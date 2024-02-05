https://ukraina.ru/20240205/1052966966.html

Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины

Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины - 05.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины

Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-05T04:00

2024-02-05T04:00

2024-02-05T04:00

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На учениях в Польше НАТО хочет показать силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что сейчас Альянс не готов воевать с Россией, рассказал эксперт.Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт, добавил он.Запад и сейчас поддерживает Украину. На днях армия РФ уничтожила французских военнослужащих в пункте временной дислокации в Харькове. Поэтому Польша должна задуматься над тем, что в случае войны с Россией она может оказаться в такой же ситуации, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

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новости, украина, россия, польша, западная украина, нато, война, военные учения, запад, иностранные наемники