Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Украинская армия скоро начнёт следующее контрнаступление, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона
По словам главы украинской разведки, сейчас продолжается наступательная операция российской армии, которая началась в ноябре 2023 года. "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло", добавил Буданов.
"Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет полностью... Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", − подытожил Буданов.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".