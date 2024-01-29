"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом - 29.01.2024 Украина.ру
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"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом
"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом - 29.01.2024 Украина.ру
"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом
Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке. Но в целом, на фронте пока наблюдается позиционная война, которая не приведет к коренному перелому в военном конфликте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-01-29T04:56
2024-01-29T04:56
новости
россия
украина
сво
авдеевка
конфликт
война
оборона
огневые позиции
мариуполь
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Продвижение ВС РФ на 500 метров или на 1–2 километра на линии фронта не является существенным. Это некие позиционные результаты, которые не приводят к коренному перелому в военном конфликте, рассказал политтехнолог.Коренной переломом - это когда войска прорвали фронт и поехали до самой западной границы Украины. Такой была ситуация на фронте в 2014 году, когда был прорван украинский фронт под Мариуполем, добавил эксперт.Бойцы с фронта объясняют, что главная проблема — не взять территорию, а удержать ее. Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке, это хорошо. Но в общем на фронте пока продолжается позиционная война, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html
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авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, авдеевка, конфликт, война, оборона, огневые позиции, мариуполь, днр, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, Авдеевка, конфликт, война, оборона, огневые позиции, Мариуполь, ДНР, ВС РФ

"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом

04:56 29.01.2024
 
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Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке. Но в целом, на фронте пока наблюдается позиционная война, которая не приведет к коренному перелому в военном конфликте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Продвижение ВС РФ на 500 метров или на 1–2 километра на линии фронта не является существенным. Это некие позиционные результаты, которые не приводят к коренному перелому в военном конфликте, рассказал политтехнолог.
Коренной переломом - это когда войска прорвали фронт и поехали до самой западной границы Украины. Такой была ситуация на фронте в 2014 году, когда был прорван украинский фронт под Мариуполем, добавил эксперт.

"Тогда впереди стояла вся Украина, практически никем не обороняемая. Можно было ехать до ее западной границы: теоретически там, кроме районных отделов полиции, никого на пути не было", - указал Ющук.

Бойцы с фронта объясняют, что главная проблема — не взять территорию, а удержать ее. Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке, это хорошо. Но в общем на фронте пока продолжается позиционная война, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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