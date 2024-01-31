https://ukraina.ru/20240131/1053006077.html

Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg

Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg - 31.01.2024 Украина.ру

Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался покинуть пост. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники

2024-01-31T14:32

2024-01-31T14:32

2024-01-31T14:32

валерий залужный

отставка

владимир зеленский

новости

должность

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В понедельник, 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на поле боя.Зеленский предложил главкому занять другую должность после провала украинского контрнаступления. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, главнокомандующий отказался уйти со своего поста.Зеленский с Залужным на встрече также спорили из-за нового непопулярного у населения закона о мобилизации.Кроме того, по данным издания, Зеленский и его команда обсуждали стратегию с военным руководством на ближайший год, когда помощь Украине со стороны Запада задержится из-за политических разногласий.Разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта. Сейчас президент Украины настаивает на более "смелом подходе к конфликту", что расходится с более консервативным подходом главкома.Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона указал, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление, несмотря на то, что предыдущее провалилось.

https://ukraina.ru/20240131/1053000020.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

валерий залужный, отставка, владимир зеленский, новости, должность