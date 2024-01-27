"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ
Большое количество уничтоженной вражеской техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Всего за время спецоперации я уничтожил 15 "гусянок". Среди них есть и танки, но в основном это были БМП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.
Большое количество подбитой техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Установку ПТРК нельзя ставить так, чтобы она постоянно была на одном месте, добавил офицер.
Когда наше подразделение находилось в Орлянке на Харьковском направлении меня закрепили к взводу. Мы стояли в лесополосе, ничего не было видно. Меня попросили занять позицию и я отработал ее по противнику, добавил он.
"Они (противник. - Ред.) навелись. И уже всё подряд летит в нашу сторону. Поэтому я у комбата спросил разрешение, чтобы я сам себе позицию выбирал", - подчеркнул Щербаков.
Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
24 января, 13:13Дело не в дефиците йода. Александр Хаминский о причинах феноменальной жестокости ВСУЧем обусловлена феноменальная жестокость ВСУ и как псевдоученые США экспериментируют над украинцами, в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по военной психиатрии, инструктор по военно-психологической подготовке подразделений специального назначения Росгвардии и МВД России Александр Хаминский