https://ukraina.ru/20240126/1052931136.html

"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76

"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76 - 26.01.2024 Украина.ру

"Вы их уже не контролируете": Захарова обратилась к Западу по поводу сбитого Ил-76

Россия решительно осуждает теракты киевского режима и тех, кто сделал их возможными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 января на брифинге

2024-01-26T17:19

2024-01-26T17:19

2024-01-26T17:19

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мария захарова

владимир зеленский

киевский режим

ил-76

теракт

запад

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В Киеве знали о рейсе Ил-76 и его гуманитарной составляющей, но все равно отдали приказ на уничтожение. Так Мария Захарова прокомментировала крушение военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих российских офицеров и шесть членов экипажа."Не менее циничной оказалась и реакция на Банковой. Там попытались сначала порадоваться и отчитаться перед своими гражданами об удачно проделанной работе. А потом начали всё отрицать и перекладывать вину за случившееся на Россию", - заявила Захарова.Киевский режим надеется подогреть затухающий интерес к мировой общественности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и оружейных поставок, считает Захарова."Кто и что контролирует на Банковой – это большой вопрос. Но вопрос этот следует задавать не представителям киевского режима, а тем, кто его создавал и кто сейчас его снабжает вооружениями", - заявила она. Захарова предложила переадресовать вопрос коллективному Западу, поддерживающему так называемую "молодую украинскую демократию". Россия решительно осуждает варварские преступления режима Зеленского и решительно осуждает всех тех, кто сделал их возможными. Без финансовой, материальной и политической поддержки, которую киевский режим получает из-за рубежа подобные террористические акты не осуществлялись бы, добавила представитель МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве ещё раз призвали все ответственные правительства, международные структуры не оставаться в стороне, выступить с осуждением этих жестоких терактов.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.Украинская сторона была официально предупреждена о полете самолета Ил-76, перевозившего военнопленных ВСУ, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолета в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ", - рассказал Картаполов.

https://ukraina.ru/20240126/1052906022.html

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новости, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, киевский режим, ил-76, теракт, запад