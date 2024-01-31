https://ukraina.ru/20240131/1053006077.html
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg - 31.01.2024 Украина.ру
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался покинуть пост. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
валерий залужный
отставка
владимир зеленский
новости
должность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430706_0:87:1722:1056_1920x0_80_0_0_092e5255f5a78820ea23764eee7b0400.jpg
В понедельник, 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на поле боя.Зеленский предложил главкому занять другую должность после провала украинского контрнаступления. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, главнокомандующий отказался уйти со своего поста.Зеленский с Залужным на встрече также спорили из-за нового непопулярного у населения закона о мобилизации.Кроме того, по данным издания, Зеленский и его команда обсуждали стратегию с военным руководством на ближайший год, когда помощь Украине со стороны Запада задержится из-за политических разногласий.Разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта. Сейчас президент Украины настаивает на более "смелом подходе к конфликту", что расходится с более консервативным подходом главкома.Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона указал, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление, несмотря на то, что предыдущее провалилось.
https://ukraina.ru/20240131/1053000020.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052430706_128:0:1568:1080_1920x0_80_0_0_87f77ac8d7844d3b095098571b180d9b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
валерий залужный, отставка, владимир зеленский, новости, должность
Валерий Залужный, отставка, Владимир Зеленский, Новости, должность
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался покинуть пост. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
В понедельник, 29 января президент Украины Владимир Зеленский
встретился с Залужным
и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на поле боя.
Зеленский предложил главкому занять другую должность после провала украинского контрнаступления. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, главнокомандующий отказался уйти со своего поста.
Зеленский с Залужным на встрече также спорили из-за нового непопулярного у населения закона о мобилизации.
Кроме того, по данным издания, Зеленский и его команда обсуждали стратегию с военным руководством на ближайший год, когда помощь Украине со стороны Запада задержится из-за политических разногласий.
Разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта. Сейчас президент Украины настаивает на более "смелом подходе к конфликту", что расходится с более консервативным подходом главкома.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона указал, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление, несмотря на то, что предыдущее провалилось.