Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно - 26.01.2024 Украина.ру
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Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно - 26.01.2024 Украина.ру
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов, пишет lb.ua
2024-01-26T13:13
2024-01-26T13:13
новости
украина
давид арахамия
мобилизация
призывники
депутат
народные депутаты
верховная рада
военные учения
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих, включая депутатов, на военные учения. Таким образом, считает он, удастся доказать украинцам, что мобилизация - это не страшно.Арахамия подчеркнул, что нужно успокоить украинцев, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-медицинской комиссии сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт".При этом глава фракции "слуг" оговорился, что депутаты будут проходить военные учения факультативно."Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого", - заявил он.Он добавил, что обучение должны пройти министры и их заместили, хотя бы "part-time, но учиться"."Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", - сказал он.Парт-тайм (от англ. part-time) - частичная занятость.Интересно, что украинские военнопленные, как один, утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.Сам Давид Арахамия в армии не служил. Зато он известен в стране не только как глава фракции "Слуга народа", но и как DJ Braun.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Бронь от мобилизации при этом имеют депутаты Верховной Рады.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html
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новости, украина, давид арахамия, мобилизация, призывники, депутат, народные депутаты, верховная рада, военные учения
Новости, Украина, Давид Арахамия, мобилизация, призывники, депутат, народные депутаты, Верховная Рада, военные учения

Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно

13:13 26.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов, пишет lb.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих, включая депутатов, на военные учения. Таким образом, считает он, удастся доказать украинцам, что мобилизация - это не страшно.
Арахамия подчеркнул, что нужно успокоить украинцев, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-медицинской комиссии сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт".
При этом глава фракции "слуг" оговорился, что депутаты будут проходить военные учения факультативно.
"Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого", - заявил он.
Он добавил, что обучение должны пройти министры и их заместили, хотя бы "part-time, но учиться".
"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", - сказал он.
Парт-тайм (от англ. part-time) - частичная занятость.
Интересно, что украинские военнопленные, как один, утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.
Сам Давид Арахамия в армии не служил. Зато он известен в стране не только как глава фракции "Слуга народа", но и как DJ Braun.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Бронь от мобилизации при этом имеют депутаты Верховной Рады.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Вчера, 15:45
"Нужно быть сумасшедшими". Как Европа готовится воевать с Россией31 января на территории на территории Германии, Польши и Прибалтики начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"), в которых примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран НАТО
 
НовостиУкраинаДавид Арахамиямобилизацияпризывникидепутатнародные депутатыВерховная Радавоенные учения
 
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