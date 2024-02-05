Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины - 05.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины
Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины - 05.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-05T04:00
2024-02-05T04:00
новости
украина
россия
польша
западная украина
нато
война
военные учения
запад
иностранные наемники
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На учениях в Польше НАТО хочет показать силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что сейчас Альянс не готов воевать с Россией, рассказал эксперт.Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт, добавил он.Запад и сейчас поддерживает Украину. На днях армия РФ уничтожила французских военнослужащих в пункте временной дислокации в Харькове. Поэтому Польша должна задуматься над тем, что в случае войны с Россией она может оказаться в такой же ситуации, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html
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польша
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новости, украина, россия, польша, западная украина, нато, война, военные учения, запад, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Польша, Западная Украина, НАТО, война, военные учения, Запад, иностранные наемники

Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины

04:00 05.02.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На учениях в Польше НАТО хочет показать силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что сейчас Альянс не готов воевать с Россией, рассказал эксперт.
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт, добавил он.
"Украина на момент распада СССР имела 50 миллионов населения. Это было больше, чем в Польше. Оборонно-промышленный потенциал Украины также превосходил польский. По уровню подготовки вооруженных сил и их количеству Украина также превосходила Польшу", - подчеркнул Евсеев.
Запад и сейчас поддерживает Украину. На днях армия РФ уничтожила французских военнослужащих в пункте временной дислокации в Харькове. Поэтому Польша должна задуматься над тем, что в случае войны с Россией она может оказаться в такой же ситуации, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Командир роты мотострелков Француз
28 января, 18:17
Командир роты мотострелков Француз: Война не спорт, никаких белых флагов, главное — победа, а не участиеФранцузу (это позывной) 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он — командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования — юридическое и системное программирование. И как у всех здесь ничем не преодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы
 
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