Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны - 31.01.2024 Украина.ру
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Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны
Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны - 31.01.2024 Украина.ру
Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны
Уже трое украинцев подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на выезд из страны, сообщили 31 января журналисты "Страна.ua"
2024-01-31T11:22
2024-01-31T11:22
новости
украина
еспч
суд
пересечение границы
украинцы
мобилизация
пограничная служба украины
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Ограничение выезда за границу во время военного положения было незаконным, считают истцы. Запрет нарушал их право на свободу передвижения.Один из истцов – Андрей Кузьменко – пытался выехать с Украины в мае 2022 года. На границе он предъявил военный билет с отметкой о снятии с воинского учета, так как ранее он был судим. Пограничники его не выпустили, выдав письменный отказ, где не указывались конкретные основания.Кузьменко обратился в европейский суд. По его словам, ни один из украинских законов не содержал запрета на выезд мужчин из страны - и что установление любого такого запрета посредством подзаконных актов (то есть, указом президента) противоречило Конституции. Но этот иск украинские суды отклонили.Второй истец, обратившийся в ЕСПЧ, Кирилл Дорондов в октябре 2022 года попытался выехать в Польшу на учёбу. На границе он показал документы, подтверждающие, что является студентом, а также копию своего письменного заявления, направленного в военкомат с просьбой об отсрочке.Погранслужба Украины отказала в пропуске, не объяснив четких оснований. Дородному выдали документ с перечислением законов и указов о военном положении и мобилизации.Он также обратился в суды, но там не отменили отказ погранслужбы, а только подтвердили, что как студент он не подлежит мобилизации.Ещё одним украинцев, подавшим иск в ЕСПЧ, стал житель Киевской области Олег Кониченко. В марте 2022 года он пытался выехать из страны с двухлетним сыном. В выезде было отказано без предъявления письменных обоснований.Кониченко попытался выехать повторно в мае. На границе он показал документ, что с женой развелся, а сын проживает с ним. Но снова получил отказ. В нем указывалось, что мужчина не предоставил документов для выезда, но не уточнялось, каких именно.Он обратился в суд и заявил, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны)."Закон о мобилизации, на который ссылались власти, не регулировал вопросы, связанные с пересечением государственной границы, и не уточнял, какие документы необходимы для этого", - говорилось в исковых заявлениях.Кониченко собрал большой пакет документов, подтверждающий, что он отец-одиночка, но украинские суды отказали ему. Поэтому он обратился в европейский суд.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
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новости, украина, еспч, суд, пересечение границы, украинцы, мобилизация, пограничная служба украины
Новости, Украина, ЕСПЧ, Суд, пересечение границы, украинцы, мобилизация, Пограничная служба Украины

Украинцы пожаловались в ЕСПЧ из-за запрета на выезд из страны

11:22 31.01.2024
 
© РИА Новости . Доминик Вомер / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Доминик Вомер
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Уже трое украинцев подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на выезд из страны, сообщили 31 января журналисты "Страна.ua"
Ограничение выезда за границу во время военного положения было незаконным, считают истцы. Запрет нарушал их право на свободу передвижения.
Один из истцов – Андрей Кузьменко – пытался выехать с Украины в мае 2022 года. На границе он предъявил военный билет с отметкой о снятии с воинского учета, так как ранее он был судим. Пограничники его не выпустили, выдав письменный отказ, где не указывались конкретные основания.
Кузьменко обратился в европейский суд. По его словам, ни один из украинских законов не содержал запрета на выезд мужчин из страны - и что установление любого такого запрета посредством подзаконных актов (то есть, указом президента) противоречило Конституции. Но этот иск украинские суды отклонили.
Второй истец, обратившийся в ЕСПЧ, Кирилл Дорондов в октябре 2022 года попытался выехать в Польшу на учёбу. На границе он показал документы, подтверждающие, что является студентом, а также копию своего письменного заявления, направленного в военкомат с просьбой об отсрочке.
Погранслужба Украины отказала в пропуске, не объяснив четких оснований. Дородному выдали документ с перечислением законов и указов о военном положении и мобилизации.
Он также обратился в суды, но там не отменили отказ погранслужбы, а только подтвердили, что как студент он не подлежит мобилизации.
Ещё одним украинцев, подавшим иск в ЕСПЧ, стал житель Киевской области Олег Кониченко. В марте 2022 года он пытался выехать из страны с двухлетним сыном. В выезде было отказано без предъявления письменных обоснований.
Кониченко попытался выехать повторно в мае. На границе он показал документ, что с женой развелся, а сын проживает с ним. Но снова получил отказ. В нем указывалось, что мужчина не предоставил документов для выезда, но не уточнялось, каких именно.
Он обратился в суд и заявил, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан (в том числе на выезд из страны).
"Закон о мобилизации, на который ссылались власти, не регулировал вопросы, связанные с пересечением государственной границы, и не уточнял, какие документы необходимы для этого", - говорилось в исковых заявлениях.
Кониченко собрал большой пакет документов, подтверждающий, что он отец-одиночка, но украинские суды отказали ему. Поэтому он обратился в европейский суд.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2024
17 января, 04:05
"Остатки населения на выжженной земле". Украинские эксперты и политики о будущем страныНа Украине обеспокоены приостановкой западной помощи и размышляют, спасет ли Британия киевский режим в сложившейся ситуации. Думают и о том, что может (и может ли) спасти не режим, но саму Украину
 
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