https://ukraina.ru/20240129/1052960647.html

Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев

Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев - 29.01.2024 Украина.ру

Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, что может измениться в геополитике с приходом Дональда Трампа к власти в США, а также дал прогноз по вероятным тактическим изменениям и новым решениям со стороны России в рамках СВО

2024-01-29T14:07

2024-01-29T14:07

2024-01-29T14:07

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россия

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запад

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прибалтика

нато

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00:26 - О заявлениях Сергея Лаврова в 2023 году по Украине; 03:18 - Избежит ли Россия конфронтации с Западом? 07:54 - О милитаризации Финляндии, Польши и Прибалтики; 10:03 - О решительных мерах РФ в рамках СВО; 14:30 - Что может спровоцировать Запад в российском продвижении? 16:20 - Насколько стабилен украинский режим? 32:01 - Как решить глобальный вопрос с границами НАТО?

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украина

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финляндия

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прибалтика

казахстан

чехия

черное море

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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