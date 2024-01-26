https://ukraina.ru/20240126/1052919069.html
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно - 26.01.2024 Украина.ру
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов, пишет lb.ua
2024-01-26T13:13
2024-01-26T13:13
2024-01-26T13:13
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давид арахамия
мобилизация
призывники
депутат
народные депутаты
верховная рада
военные учения
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил отправлять госслужащих, включая депутатов, на военные учения. Таким образом, считает он, удастся доказать украинцам, что мобилизация - это не страшно.Арахамия подчеркнул, что нужно успокоить украинцев, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-медицинской комиссии сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт".При этом глава фракции "слуг" оговорился, что депутаты будут проходить военные учения факультативно."Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого", - заявил он.Он добавил, что обучение должны пройти министры и их заместили, хотя бы "part-time, но учиться"."Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", - сказал он.Парт-тайм (от англ. part-time) - частичная занятость.Интересно, что украинские военнопленные, как один, утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.Сам Давид Арахамия в армии не служил. Зато он известен в стране не только как глава фракции "Слуга народа", но и как DJ Braun.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Бронь от мобилизации при этом имеют депутаты Верховной Рады.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html
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новости, украина, давид арахамия, мобилизация, призывники, депутат, народные депутаты, верховная рада, военные учения
Депутатов Рады отправят доказывать украинцам, что мобилизация - это не страшно
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов, пишет lb.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
предложил отправлять госслужащих, включая депутатов, на военные учения. Таким образом, считает он, удастся доказать украинцам, что мобилизация - это не страшно.
Арахамия подчеркнул, что нужно успокоить украинцев, поскольку "многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-медицинской комиссии сразу отправляют в "учебку", где нет достаточного обучения, а потом сразу - на фронт".
При этом глава фракции "слуг" оговорился, что депутаты будут проходить военные учения факультативно.
"Я считаю, что все госслужащие должны идти в "учебку", жить, не какие-то там VIP-группы, и депутаты тоже. Я точно. Я, на самом деле, идеолог этого", - заявил он.
Он добавил, что обучение должны пройти министры и их заместили, хотя бы "part-time, но учиться".
"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", - сказал он.
Парт-тайм (от англ. part-time) - частичная занятость.
Интересно, что украинские военнопленные, как один, утверждают, что их отправляли на фронт почти сразу после прохождения медкомиссии. В лучшем случае - после минимального обучения, но чаще всего - вообще без него.
Сам Давид Арахамия в армии не служил. Зато он известен в стране не только как глава фракции "Слуга народа", но и как DJ Braun.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Бронь от мобилизации при этом имеют депутаты Верховной Рады.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.