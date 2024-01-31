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Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны

Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны - 31.01.2024 Украина.ру

Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны

Уже трое украинцев подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на выезд из страны, сообщили 31 января журналисты "Страна.ua"

2024-01-31T11:22

2024-01-31T11:22

2024-01-31T11:22

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пограничная служба украины

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Ограничение выезда за границу во время военного положения было незаконным, считают истцы. Запрет нарушал их право на свободу передвижения.Один из истцов – Андрей Кузьменко – пытался выехать с Украины в мае 2022 года. На границе он предъявил военный билет с отметкой о снятии с воинского учета, так как ранее он был судим. Пограничники его не выпустили, выдав письменный отказ, где не указывались конкретные основания.Кузьменко обратился в европейский суд. По его словам, ни один из украинских законов не содержал запрета на выезд мужчин из страны - и что установление любого такого запрета посредством подзаконных актов (то есть, указом президента) противоречило Конституции. Но этот иск украинские суды отклонили.Второй истец, обратившийся в ЕСПЧ, Кирилл Дорондов в октябре 2022 года попытался выехать в Польшу на учёбу. На границе он показал документы, подтверждающие, что является студентом, а также копию своего письменного заявления, направленного в военкомат с просьбой об отсрочке.Погранслужба Украины отказала в пропуске, не объяснив четких оснований. Дородному выдали документ с перечислением законов и указов о военном положении и мобилизации.Он также обратился в суды, но там не отменили отказ погранслужбы, а только подтвердили, что как студент он не подлежит мобилизации.Ещё одним украинцев, подавшим иск в ЕСПЧ, стал житель Киевской области Олег Кониченко. В марте 2022 года он пытался выехать из страны с двухлетним сыном. В выезде было отказано без предъявления письменных обоснований.Кониченко попытался выехать повторно в мае. На границе он показал документ, что с женой развелся, а сын проживает с ним. Но снова получил отказ. В нем указывалось, что мужчина не предоставил документов для выезда, но не уточнялось, каких именно.Он обратился в суд и заявил, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны)."Закон о мобилизации, на который ссылались власти, не регулировал вопросы, связанные с пересечением государственной границы, и не уточнял, какие документы необходимы для этого", - говорилось в исковых заявлениях.Кониченко собрал большой пакет документов, подтверждающий, что он отец-одиночка, но украинские суды отказали ему. Поэтому он обратился в европейский суд.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.

https://ukraina.ru/20240117/1052719989.html

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новости, украина, еспч, суд, пересечение границы, украинцы, мобилизация, пограничная служба украины