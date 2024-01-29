Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев - 29.01.2024 Украина.ру
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Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев
Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев - 29.01.2024 Украина.ру
Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, что может измениться в геополитике с приходом Дональда Трампа к власти в США, а также дал прогноз по вероятным тактическим изменениям и новым решениям со стороны России в рамках СВО
2024-01-29T14:07
2024-01-29T14:07
видео
россия
украина
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запад
финляндия
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прибалтика
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00:26 - О заявлениях Сергея Лаврова в 2023 году по Украине; 03:18 - Избежит ли Россия конфронтации с Западом? 07:54 - О милитаризации Финляндии, Польши и Прибалтики; 10:03 - О решительных мерах РФ в рамках СВО; 14:30 - Что может спровоцировать Запад в российском продвижении? 16:20 - Насколько стабилен украинский режим? 32:01 - Как решить глобальный вопрос с границами НАТО?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, сво, запад, финляндия, польша, прибалтика, нато, война, казахстан, наступление, всу, чехия, граница, владимир зеленский, выборы, дональд трамп, черное море, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Запад, Финляндия, Польша, Прибалтика, НАТО, война, Казахстан, наступление, ВСУ, Чехия, граница, Владимир Зеленский, выборы, Дональд Трамп, Черное море

Польша, Финляндия, Прибалтика? Кто ещё? О расширении конфликта с Украиной и шагах России - Ашимбаев

14:07 29.01.2024
 
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Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в эфире Украина.ру рассказал, что может измениться в геополитике с приходом Дональда Трампа к власти в США, а также дал прогноз по вероятным тактическим изменениям и новым решениям со стороны России в рамках СВО
00:26 - О заявлениях Сергея Лаврова в 2023 году по Украине;
03:18 - Избежит ли Россия конфронтации с Западом?
07:54 - О милитаризации Финляндии, Польши и Прибалтики;
10:03 - О решительных мерах РФ в рамках СВО;
14:30 - Что может спровоцировать Запад в российском продвижении?
16:20 - Насколько стабилен украинский режим?
32:01 - Как решить глобальный вопрос с границами НАТО?
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОЗападФинляндияПольшаПрибалтикаНАТОвойнаКазахстаннаступлениеВСУЧехияграницаВладимир ЗеленскийвыборыДональд ТрампЧерное море
 
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