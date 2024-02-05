Военный эксперт раскрыл, готово ли НАТО к войне с Россией и может ли Польша повторить судьбу Украины
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
На учениях в Польше НАТО хочет показать силу собственному населению, вера в которую слегка пошатнулась. Но мы видим реальные возможности НАТО на Украине и понимаем, что сейчас Альянс не готов воевать с Россией, рассказал эксперт.
Теоретически, столкновение армий Польши и России может произойти только на территории западной Украины. Но если речь идет о территории Украины, то НАТО не имеет права вмешиваться в этот конфликт, добавил он.
"Украина на момент распада СССР имела 50 миллионов населения. Это было больше, чем в Польше. Оборонно-промышленный потенциал Украины также превосходил польский. По уровню подготовки вооруженных сил и их количеству Украина также превосходила Польшу", - подчеркнул Евсеев.
Запад и сейчас поддерживает Украину. На днях армия РФ уничтожила французских военнослужащих в пункте временной дислокации в Харькове. Поэтому Польша должна задуматься над тем, что в случае войны с Россией она может оказаться в такой же ситуации, заключил собеседник Украина.ру.
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