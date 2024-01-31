Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление - 31.01.2024 Украина.ру
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Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление
Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление - 31.01.2024 Украина.ру
Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление
Украинская армия скоро начнёт следующее контрнаступление, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона
2024-01-31T12:34
2024-01-31T12:34
новости
украина
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
всу
контрнаступление
украинская армия
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По словам главы украинской разведки, сейчас продолжается наступательная операция российской армии, которая началась в ноябре 2023 года. "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло", добавил Буданов.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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новости, украина, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), всу, контрнаступление, украинская армия
Новости, Украина, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), ВСУ, контрнаступление, украинская армия

Буданов рассказал, когда ВСУ пойдут в очередное наступление

12:34 31.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo BudanovКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Кирило Буданов / Kyrylo Budanov
Читать в
Украинская армия скоро начнёт следующее контрнаступление, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона
По словам главы украинской разведки, сейчас продолжается наступательная операция российской армии, которая началась в ноябре 2023 года. "К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло", добавил Буданов.
"Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет полностью... Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", − подытожил Буданов.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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НовостиУкраинаКирилл БудановГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)ВСУконтрнаступлениеукраинская армия
 
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