https://ukraina.ru/20240126/1052932609.html

С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию

С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию - 26.01.2024 Украина.ру

С 18 лет, включая женщин и зэков. Подполковник ВСУ предложил "драконовскую" мобилизацию

Украине необходимо проводить тотальную мобилизацию граждан с 18 лет, включая женщин и заключенных, заявил подполковник ВСУ Михаил Николов 26 января в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову

2024-01-26T17:25

2024-01-26T17:25

2024-01-26T17:25

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Журналист назвал Николова одним из главных специалистов по мобилизации. А вопрос мобилизации на Украине сейчас стоит остро.Подполковник ВСУ отметил, что военкоматы выполняют план по призыву, однако качество неудовлетворительно. "Для того, чтобы не проиграть, необходимо не только выполнять план по мобилизации, необходимы драконовские методы", пояснил он.По его словам, под мобилизацией подразумевается и работу в тылу или логистике.Николов предложил также привлекать уклонистов, которые пытались нелегально покинуть Украину."Этих лиц можно привлекать для оборудования инженерно-фортификационных укреплений, для работы на оборонных предприятиях, если они есть на Украине", - предложил ВСУшник.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.

https://ukraina.ru/20240126/1052928441.html

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новости, украина, всу, мобилизация, призыв