять из плейлиста песни группы "Океан Эльзы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
Война — это лакмусовая бумажка общества, на фронте я вижу, как эта бумажка краснеет. Где-то в столице носки надевают далеко не на ступни, а бабушка из российской провинции на днях передала нам автомобиль "Нива", рассказал командир.
Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не собираюсь удалять из плейлиста "Океан Эльзы", добавил офицер.
"Когда-то я думал, если бог есть, как вообще могут быть в мире детские онкологические центры? Сейчас, увидев то, что я увидел, вопросов стало ещё больше. Так что, если бог есть, в моем понимании он - хреновый командир ", - подчеркнул Француз.
Я не верю в бога и на любые утверждения, что люди сами делают свой выбор, я отвечу как командир роты. Я лично жестко накажу своего подчинённого, если он решится на жестокое обращение с пленным на основании того, что "они же наших парней не жалеют", заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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