Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США - 22.01.2024 Украина.ру
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Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США - 22.01.2024 Украина.ру
Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США
В России многие симпатизируют экс-президенту США Дональду Трампу и желают ему победы на предстоящих президентских выборах, но "симпатия и политический расчет – не одно и то же". Об этом предупредил председатель Государственного совета Республики Крым Алексей Константинов в своем телеграм-канале 22 января
2024-01-22T17:41
2024-01-22T17:41
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дональд трамп
сша
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победа
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По словам Константинова, "мир начитает готовиться к новому президентству Трампа", который стал безальтернативным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах в США и имеет все шансы "растерзать Байдена" в гонке за президентское кресло.При этом Константинов напомнил, что Россия в прошлое президентство Дональда Трампа "ничего хорошего он него не увидела"."В принципе мы вправе и в этот раз мы можем руководствоваться своими симпатиями. Как при болении за футбольные клубы: кто-то болеет за "Спартак", кто-то за ЦСКА, даже за "Динамо" кое-кто болеет. Выбор у нас есть, по крайней мере — пока симферопольская "Таврия" играет не в российской премьер-лиге", - отметил он.По словам крымского чиновника, важно иметь в виду, что кто бы ни выиграл президентскую гонку в США, друзей России там нет."В любом случае США останутся нашим врагом. И усмирить мы их можем​ только одним способом: убедив, что победить нас они не могут. Тогда они свернут конфронтацию и попробуют нас обмануть за столом переговоров. Так уже было и не раз.​ Потому нам не только следует приближать победу, но и быть готовыми защитить её дипломатически", - полагает Алексей Константинов.
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новости, дональд трамп, сша, россия, выборы, победа
Новости, Дональд Трамп, США, Россия, выборы, победа

Готовьте дипломатов. Константинов рассказал, что принесет России победа Трампа на выборах в США

17:41 22.01.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
В России многие симпатизируют экс-президенту США Дональду Трампу и желают ему победы на предстоящих президентских выборах, но "симпатия и политический расчет – не одно и то же". Об этом предупредил председатель Государственного совета Республики Крым Алексей Константинов в своем телеграм-канале 22 января
По словам Константинова, "мир начитает готовиться к новому президентству Трампа", который стал безальтернативным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах в США и имеет все шансы "растерзать Байдена" в гонке за президентское кресло.
При этом Константинов напомнил, что Россия в прошлое президентство Дональда Трампа "ничего хорошего он него не увидела".
"В принципе мы вправе и в этот раз мы можем руководствоваться своими симпатиями. Как при болении за футбольные клубы: кто-то болеет за "Спартак", кто-то за ЦСКА, даже за "Динамо" кое-кто болеет. Выбор у нас есть, по крайней мере — пока симферопольская "Таврия" играет не в российской премьер-лиге", - отметил он.
По словам крымского чиновника, важно иметь в виду, что кто бы ни выиграл президентскую гонку в США, друзей России там нет.
"В любом случае США останутся нашим врагом. И усмирить мы их можем​ только одним способом: убедив, что победить нас они не могут. Тогда они свернут конфронтацию и попробуют нас обмануть за столом переговоров. Так уже было и не раз.​ Потому нам не только следует приближать победу, но и быть готовыми защитить её дипломатически", - полагает Алексей Константинов.
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