https://ukraina.ru/20240205/1053052024.html

Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром

Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром - 05.02.2024 Украина.ру

Воюем не с Украиной: командир роты раскрыл, почему слушает "Океан Эльзы" и считает бога плохим командиром

Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не буду удалять из плейлиста песни группы "Океан Эльзы". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз

2024-02-05T03:20

2024-02-05T03:20

2024-02-05T03:20

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Война — это лакмусовая бумажка общества, на фронте я вижу, как эта бумажка краснеет. Где-то в столице носки надевают далеко не на ступни, а бабушка из российской провинции на днях передала нам автомобиль "Нива", рассказал командир.Мы воюем не с Украиной, а с мразью, которая просочилась во власть и теперь уничтожает наших братьев. Украинцы — наши братья и пускай их зомбировали, но я не собираюсь удалять из плейлиста "Океан Эльзы", добавил офицер.Я не верю в бога и на любые утверждения, что люди сами делают свой выбор, я отвечу как командир роты. Я лично жестко накажу своего подчинённого, если он решится на жестокое обращение с пленным на основании того, что "они же наших парней не жалеют", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240201/1053014294.html

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новости, украина, россия, сво, бог, спецоперация, война, командование, океан эльзы