"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
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"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ
"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ
Большое количество уничтоженной вражеской техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Всего за время спецоперации я уничтожил 15 "гусянок". Среди них есть и танки, но в основном это были БМП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-27T04:00
2024-01-27T04:00
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Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Большое количество подбитой техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Установку ПТРК нельзя ставить так, чтобы она постоянно была на одном месте, добавил офицер.Когда наше подразделение находилось в Орлянке на Харьковском направлении меня закрепили к взводу. Мы стояли в лесополосе, ничего не было видно. Меня попросили занять позицию и я отработал ее по противнику, добавил он.Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052856819.html
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новости, вс рф, россия, украина, ракеты, огневые позиции, танки, бронетехника, война, сво, герой россии
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, ракеты, огневые позиции, танки, бронетехника, война, СВО, Герой России

"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ

04:00 27.01.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Большое количество уничтоженной вражеской техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Всего за время спецоперации я уничтожил 15 "гусянок". Среди них есть и танки, но в основном это были БМП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.
Большое количество подбитой техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Установку ПТРК нельзя ставить так, чтобы она постоянно была на одном месте, добавил офицер.
Когда наше подразделение находилось в Орлянке на Харьковском направлении меня закрепили к взводу. Мы стояли в лесополосе, ничего не было видно. Меня попросили занять позицию и я отработал ее по противнику, добавил он.

"Они (противник. - Ред.) навелись. И уже всё подряд летит в нашу сторону. Поэтому я у комбата спросил разрешение, чтобы я сам себе позицию выбирал", - подчеркнул Щербаков.

Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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