Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg - 31.01.2024 Украина.ру
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Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg - 31.01.2024 Украина.ру
Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался покинуть пост. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
2024-01-31T14:32
2024-01-31T14:32
валерий залужный
отставка
владимир зеленский
новости
должность
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В понедельник, 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на поле боя.Зеленский предложил главкому занять другую должность после провала украинского контрнаступления. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, главнокомандующий отказался уйти со своего поста.Зеленский с Залужным на встрече также спорили из-за нового непопулярного у населения закона о мобилизации.Кроме того, по данным издания, Зеленский и его команда обсуждали стратегию с военным руководством на ближайший год, когда помощь Украине со стороны Запада задержится из-за политических разногласий.Разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта. Сейчас президент Украины настаивает на более "смелом подходе к конфликту", что расходится с более консервативным подходом главкома.Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона указал, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление, несмотря на то, что предыдущее провалилось.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
валерий залужный, отставка, владимир зеленский, новости, должность
Валерий Залужный, отставка, Владимир Зеленский, Новости, должность

Залужный отказался покинуть пост главнокомандующего ВСУ - Bloomberg

14:32 31.01.2024
 
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался покинуть пост. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
В понедельник, 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в своем офисе в Киеве, чтобы обсудить ситуацию на поле боя.
Зеленский предложил главкому занять другую должность после провала украинского контрнаступления. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, главнокомандующий отказался уйти со своего поста.
Зеленский с Залужным на встрече также спорили из-за нового непопулярного у населения закона о мобилизации.
Кроме того, по данным издания, Зеленский и его команда обсуждали стратегию с военным руководством на ближайший год, когда помощь Украине со стороны Запада задержится из-за политических разногласий.
Разногласия между Зеленским и Залужным возникли еще в первые месяцы конфликта. Сейчас президент Украины настаивает на более "смелом подходе к конфликту", что расходится с более консервативным подходом главкома.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона указал, что украинская армия скоро начнет следующее контрнаступление, несмотря на то, что предыдущее провалилось.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
12:34
Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление Украинская армия скоро начнёт следующее контрнаступление, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона
 
Валерий ЗалужныйотставкаВладимир ЗеленскийНовостидолжность
 
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