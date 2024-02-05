"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты - 05.02.2024 Украина.ру
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"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты
"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты - 05.02.2024 Украина.ру
"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты
Сама по себе мечта вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
2024-02-05T03:40
2024-02-05T03:40
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С возрастом я перестал мечтать, тем более за будущее своих подчинённых. Раньше я мечтал о большой семье — трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь — ни семьи, ни детей, на меня иногда давит этот груз, рассказал офицер.Поэтому сама по себе мечта иногда вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть, у каждого своя. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации, добавил командир.Я считаю, что рассказывать близким вообще ничего о фронте не надо, потому что они переживают больше, чем мы тут. Поэтому на любые вопросы всегда есть один ответ: "Всё хорошо", заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240201/1053034740.html
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, мечта, командование, офицеры, вс рф, бойцы, война
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, мечта, командование, офицеры, ВС РФ, бойцы, война

"Всё хорошо": командир роты рассказал, какой девушке посвящает свои подвиги и почему цели важнее мечты

03:40 05.02.2024
 
Француз и Мыш
Француз и Мыш
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Сама по себе мечта вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
С возрастом я перестал мечтать, тем более за будущее своих подчинённых. Раньше я мечтал о большой семье — трёх детях, двух мальчиках и девочке. А сейчас я здесь — ни семьи, ни детей, на меня иногда давит этот груз, рассказал офицер.
Поэтому сама по себе мечта иногда вредна, вместо нее нужна цель, к которой ты идёшь. И у моих подчинённых такие цели есть, у каждого своя. Для меня главное - чтобы у бойцов была жизнь для их реализации, добавил командир.
"Насчёт девушки, все очень сложно, у меня есть своя Альона Лоренцо, и ей я посвящаю свои подвиги, но она не моя девушка... К сожалению, наверное, я переиграл в Дон Кихота. (Здесь имеется в виду Альдонса Лоренцо или Дульсинея Тобосская. — возлюбленная Дон Кихота из одноименного романа Сервантеса. Француз соединил имя героини с именем Алёна)", - поделился Француз.
Я считаю, что рассказывать близким вообще ничего о фронте не надо, потому что они переживают больше, чем мы тут. Поэтому на любые вопросы всегда есть один ответ: "Всё хорошо", заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
1 февраля, 17:16
Алексей Зубец: ЕС бросил Украине половину пайка, но флаг России еще не скоро будет развеваться над КиевомБлижайший год Украине придется жить на половинном пайке, вторую половину покрывать за счет резервов Центробанка и печатания денег. Это означает девальвацию гривны и бегство бизнеса, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
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