Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена - 31.01.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена
Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена - 31.01.2024 Украина.ру
Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена
Из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих, сообщили 31 января в Минобороны России
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:15
новости
россия
украина
военнопленные
минобороны рф
владимир зеленский
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Освобожденные россияне прилетят в Москву на лечение и реабилитацию.Украинской стороне передали 195 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в российском военном ведомстве.Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что на Украину вернулось 207 служащих ВСУ.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.Накануне, 27 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили подлинность списка погибших украинских военнопленных, который н опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, военнопленные, минобороны рф, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, военнопленные, Минобороны РФ, Владимир Зеленский

Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена

16:15 31.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВ Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих, сообщили 31 января в Минобороны России
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении МО РФ.
Освобожденные россияне прилетят в Москву на лечение и реабилитацию.
Украинской стороне передали 195 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в российском военном ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что на Украину вернулось 207 служащих ВСУ.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.
Накануне, 27 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили подлинность списка погибших украинских военнопленных, который н опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Кирилл Буданов
28 января, 10:07
Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 январяНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о скором обмене пленными. США давят на Грецию для поставок оружия Украине
 
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