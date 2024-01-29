https://ukraina.ru/20240129/1052927480.html

"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом

"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом - 29.01.2024 Украина.ру

"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом

Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке. Но в целом, на фронте пока наблюдается позиционная война, которая не приведет к коренному перелому в военном конфликте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-29T04:56

2024-01-29T04:56

2024-01-29T04:56

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Продвижение ВС РФ на 500 метров или на 1–2 километра на линии фронта не является существенным. Это некие позиционные результаты, которые не приводят к коренному перелому в военном конфликте, рассказал политтехнолог.Коренной переломом - это когда войска прорвали фронт и поехали до самой западной границы Украины. Такой была ситуация на фронте в 2014 году, когда был прорван украинский фронт под Мариуполем, добавил эксперт.Бойцы с фронта объясняют, что главная проблема — не взять территорию, а удержать ее. Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке, это хорошо. Но в общем на фронте пока продолжается позиционная война, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html

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новости, россия, украина, сво, авдеевка, конфликт, война, оборона, огневые позиции, мариуполь, днр, вс рф