"Мы закрепились в Авдеевке": эксперт объяснил, что происходит на фронте и когда наступит коренной перелом
Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке. Но в целом, на фронте пока наблюдается позиционная война, которая не приведет к коренному перелому в военном конфликте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Продвижение ВС РФ на 500 метров или на 1–2 километра на линии фронта не является существенным. Это некие позиционные результаты, которые не приводят к коренному перелому в военном конфликте, рассказал политтехнолог.
Коренной переломом - это когда войска прорвали фронт и поехали до самой западной границы Украины. Такой была ситуация на фронте в 2014 году, когда был прорван украинский фронт под Мариуполем, добавил эксперт.
"Тогда впереди стояла вся Украина, практически никем не обороняемая. Можно было ехать до ее западной границы: теоретически там, кроме районных отделов полиции, никого на пути не было", - указал Ющук.
Бойцы с фронта объясняют, что главная проблема — не взять территорию, а удержать ее. Российские войска смогли закрепиться в Авдеевке, это хорошо. Но в общем на фронте пока продолжается позиционная война, заключил собеседник Украина.ру.
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