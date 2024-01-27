https://ukraina.ru/20240127/1052908555.html

"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ

"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру

"Я сам выбирал боевую позицию": Герой России Юрий Щербаков о том, как сумел уничтожить 15 "гусянок" ВСУ

Большое количество уничтоженной вражеской техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Всего за время спецоперации я уничтожил 15 "гусянок". Среди них есть и танки, но в основном это были БМП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-27T04:00

2024-01-27T04:00

2024-01-27T04:00

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Я хорошо помню первое наступление 11 мая 2023 года, тогда было очень тяжело. Фактически это был мой первый бой. На три единицы вражеской бронетехники я потратил больше 20 ракет, сообщил сержант.Большое количество подбитой техники — это не везение, а выбор правильной боевой позиции. Установку ПТРК нельзя ставить так, чтобы она постоянно была на одном месте, добавил офицер.Когда наше подразделение находилось в Орлянке на Харьковском направлении меня закрепили к взводу. Мы стояли в лесополосе, ничего не было видно. Меня попросили занять позицию и я отработал ее по противнику, добавил он.Всего за время спецоперации я уничтожил 15 гусянок (бронетехники на гусеничном ходу. — Ред.). Среди них есть и танки, но в основном это были БМП, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052856819.html

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новости, вс рф, россия, украина, ракеты, огневые позиции, танки, бронетехника, война, сво, герой россии