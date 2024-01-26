С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию - 26.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240126/1052932609.html
С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию
С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию - 26.01.2024 Украина.ру
С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию
Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову
2024-01-26T17:25
2024-01-26T17:25
новости
украина
всу
мобилизация
призыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052928056_0:0:1131:637_1920x0_80_0_0_6424b59047ecfd291415e442749e42c3.jpg
Журналист назвал Николова одним из главных специалистов по мобилизации. А вопрос мобилизации на Украине сейчас стоит остро.Подполковник ВСУ отметил, что военкоматы выполняют план по призыву, однако качество неудовлетворительно. "Для того, чтобы не проиграть, необходимо не только выполнять план по мобилизации, необходимы драконовские методы", пояснил он.По его словам, под мобилизацией подразумевается и работу в тылу или логистике.Николов предложил также привлекать уклонистов, которые пытались нелегально покинуть Украину."Этих лиц можно привлекать для оборудования инженерно-фортификационных укреплений, для работы на оборонных предприятиях, если они есть на Украине", - предложил ВСУшник.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
https://ukraina.ru/20240126/1052928441.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052928056_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_90ac635796d827040b94054e46f277eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, мобилизация, призыв
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, призыв

С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию

17:25 26.01.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
Читать в
Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову
Журналист назвал Николова одним из главных специалистов по мобилизации. А вопрос мобилизации на Украине сейчас стоит остро.
Подполковник ВСУ отметил, что военкоматы выполняют план по призыву, однако качество неудовлетворительно. "Для того, чтобы не проиграть, необходимо не только выполнять план по мобилизации, необходимы драконовские методы", пояснил он.
"Это тотальная мобилизация всего мужского и женского населения с 18 лет. […] Необходимо привлечь заключенных для выполнения боевых задач", - изложил подполковник свое видение мобилизации.
По его словам, под мобилизацией подразумевается и работу в тылу или логистике.
Николов предложил также привлекать уклонистов, которые пытались нелегально покинуть Украину.
"Этих лиц можно привлекать для оборудования инженерно-фортификационных укреплений, для работы на оборонных предприятиях, если они есть на Украине", - предложил ВСУшник.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
16:16
Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУМолодежь надо беречь, нельзя их бросать сразу в пекло, их на руках носить надо, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову
 
НовостиУкраинаВСУмобилизацияпризыв
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Подробности о погибших, помощь Европы. Итоги 26 января
17:44Что ЕС хочет провернуть под видом защиты от России: Носович о погребах для картошки за 60 млн. евро
17:42Установлено место пуска ракеты, поразившей Ил-76 с военнопленными
17:25С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию
17:19"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76
16:49Андрей Суздальцев: Пока Зеленский выпрыгивает из-за кустов, Германия пытается спихнуть Россию в болото
16:16Судьбу Украины будут решать зэки, если молодежь погибнет - подполковник ВСУ
15:50"Понятно, почему РФ продолжает СВО и готова к переговорам": Украина не смогла соврать об Ил-76 в СБ ООН
15:30Зеленского подставили а дальше - импичмент? Есть ли у США хитрый план и что будет с Украиной: Межуев
14:57Актера из "Слова пацана" внесли в базу украинского сайта "Миротворец"
14:57Владимир Сальдо: Зеленский устроил ВСУ "Бабий Яр", а Херсонская область готова завалить Россию помидорами
14:06"Система управления дала сбой": Царев объяснил неразбериху на Украине с ударом по Ил-76
13:59Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненависти
13:49"Они действительно думают, что мы сумасшедшие". Германия готовится воевать с Россией
13:29В Харькове переименовали "связанные с Россией" улицы
13:22Суд не будет рассматривать дело об убийстве журналиста Шеремета. Топи украинского правосудия
13:13В Раде готовят закон, позволяющий за деньги и легально "откосить" от мобилизации
13:13Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
13:09Сергей Михеев: Даже если Зеленский всех посадит и поубивает, ему придёт конец в марте или ноябре
13:07Новые реакторы, арест украинских агентов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 января
Лента новостейМолния