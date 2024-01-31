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Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление

Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление - 31.01.2024 Украина.ру

Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление

Украинская армия скоро начнёт следующее контрнаступление, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона

2024-01-31T12:34

2024-01-31T12:34

2024-01-31T12:34

новости

украина

кирилл буданов

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

всу

контрнаступление

украинская армия

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По словам главы украинской разведки, сейчас продолжается наступательная операция российской армии, которая началась в ноябре 2023 года. "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло", добавил Буданов.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ukraina.ru/20240131/1052999428.html

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новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), всу, контрнаступление, украинская армия