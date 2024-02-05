https://ukraina.ru/20240205/1053051502.html

"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты

"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты - 05.02.2024 Украина.ру

"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты

Сама по себе мечта вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз

2024-02-05T03:40

2024-02-05T03:40

2024-02-05T03:40

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С возрастом я перестал мечтать, тем более за будущее своих подчинённых. Раньше я мечтал о большой семье — трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь — ни семьи, ни детей, на меня иногда давит этот груз, рассказал офицер.Поэтому сама по себе мечта иногда вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть, у каждого своя. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации, добавил командир.Я считаю, что рассказывать близким вообще ничего о фронте не надо, потому что они переживают больше, чем мы тут. Поэтому на любые вопросы всегда есть один ответ: "Всё хорошо", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240201/1053034740.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, спецоперация, мечта, командование, офицеры, вс рф, бойцы, война