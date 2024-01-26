"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
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"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76
"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру
"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76
Россия решительно осуждает теракты киевского режима и тех, кто сделал их возможными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января на брифинге
2024-01-26T17:19
2024-01-26T17:19
новости
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
киевский режим
ил-76
теракт
запад
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В Киеве знали о рейсе Ил-76 и его гуманитарной составляющей, но все равно отдали приказ на уничтожение. Так Мария Захарова прокомментировала крушение военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа."Не менее циничной оказалась и реакция на Банковой. Там попытались сначала порадоваться и отчитаться перед своими гражданами об удачно проделанной работе. А потом начали всё отрицать и перекладывать вину за случившееся на Россию", - заявила Захарова.Киевский режим надеется подогреть затухающий интерес к мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок, считает Захарова."Кто и что контролирует на Банковой – это большой вопрос. Но вопрос этот следует задавать не представителям киевского режима, а тем, кто его создавал и кто сейчас его снабжает вооружениями", - заявила она. Захарова предложила переадресовать вопрос коллективному Западу, поддерживающему так называемую "молодую украинскую демократию". Россия решительно осуждает варварские преступления режима Зеленского и решительно осуждает всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа подобные террористические акты не осуществлялись бы, добавила представитель МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве ещё раз призвали все ответственные правительства, международные структуры не оставаться в стороне, выступить с осуждением этих жестоких терактов.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
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новости, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, киевский режим, ил-76, теракт, запад
Новости, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, киевский режим, Ил-76, теракт, Запад

"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76

17:19 26.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия решительно осуждает теракты киевского режима и тех, кто сделал их возможными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января на брифинге
В Киеве знали о рейсе Ил-76 и его гуманитарной составляющей, но все равно отдали приказ на уничтожение. Так Мария Захарова прокомментировала крушение военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа.
"Не менее циничной оказалась и реакция на Банковой. Там попытались сначала порадоваться и отчитаться перед своими гражданами об удачно проделанной работе. А потом начали всё отрицать и перекладывать вину за случившееся на Россию", - заявила Захарова.
Киевский режим надеется подогреть затухающий интерес к мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок, считает Захарова.
"Кто и что контролирует на Банковой – это большой вопрос. Но вопрос этот следует задавать не представителям киевского режима, а тем, кто его создавал и кто сейчас его снабжает вооружениями", - заявила она.
Захарова предложила переадресовать вопрос коллективному Западу, поддерживающему так называемую "молодую украинскую демократию".
"Вы вообще понимаете, в чьи руки вы направляете тяжелые вооружения, снаряды с обедненным ураном, кому вы даете миллиарды. Вы понимаете, что вы их уже мало контролируете, а то, что происходит у них там внутри, вы не контролируете вообще!" - заявила Захарова.
Россия решительно осуждает варварские преступления режима Зеленского и решительно осуждает всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа подобные террористические акты не осуществлялись бы, добавила представитель МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве ещё раз призвали все ответственные правительства, международные структуры не оставаться в стороне, выступить с осуждением этих жестоких терактов.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
13:59
Крушение Ил-76: новый повод Украины для разжигания войны и ненавистиЛогика военной пропаганды состоит не в том, что убийца назначается врагом, а в том, что враг назначается убийцей. Поэтому, каковы бы ни были реальные обстоятельства гибели самолета Ил-76 с его экипажем и пассажирами, украинские власти обвинят Россию. И это, к сожалению, сработает
 
НовостиУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир Зеленскийкиевский режимИл-76терактЗапад
 
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