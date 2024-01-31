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Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена

Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена - 31.01.2024 Украина.ру

Минобороны РФ: 195 россиян вернулись из украинского плена

Из украинского плена вернулись 195 российских военнослужащих, сообщили 31 января в Минобороны России

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:15

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Освобожденные россияне прилетят в Москву на лечение и реабилитацию.Украинской стороне передали 195 военнопленных Вооруженных сил Украины, добавили в российском военном ведомстве.Президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале заявил, что на Украину вернулось 207 служащих ВСУ.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.Представители экстренных служб сообщили, что на месте крушения самолета обнаружили оба черных ящика, которые пригодны для расшифровки.Накануне, 27 января, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили подлинность списка погибших украинских военнопленных, который н опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

https://ukraina.ru/20240128/1052942284.html

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новости, россия, украина, военнопленные, минобороны рф, владимир зеленский